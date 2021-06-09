Абхазский парламент утвердил изменения в закон «О декларировании доходов»

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами». Как пишет «Апсныпресс», «за» проголосовали 25 депутатов, воздержались – 5.

Депутат Гиви Кварчия отметил, что было проведено два заседания профильного комитета, учтены мнения всех субъектов права законодательной инициативы.

«Чтобы этот закон не привязывался к принятию закона о государственной службе, мы внесли изменение в его название, убрав термин «государственные служащие» и оставив декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих. В государственных учреждениях декларации будут заполнять люди, которые подпадают под определение должностного лица. Еще одно изменение – это дата вступления в силу закона. В прошлый раз дата была 1 мая, в данном проекте с 1 июля он должен вступить в силу», – заявил Кварчия.

Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.