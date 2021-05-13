«Дерут шкуру даже с нищих»

Жители Ленингорского района жалуются на препятствия, которые им приходится преодолевать, чтобы получить разрешение на госпитализацию в клиники Тбилиси. Абсурдность ситуации в том, что в этот раз, по их словам, препятствия им чинят не столько силовики или чиновники, а местные медики.

В декабре прошлого года югоосетинские власти пошли на уступки в отношении жителей восточной части Ленингорского района, нуждающихся в экстренной или высокотехнологичной, выражаясь бюрократическим языком, медицинской помощи. Разрешительные процедуры были существенно упрощены и у больных появилась возможность экстренной госпитализации в клиники Тбилиси.

До этого на протяжении двух лет, чтобы вывезти больного в Тбилиси необходима была длительная процедура согласования. Сначала ленингорские врачи писали заключение, что пациенту необходимо лечение, которого не могут оказать в республике. Потом с этим заключением больного везли в республиканскую больницу. Там его госпитализировали на обследование и через несколько дней, если цхинвальские врачи приходили к такому же выводу, они подавали через Минздрав в администрацию президента заключение о том, что человека нужно вывозить. Если это прошение удовлетворяли, пациента отвозили к границе и передавали грузинским врачам или родным.

Процедура занимала много дней. И это при том, что она действовала только в отношении экстренных больных. Для хронических, нуждающихся в плановом лечении, граница была закрыта. Из-за бюрократических проволочек в районе скончалось около сорока человек – это люди, которые поступили в клиники, когда уже было слишком поздно.

Но в середине декабря власти, наконец, пошли на уступки. С этого времени решение о госпитализации перешло к ленингорским врачам, причем не только экстренных, но и плановых – у них тоже появилась возможность выезда.

Бюрократические формальности остались, но они уже не были столь обременительными и долгими, отпала необходимость обследоваться в Цхинвале. В экстренных случаях все формальности оформлялись уже постфактум. Врач принимает решение, звонит главе района, тот передает информацию пограничникам, больного везут к границе…

Казалось бы, у ленингорцев появился повод перевести дух. Конечно, граница по-прежнему закрыта, люди все еще отрезаны от своих семей в Грузии, но все-таки принятое когда-то решение остаться жить дома уже не сопряжено со смертельным риском.

Но возникла другая напасть, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«Меня поражало, что все эти два года врачи не подавали голос в защиту пациентов. Не им пошли на уступки власти, а гражданскому обществу! Где была их клятва Гиппократа, их священный долг врачей? А теперь, когда власти разрешили, они сами стали препятствием для спасения людей. Они отказывают больному, пока тот не заплатит деньги. Я готова смириться и закрыть глаза на «шабашку», когда берут деньги со здоровых людей за липовые справки, просто чтобы они смогли поехать, как будто на лечение, навестить родственников в Тбилиси. Но когда больных не выпускают, пока те не заплатят, это уже преступление. Такие люди не имеют права носить халаты. Дерут шкуру даже с нищих. Кто не может заплатить деньгами, должен заплатить продуктами».

По словам Меаракишвили, надежды на перемены появились в феврале, когда по лениногорскому «телеграфу» прошла информация о возможном увольнении главврача районной больницы Зураба Гобозова. Именно с его руководством местные жители связывают окончательный развал здравоохранения. При нем в районе не осталось ни одного акушера, гинеколога, хирурга, окулиста или лор-врача.

В доверительных беседах высокопоставленные чиновники уверяли, что увольнение – вопрос уже решенный, мол, слишком много нарушений, такое не прощается, поэтому ждите вскоре нового главврача. Называли даже кандидатов. Увы, не случилось. По заверениям цхинвальских чиновников, за своего однокурсника вступился министр здравоохранения Георгий Тотчиев.

Быть может, уверовав в беззаконность, или чувствуя, что времени осталось немного, медперсонал больницы пошел в разнос. В результате, говорит Тамара Меаракишвили, уже в апреле, впервые после введения новых правил, начались отказы администрации президента на госпитализацию в Грузии. Уж слишком много вдруг стало нуждающихся в лечении. Кроме того, больные стали жаловаться, что их постоянно отодвигают в конец очереди из-за более обеспеченных земляков, желающих прокатиться в Тбилиси.

Случилось непредвиденное – больница перестала даже пытаться лечить. Персонал более не хочет тратить время на это не стоящее хлопот занятие. Медики превратились в подобие чиновников, выдающих разрешительные документы на выезд, но в отличие от цхинвальских «коллег», делают это за деньги, говорит Тамара Меаракишвили:

«Конечно, есть порядочные врачи, но их осталось по пальцам одной руки пересчитать. Периодически к нам присылают из Цхинвала хороших, добросовестных врачей. Но местные их отсюда выживают: пишут на них доносы, кляузы, организуют звонки, пытаются их в чем-то обвинять… Вокруг них создают такую атмосферу, чтобы они побыстрее уехали. К нам недавно прислали из Цхинвала двух врачей – узиста и рентгенолога. Прекрасные специалисты, к ним сразу выстроилась очередь. Но вдруг оба аппарата сломались, причем одновременно и будучи отключенными, когда врачей на месте не было. На этом их работа в районе закончилась. Сотрудники больницы, кому я доверяю, утверждают, что аппараты преднамеренно вывели из строя.

– Зачем ломать дорогостоящее оборудование?

– Чтобы был повод не работать. Теперь пациенту можно сказать, что без рентгена или УЗИ диагноза не поставить, поэтому или пусть едет в Цхинвал, или заплатит, чтобы выехать на лечение в Тбилиси. Дескать, поезжай, заодно и родственников навестишь… Такие заботливые люди. Они получают минимум по сорок-пятьдесят тысяч рублей за безделье. Просто приходят и ждут клиентов. Лишь бы пришла пара клиентов, принесли десять-двадцать тысяч, может, еще кто-то продукты подтянет... Что еще нужно?»

Тамара Меаракишвили разместила информацию о том, что происходит в ленингорской больнице на своей странице в Fasebook. Публикацию она разослала всем, кого, по ее мнению, может или должна заинтересовать эта история – президенту Анатолию Бибилову, главе администрации президента Игорю Козаеву, главе Минздрава Тотчиеву, депутатам парламента, представителям гражданского общества. С надеждой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия