Отряд спасателей готов вылететь на поиски пропавшего туриста

Поиски пропавшего в горах Абхазии туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова продолжаются. К операции подключились приехавшие из России спасатели. Завтра, если позволит погода, они вместе с абхазскими спасателями отправятся в зону поиска, обследуют территорию и еще раз пройдут по маршруту группы туристов.

Владимир Ульянов приехал в Абхазию, чтобы принять участие в туристическом походе в составе группы туристов, которую вела инструктор из Нижнего Тагила Анна Гилева. Группа вышла на маршрут 3 мая. Через три дня, 6 мая, дошла до альпийской зоны, прошла ледник, и Владимир, который, по словам инструктора, «не был физически готов», остался один в палатке с едой, а остальные продолжили путь и пообещали вернуться за ним через два дня. Однако в горах их застала непогода, туристы сбились с пути и сами были вынуждены просить о помощи абхазских спасателей.

Сергей Белобородов – геолог и друг Владимира Ульянова из Екатеринбурга, с которым нам удалось связаться, бывал с ним во многих походах и охарактеризовал его как человека физически крепкого, выносливого, с огромным опытом туристических переходов по горам Тянь-Шаня, Урала, Кавказа. По его словам, Владимир всегда прекрасно ориентировался на местности и очень легко переносил холод. Сергей Белобородов предположил, что могло случиться так, что Владимир не выдержал темпа группы, в которой были молодые и сильные люди, поэтому устал и не смог продолжить путь. Если бы он шел в привычном для него темпе, такая ситуация, по его мнению, вряд ли бы возникла.

Получив сигнал о помощи, спасатели МЧС Республики Абхазия 12 мая привезли туристов в Сухум и в этот же день начали поисково-спасательную операцию. Отряд спасателей вышел на маршрут вместе с Анной Гилевой. Они дошли до места, где, по ее словам, оставили Владимира, но не нашли ни его, ни палатки, ни следов. Еще две недели велись поиски, и 23 мая МЧС сообщило об их завершении.

С прекращением поисково-спасательной операции не смирилась Ульяна Ефимова, главный редактор информационно-аналитического портала Свердловской области «JustMedia». Через группу «Патриоты Абхазии» в социальной сети Facebook она сообщила, что ее родители – близкие друзья Владимира Ульянова, попросила не прекращать поиски и предложила собрать волонтеров для помощи МЧС Абхазии.

«Эхо Кавказа» связалось с Ульяной Ефимовой из Екатеринбурга. Она рассказала о группе спасателей, которая приехала в Абхазию из разных уголков России, чтобы продолжить поиски Владимира Ульянова:

«Как только на Урал вернулась инструктор группы, которая оставила Владимира в горах, мы начали сбор волонтеров. Первыми волонтерами были абхазский гид, я его сейчас всем рекомендую, это супердушевный человек, который помогал мне с первой минуты, – это Артур Чолокян, и мой друг – Максим Вафин, который отпросился с работы первым с Урала. Он никак не связан с турклубом «Азимут», ни с кем. Просто мы его попросили, он не знал Владимира, но сразу откликнулся и улетел в Абхазию. И дальше уже мы по всем туристическим сообществам пустили клич и собрали новую команду. Это очень профессиональная команда с техническим снаряжением, с рациями, с квадрокоптерами, двумя спутниковыми телефонами, метрами веревки, со всевозможным снаряжением, и эти ребята – двое самарцев, трое уральцев, трое москвичей, добавляются в группу к Артуру Чолокяну и Максиму, с ними идут спасатели МЧС Абхазии, и мы очень рассчитываем именно на этих ребят!»

Артур Чолокян, местный проводник, сообщил, что российские спасатели хорошо оснащены и обладают большим опытом. Их усилия поддержало Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии, усилив группу своими специалистами и взяв на себя немалые расходы. Завтра, если позволит погода, вертолет доставит спасателей к месту, где группа туристов оставила Владимира Ульянова, и они продолжат поиски:

«Завтра, 3 июня, еще одна группа отправляется на поиски Владимира Ульянова. Она состоит из волонтеров из разных городов России. Это сборная группа, она представляет собой квалифицированных спасателей, а также опытных альпинистов. Среди них есть ребята, которые водят группы в походы третьей категории сложности – это высшая категория сложности. У нас есть большое количество необходимого оборудования, включая спутниковые телефоны и рации, у нас есть квадрокоптер, чтобы исследовать труднодоступные места. Это важно для безопасности, чтобы самим не пришлось в такие места спускаться. Группа будет состоять из двенадцати человек, трое из них местные, два представителя спасательного отряда МЧС, а также буду я. Я достаточно неплохо знаю этот район, бывал неоднократно в районе предстоящих поисков. Мы планируем завтра вылететь на вертолете туда и оттуда совершать радиальные поисковые операции в окрестностях перевала Химца по нескольким направлениям. Мы уже определили, чем будем заниматься. А обратно мы пойдем по маршруту, по которому эта самая группа двигалась на перевал, то есть через ледник Химса, и по реке Келасур мы спустимся в Сухум».

Ульяна Ефимова через группу «Патриоты Абхазии» сообщает последние новости о поисках Владимира Ульянова. Она объявила сбор средств, чтобы компенсировать расходы волонтерам. Группу российских спасателей возглавляет Максим Вафин, уральский горный гид, кандидат в мастера спорта по альпинизму и друг семьи Владимира Ульянова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия