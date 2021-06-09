В Тбилиси рассказали о «черных списках» невыездных из Ахалгори жителей

Несколько объединений мировых учёных, экспертов и врачей призвали президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина подтвердить совместное заявление, принятое на встрече фактического главы СССР Михаила Горбачёва и 40 президента США Рональда Рейгана в 1985 году. В нём главы двух супердержав согласились, что мир должен избежать войны с применением атомного оружия. Обращение опубликовано на сайте организаций "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" и "Пагуошское движение ученых".

Текст открытого обращения, подписанного 34 представителями организаций, борющихся с распространением ядерного оружия и экспертов, опубликован перед запланированной встречей Байдена и Путина в Женеве в июне. Она станет первым очным разговором политиков после избрания Байдена президентом США. В тексте говорится, что подписанты надеются на восстановление "взаимоуважения и сотрудничество между США и Российской Федерацией".

Среди подписавших письмо — директор "Бюллетеня учёных-атомщиков" Рейчел Бронсон, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший министр обороны США в администрации Билла Клинтона Ульям Джеймс Перри, представители экспертных организаций.

"Лидеры двух стран неоднократно находили в себе мужество и решительность для совместной работы с целью положить конец величайшей угрозе, нависшей над человечеством,— ядерному апокалипсису", — говорится в обращении.

Сторонам предлагается "положить начало двустороннему стратегическому диалогу" который вёл бы к уменьшению угрозы ядерной войны. "Весь мир будет смотреть на вас", резюмируют авторы обращения.

Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времён холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.

Газета The Washington Post в январе сообщала, что Байден выступает против "перезагрузки" отношений с Москвой по примеру той, что была устроена президентом Обамой, у которого он был вице-президентом.

Рябков перед встречей заявил, что повестка перед встречей у России и США не совпадает, а Москва намерена отправить перед саммитом Вашингтону "целый ряд некомфортных сигналов".