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В Тбилиси рассказали о «черных списках» невыездных из Ахалгори жителей
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия еще более ужесточили ограничения, введенные в Ахалгори. Об этом сообщает «Институт исследования демократии» (DRI).
По информации грузинской НПО, в районной администрации вывесили списки невыездных граждан. В нём около 300 жителей района.
«Если до сих пор большинство жителей Ахалгори для перехода на территорию остальной Грузии сталкивалось с растянутым и болезненным процессом для получения т.н. пропуска, сейчас получить разрешение стало невозможным», – говорится в пресс-релизе DRI.
Информацию о наличии «черных списков» сегодня подтвердил и глава Ахалгорского муниципалитета в изгнании Нугзар Тиникашвили. Он говорит, что невыездными стали, в основном, работники бюджетных организаций.
«Де–факто режим опасается, чтобы сотрудники этих служб не вынесли какую-либо информацию на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Поэтому ограничения и ужесточены», – заявил Тиникашвили агентству «Интерпрессньюс», обвинив югоосетинские власти в нарушении фундаментальных прав человека.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
Другие новости дня
Новым послом Грузии в Евросоюзе стал Вахтанг Махароблишвили
На пост нового посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембурга, а также главы Миссии Грузии в Евросоюзе назначен Вахтанг Махароблишвили, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.
На новой должности Махароблишвили заменит Наталию Сабанадзе, которая подала в отставку в конце марта 2021 года. Позднее в интервью французскому изданию Le Monde Сабанадзе рассказала, что в последнее время у нее были серьезные разногласия с правительством Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», Вахтангу Махароблишвили 43 года, он уроженец Тбилиси.
С 2000 года он занимал разные должности на дипломатической службе. С 2016 года был заместителем министра иностранных дел Грузии, а 8 июля 2019 года был повышен до первого заместителя главы МИД страны.
В 2012–2016 годах Махароблишвили занимал пост заместителя постоянного представителя Грузии в ООН. В 2005–2009 годах был советником посольства Грузии в Бельгии и в Люксембурге и главы миссии Грузии при ЕС.
Абхазский парламент утвердил изменения в закон «О декларировании доходов»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами». Как пишет «Апсныпресс», «за» проголосовали 25 депутатов, воздержались – 5.
Депутат Гиви Кварчия отметил, что было проведено два заседания профильного комитета, учтены мнения всех субъектов права законодательной инициативы.
«Чтобы этот закон не привязывался к принятию закона о государственной службе, мы внесли изменение в его название, убрав термин «государственные служащие» и оставив декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих. В государственных учреждениях декларации будут заполнять люди, которые подпадают под определение должностного лица. Еще одно изменение – это дата вступления в силу закона. В прошлый раз дата была 1 мая, в данном проекте с 1 июля он должен вступить в силу», – заявил Кварчия.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Однако вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Госдума запретила отрицать роль СССР «в освобождении стран Европы»
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацистской Германией и "гуманитарную миссию" страны при освобождении стран Европы в годы Второй мировой войны. Документ выложен на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект был подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок – "поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе".
Документ, кроме всего прочего, запрещает отожествлять цели, решения и действия руководителей и военных СССР с целями и действиями руководства нацистской партии и немецких военных.
Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. В мае один из соавторов, депутат Елена Ямпольская заявляла, что меры за нарушение закона уже согласовываются с правительством.
Владелец системы мониторинга блогов для администрации Путина арестован по запросу США
В Швейцарии арестован владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина требуют США, там его подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Об этом министерство юстиции Швейцарии сообщило корреспонденту Радио Свобода.
В 2018 году издание "Проект" называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде, заявив, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра.
С тех пор канал уже сменил руководство, уверены два источника Радио Свобода, знакомых с предполагаемыми авторами канала.
Арест Клюшина произошёл ещё в марте в кантоне Вале, сообщило министерство юстиции Швейцарии. В апреле его запросило американское консульство в Берне.
В расследовании "Проекта" отмечалось, что телеграм-канал, который издание приписывало Клюшину, тесно связан с заместителем главы Администрации президента Алексеем Громовым — бывший пресс-секретарь Владимира Путина считается кремлёвским куратором российского телевидения.
Сам Клюшин, как утверждает издание, в 2018 году участвовал в политическом совещании с руководством Хакасии как технолог Министерства обороны. На допросе после ареста в Швейцарии он заявил, что выступает против экстрадиции. В своих жалобах Клюшин настаивает, что он и его компания "играют стратегически важную роль для правительства России", передают "Открытые медиа".
- Сейчас Владислав Клюшин содержится в тюрьме швейцарского города Сион в кантоне Вале, где он был задержан. Его отказались отпустить под залог в полтора миллиона франков (примерно 1,6 миллиона долларов).
- Российские власти арест бизнесмена не комментировали. Только в 2020 году его компания заключила на госзакупках контрактов на 355 миллионов рублей, — отмечает издание "Медуза" (признано в России иностранным агентом и пытается обжаловать это решение в суде).
В турецком университете будут изучать грузинский язык и литературу
Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
«Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. С помощью совместных усилий посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение приема студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете в городе Карс», – пишет Джанджгава на своей странице в Facebook.
По его словам, уже в этом году несколько десятков первокурсников смогут учиться на этом факультете.
«Желаю успехов этому университету, профессорам-учителям направления грузинского языка и литературы и будущим студентам», – отметил Джанджгава.
«Новости-Грузия» пишет, что Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.
Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли его выселять
В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его по решению суда.
По данным источника ТАСС, стрельбу открыл местный житель, 61-летний Вартан Кочиян. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома по решению суда, с которым мужчина был не согласен. Источник "Интерфакса" сообщил, что приставы пришли к Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.
Как пишет Baza без указания источника, приставов было трое, но один смог убежать. Погибших зовут Андроник Макивасян и Альберт Агазян, утверждает издание.
Стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полиции. Кочиян уже задержан и доставлен в дежурную часть.
Российские пранкеры обнародовали запись разговора с литовским политиком Павилёнисом
Российские пранкеры Вован и Лексус, притворившиеся российским оппозиционером Леонидом Волковым, обнародовали видеозапись разговора с председателем Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом.
Как пишет портал Delfi, пранкеры связались с Павилёнисом весной этого года. Об этом разговоре было известно еще в конце апреля, когда выяснилось, что человек, притворившийся проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального, устраивал провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства и др.
В обнародованной видеозаписи Павилёнис рассказывает об усилиях международного сообщества, направленных на установление демократии в России, Беларуси и других государствах Восточной Европы, работе с оппозицией и гражданским обществом этих стран, концентрации помощи по этим вопросам в США и Европейском союзе. Парламентарий в разговоре утверждает, что после прошлогодних выборов в США «Вашингтон еще не пришел в себя, он только сейчас становится Вашингтоном». Он также подчеркнул, что верит в возможности команды президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России.
Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам в разговоре с «Волковым» также говорит, что сейчас у него «своя война с Иванишвили в Грузии».
- Отметим, что Жигимантас Павилёнис посещал Грузию в феврале текущего года после ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Представители правящей партии тогда раскритиковали его заявления, а в Вильнюсе посчитали, что высказывания Павилёниса в Грузии навредили имиджу Литвы.
Комментируя опубликованную видеозапись, Павилёнис заявил BNS, что связывает российских пранкеров со спецслужбами этой страны, и считает, что российский режим стремится дискредитировать «лидеров в вопросах свободы и демократии».
«Мы становимся опасными для российского режима, так как в немалой степени формируем эту политику Запада. Их цель – дискредитировать делающих это людей», – отметил он.
Абхазские спасатели эвакуировали волонтеров, участвовавших в поиске российского туриста
Двое из четырех волонтеров-спасателей, прибывших в Абхазию, чтобы присоединиться к поискам российского туриста Владимира Ульянова, были эвакуированы из альпийской зоны в районе слияния рек Химса и Кубыш. Об этом «Апсныпресс» сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики.
Ранее волонтеры обратились в МЧС за помощью. Они заявили, что не могут самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу.
Российского туриста Владимира Ульянова ищут в горах Абхазии с начала мая. После того, как поиски не дали никаких результатов, к спасателям присоединились российские волонтеры.
Болгарский истребитель пропал с радаров во время учений
Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 исчез с радаров во время тренировочного полета во время учений. Инцидент произошел около полуночи 9 июня, когда самолет был над Черным морем.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Болгарии, поисково-спасательная операция началась сразу же и продолжается до сих пор. В поисках участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС.
На место выехал министр обороны Георгий Панайотов. Тактические учения пока что приостановили. На борту пропавшего самолёта находился один пилот.
Накануне польское издание Onet сообщило со ссылкой на источники о другом инциденте с истребителями МиГ-29. По данным издания, в мае один польский МиГ-29 обстрелял другой, никто не пострадал. Информация официально не подтверждена.
- Истребитель МиГ-29 был разработан в 1970-х годах в СССР. Его модификации до сих пор состоят на вооружении в России, Индии, бывших странах советского блока. Новые модификации самолёта до сих пор предлагаются на внешний рынок, но не пользуются спросом в связи с его моральным устареванием.
Азербайджан вернул Армении заблудившегося военнослужащего
Солдат-контрактник Вооруженных сил Армении, рядовой А. Катанян, который утром 8 июня из-за тумана заблудился и оказался на азербайджанской территории, был возвращен армянской стороне рано утром 9 июня. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Армении.
В ведомстве говорят, что рядовой Катанян в настоящий момент находится в Степанакерте (Ханкенди).
О задержании армянского военнослужащего в Министерстве обороны Азербайджана заявили накануне. В сообщении говорилось, что он, предположительно, «член диверсионной группы противника».
Позднее в Баку сообщили, что «в результате проведенного дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян [Катанян], задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской границы, попал на территорию Азербайджана не с целью диверсионно-диверсионной деятельности».
По данным министерства, Артур Картанян [Катанян], сбившись с пути, пересек азербайджанскую границу.
В Баку говорят, что в очередной раз продемонстрировали гуманизм и «обеспечили возвращение лица, не совершившего преступления против Азербайджана».
Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Цхинвали и Цнелиси
Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и ЕС накануне посетили самопровозглашенную республику Южная Осетия. Они провели встречу с полпредом югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Муратом Джиоевым.
По словам Джиоева, ситуация в регионе, в целом, остается относительно стабильной. Он рассказал журналистам, что обсудил с делегацией вопрос выяснения судьбы без вести пропавших жителей Южной Осетии.
«Нам сообщили, что состоялась встреча с властями Грузии, на которой поднимались вопросы без вести пропавших граждан Южной Осетии. Сопредседатели рассчитывают, что грузинская сторона предпримет усилия для выяснения судьбы молодых людей», – сказал он.
Сопредседатели Женевских дискуссий встретились в Цхинвали с преподавателями и студентами кафедры английского языка Юго-Осетинского госуниверситета. Они также посетили село Цнелиси. Как заявил Джиоев, представители международных организаций встретились с местными жителями, которые выразили обеспокоенность нахождением близ села грузинского поста.
Мурат Джиоев также сообщил, что сопредседатели планируют в рамках следующего визита посетить Ахалгорский район.
«Дело в том, что грузинская пропаганда, начиная с 2008 года преподносит вопрос так, как будто в Ленингорском районе какое-то особое положение. Мы, со своей стороны, каждый раз заявляем, что этот район для нас такой же, как и остальные районы», – говорит Джиоев.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
В Грузии от коронавируса скончался 31 пациент, выявлен 821 новый случай
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 достигло 4982.
За сутки в стране выявили 821 новый случай коронавируса. Накануне провели 38 478 тестов: PCR-тестов – 14 614, экспресс–тестов на антиген – 23 864.
Выздоровели еще 866 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 351 249, выздоровевших – 335 895.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,13%, за последние 14 дней составляет 2,77%, за неделю – 2,73%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5970 человек, всего администрировано вакцин – 184 718.
Президент Грузии сегодня посетит Княжество Монако
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 9 июня посетит с рабочим визитом Княжество Монако.
По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита запланирована личная встреча президента Грузии с князем Монако Альбертом II. Президент Грузии откроет в Монте-Карло официальную презентацию по популяризации грузинского вина и обратится к виноделам, участвующим в выставке. На мероприятии будут представлены различные сорта вин грузинских винодельческих компаний.
Запланированы также встречи президента с французскими журналистами и блогерами, занимающимися винной тематикой. Президент Грузии вместе с Альбертом II посетит презентацию грузинского вина - «Встреча с корнями лозы» и обратится к гостям презентации.
В рамках рабочего визита президента Грузии запланирована встреча с президентом международной организации «Мир и спорт» Джоэлем Бузу.
Сенат США выделяет 250 миллиардов долларов на конкуренцию с Китаем
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект, которым предусматривается выделение 250 миллиардов долларов на финансирование научных исследований, высокотехнологичных производств. Цель - удержать лидерство Соединенных Штатов в области инноваций перед лицом конкуренции со стороны Китая.
Главная статья расходов в новом законопроекте - поддержка американской индустрии полупроводников, которая должна получить 50 миллиардов долларов государственных инвестиций. В 1990 году на долю США приходилось 37 процентов выпускаемых в мире полупроводников, сейчас - 12 процентов. Законодатели опасаются, что Соединенные Штаты становятся слишком зависимыми от иностранных производителей в этой ключевой для развития технологий области. Возникший во время пандемии коронавируса дефицит полупроводников продемонстрировал возрастающую роль Китая в их производстве.
Сотни миллиардов долларов выделяются на финансирование государственных исследовательских центров, на различные гранты частным фирмам и университетам с целью поощрить разработки, которые могут привести к технологическим прорывам.
Страны, которые развивают технологии связанные с искусственным интеллектом, квантовым вычислением, инновациями, которых мы еще не видели изменят мир по своему образу и подобию, заявил один из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Чак Шумер. "Либо мы отдадим роль мирового лидера нашим противникам, либо мы проложим дорогу еще одному поколению американского лидерства", - подчеркнул Чак Шумер.
За законопроект проголосовали 68 сенаторов от обеих партий, против - 32, что является редким примером сотрудничества представителей Демократической и Республиканской партии.
Противники этого законопроекта считают, что государство не должно столь масштабно вторгаться в рыночные процессы. Они говорят, что до сих пор частный капитал успешно выявлял перспективные направления в технологиях и своими инвестициями обеспечил США роль мирового лидера в этой области.
Подобный законопроект рассматривается Палатой представителей.p
Дарья Навальная в Женеве приняла премию, которой удостоен её отец
Дарья Навальная, 20-летняя дочь оппозиционера Алексея Навального, выступила на Женевском форуме активистов, отстаивающих права человека. Форум собирается ежегодно в преддверии очередной сессии Совета ООН по правам человека. В этом году 47-я сессия Совета пройдёт в Женеве с 21 июня по 15 июля.
Дарья Навальная получила Премию мужества, присужденную ее отцу, находящемуся в заключении. В своём записанном на видео выступлении дочь Алексея Навального, в частности, сказала:
"Вы должны были смотреть на моего отца, а не на меня, но он находится в российской тюрьме. Он потратил всю жизнь на борьбу с коррупцией и отстаивание прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода выражения политических взглядов, право на протест и на участие в выборах, - сказала Навальная". По её словам, эти очень важные ценности отсутствуют в России.
(Полный текст перевода обращения на русский язык публикует телеканал "Дождь")
Организаторы формума в письме Леониду Волкову, соратнику Алексея Навального, подчеркнули, что решили вручить премию оппозиционеру "за невероятную смелость в отстаивании справедливости и прав человека".
Би-би-си приводит краткую хронику основых событий, предшествовавших аресту Алексея Навального и приведших его к лишению свободы:
- В августе прошлого года Навальный, находившийся без сознания, был госпитализирован в омскую больницу с симптомами отравления и вскоре доставлен на лечение в Германию.
- Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального, а также сам факт отравления.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся из Германию в Россию. В аэропорту Шереметьево он был задержан. ФСИН объявила, что Навальный неднократно нарушал испытательный срок по делу "Ив Роше" и потребовала изменить ему условный срок наказания на реальный.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно решению суда, политик должен провести в колонии в общей сложности два года и восемь месяцев.
РФС пожаловался в УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Российский футбольный союз направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу по поводу новой формы сборной Украины.
