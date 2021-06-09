Новым послом Грузии в Евросоюзе стал Вахтанг Махароблишвили

На пост нового посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембурга, а также главы Миссии Грузии в Евросоюзе назначен Вахтанг Махароблишвили, говорится в сообщении министерства иностранных дел Грузии.

На новой должности Махароблишвили заменит Наталию Сабанадзе, которая подала в отставку в конце марта 2021 года. Позднее в интервью французскому изданию Le Monde Сабанадзе рассказала, что в последнее время у нее были серьезные разногласия с правительством Грузии.

Как пишет «Новости-Грузия», Вахтангу Махароблишвили 43 года, он уроженец Тбилиси.

С 2000 года он занимал разные должности на дипломатической службе. С 2016 года был заместителем министра иностранных дел Грузии, а 8 июля 2019 года был повышен до первого заместителя главы МИД страны.

В 2012–2016 годах Махароблишвили занимал пост заместителя постоянного представителя Грузии в ООН. В 2005–2009 годах был советником посольства Грузии в Бельгии и в Люксембурге и главы миссии Грузии при ЕС.