Ранее стало известно, что украинские футболисты выступят на предстоящем чемпионате Европы в форме, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены две надписи - «Слава Украине!» и «Героям слава!». Это вызвало негативную реакцию депутатов российской Госдумы и официального представителя МИД Марии Захаровой.
В обращении РФС к европейским футбольным властям сказано, что форма сборной Украины нарушает принципы УЕФА, которые запрещают политические высказывания во время соревнований. «Согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент», - считают в Российском футбольном союзе.
При этом накануне в Союзе европейских футбольных ассоциаций уже официально заявили, что украинская форма не нарушает регламента.
- Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
- В 2018 году Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу «Слава Украине!». В ФИФА посчитали это политическими заявлениями, которые запрещены регламентом организации - несмотря на то, что в прошлом оба хорвата выступали за киевское «Динамо».
В Абхазии подтверждено 44 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 286 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 947 человек.
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили одержал историческую победу
Лаша Шавдатуашвили впервые в истории независимой Грузии стал дзюдоистом, который обладает титулом олимпийского чемпиона, а также чемпиона Европы и мира.
Сегодня, 8 июня, на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, 29-летний грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, став двукратным чемпионом мира, победив в финале спортсмена из Швеции Томми Масиаса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время турнира в Будапеште Лаша одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу.
Лаша Шавдатуашвили – уроженец города Гори. Чемпион и призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.
В мае 2018 года в числе 23-х олимпийских чемпионов из Грузии, выступавших на Играх в разные годы, был награжден президентским орденом «Сияние».
Привитый одной дозой вакцины глава правительства Аджарии заразился коронавирусом
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заразился коронавирусом, об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Рижвадзе сообщил, что продолжает работать дистанционно. «Тестирование подтвердило у меня наличие коронавируса. Я нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать дистанционно», - отмечает Торнике Рижвадзе. Примечательно, что 13 мая Рижвадзе сделал первую дозу вакцины от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.
1 июня стало известно, что коронавирусом заразилась глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая 23 марта привилась от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа. Согласно протоколу, вторую дозу препарата Тикарадзе должна была получить в первых числах июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в последнее время в Грузии были выявлены случаи инфицирования коронавирусом среди вакцинированных и одной дозой, и двумя дозами.
В итоге заболели 0,8% из тех, кто был вакцинирован одной дозой и 0,2%-0,3% среди тех, кто получил два укола. Как и предусмотрено, большая часть заразившихся перенесли заболевание достаточно легко, им практически не понадобилась госпитализация или интенсивная медицинская помощь.
Гамкрелидзе еще раз подчеркнул, что вакцина, в первую очередь, защищает от тяжелого течения заболевания и смертельного исхода.
Пивоварову предъявили обвинение по делу о «нежелательной организации»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему директору "Открытой России" по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщается в телеграм-канале оппозиционера.
Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ранее стало известно, что на оппозиционера составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую он учредил в 2017 году для просветительской деятельности.
2 июня суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу об участии в "нежелательной организации". Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы". Пивоваров считает своё преследование политическим.
Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково при попытке вылететь в Польшу 31 мая. Его сняли с самолета в тот момент, когда лайнер выворачивал на взлетную полосу. Сотрудники ФСБ, зашедшие на борт, объяснили свои действия тем, что Пивоваров находился в розыске.
- 39-летний Андрей Пивоваров – бывший председатель и исполнительный директор общественного движения Ходорковского. "Открытая Россия" проработала в стране 20 лет и 27 мая объявила о самоликвидации.
- Российская "Открытая Россия" не была зарегистрирована Минюстом как организация и не включена в список нежелательных НКО. Однако в списке есть две иностранные структуры с таким же названием.
Президент Франции получил пощёчину во время выхода к гражданам
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину во время выхода к жителям коммуны Тен-ЛʼЭрмитаж во время поездки по стране. Инцидент произошёл 8 июня на юго-востоке Франции.
Два человека арестованы после случившегося по подозрению в применении насилия против официального лица, передаёт Le Figaro. Газета отмечает, что это первое нападение на политика.
Инцидент произошёл около 13:30 по местному времени. Макрон собирался поехать из пригорода в город Валанс, чтобы пообедать. Но вышел к сторонникам, которые скандировали лозунги в его честь. В этот момент его ударил находившийся среди них мужчина в зелёной футболке и маске.
На записи видно, что он прокричал в этот момент "Долой макронизм" и, возможно, кричал боевой лозунг французской армии во время королевского правления "Монжуа Сен-Дени!" ("Ура, св. Дионисий!").
Мотивы и имя нападавшего пока не сообщались. Личность второго задержанного не раскрывалась.
Эксперты по разоружению призвали Байдена и Путина подтвердить заявление Рейгана и Горбачёва
Несколько объединений мировых учёных, экспертов и врачей призвали президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина подтвердить совместное заявление, принятое на встрече фактического главы СССР Михаила Горбачёва и 40 президента США Рональда Рейгана в 1985 году. В нём главы двух супердержав согласились, что мир должен избежать войны с применением атомного оружия. Обращение опубликовано на сайте организаций "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" и "Пагуошское движение ученых".
Текст открытого обращения, подписанного 34 представителями организаций, борющихся с распространением ядерного оружия и экспертов, опубликован перед запланированной встречей Байдена и Путина в Женеве в июне. Она станет первым очным разговором политиков после избрания Байдена президентом США. В тексте говорится, что подписанты надеются на восстановление "взаимоуважения и сотрудничество между США и Российской Федерацией".
Среди подписавших письмо — директор "Бюллетеня учёных-атомщиков" Рейчел Бронсон, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший министр обороны США в администрации Билла Клинтона Ульям Джеймс Перри, представители экспертных организаций.
"Лидеры двух стран неоднократно находили в себе мужество и решительность для совместной работы с целью положить конец величайшей угрозе, нависшей над человечеством,— ядерному апокалипсису", — говорится в обращении.
Сторонам предлагается "положить начало двустороннему стратегическому диалогу" который вёл бы к уменьшению угрозы ядерной войны. "Весь мир будет смотреть на вас", резюмируют авторы обращения.
Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времён холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
Газета The Washington Post в январе сообщала, что Байден выступает против "перезагрузки" отношений с Москвой по примеру той, что была устроена президентом Обамой, у которого он был вице-президентом.
Рябков перед встречей заявил, что повестка перед встречей у России и США не совпадает, а Москва намерена отправить перед саммитом Вашингтону "целый ряд некомфортных сигналов".
Все парламентские партии Грузии выразили поддержку членству страны в НАТО
Все представленные в парламенте Грузии политические партии сегодня подписали заявление, принятое в связи с предстоящим 14 июня саммитом НАТО в Брюсселе.
В совместном заявлении о поддержке интеграции Грузии в НАТО говорится, что стороны едины в своей поддержке членства Грузии в НАТО, и подтверждают, что членство в НАТО является основным интересом национальной безопасности Грузии и основано на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.
В заявлении содержится призыв к НАТО и ее государствам-членам продолжать тесное партнерство с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильной поддержку и обмен опытом в борьбе с растущими и гибридными угрозами, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы подчеркиваем важность принятия политического решения, чтобы приблизить Грузию к вступлению в Альянс. Членство Грузии и других стран Восточной Европы, желающих стать членами НАТО, укрепят безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, остановят потенциальных агрессоров и приблизят нас к «единой, свободной и мирной Европе», – говорится в заявлении, в котором выражается надежда, что саммит НАТО в Брюсселе создаст возможность зафиксировать прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии впервые подключилась к работе парламента 10-го созыва
Члены блока «Единое национальное движение» (ЕНД) – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» сегодня впервые подключились к работе парламента Грузии.
Ранее они бойкотировали работу законодательного органа и заявляли, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы.
Оппозиционеры приняли решение войти в парламент после того, как бойкот законодательного органа прекратила часть их коллег, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса.
Во фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» войдут 32 депутата. Возглавит депутатское объединение Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
В парламент сегодня пришла и лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Она говорит, что продолжит осуществлять законодательную деятельность в качестве независимого депутата.
- Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии «Грузинская мечта».
- Соглашение Шарля Мишеля предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
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