Пансионат в Ниноцминда открыл двери омбудсмену

В Ниноцминдском детском пансионате прошла встреча представителей Министерства здравоохранения, патриархии, Детского фонда ООН и международного НПО World Vision, на которой стороны обсудили дальнейшую судьбу всех воспитанников заведения. Сейчас с детьми находятся соцработники, чтобы подготовить их к переводу в семьи или другие учреждения. Тем временем Народный защитник сегодня сообщила о новых фактах нарушения прав воспитанников Ниноцминдского пансионата.

Сообщения о нарушениях прав детей не перестают поступать в офис омбудсмена даже после того, как в Ниноцминдский пансионат удалось попасть правозащитникам. Причем информацию об ущемлении прав воспитанников учреждения Народный защитник получает и от тех, кто давно покинул пансионат. Детей продолжают запугивать представители его руководства, заявила на сегодняшней пресс-конференции Нино Ломджария:

«На них оказывают серьезное давление, чтобы дети не давали против них показаний правоохранительным органам о насилии, которому они подвергались, находясь в Ниноцминдском пансионате. С нами связался один бывший бенефициар этого учреждения, он сейчас поступает в университет Хичаури, который находится в ведении патриархии. Этот совершеннолетний человек, несмотря на оказываемое на него давление, решил дать показания в полиции касательно фактов насилия. Когда он вернулся из полиции, представители университета потребовали от него покинуть территорию. Такие факты содержат признаки нарушения закона, это вызывает тревогу, поэтому я обращаюсь к государственным учреждениям, в том числе в следственные органы, с просьбой заинтересоваться этими фактами».

Часть представителей патриархии Грузии, открытая, по их утверждениям, к сотрудничеству с правоохранительными органами, приветствует эти действия. Позицию патриархии сегодня озвучил отец Георгий Пирцхелани:

«Патриархия открыта для сотрудничества, патриархия делает все, чтобы те ценности, вокруг которых объединились верующие люди, были бы полностью защищены. В числе таких ценностей одна из важнейших – дети и защита их прав. Если имеет место какое-то нарушение закона, это необходимо расследовать, а нарушители должны быть наказаны».

Более того, сегодня в патриархии впервые выразили готовность принять в пансионате Народного защитника. Эти заявления были сделаны перед встречей представителей Министерства здравоохранения, патриархии,

Детского фонда ООН и международного НПО World Vision, которая проходила непосредственно в Детском пансионате Ниноцминда.

Как говорит представительница Детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе, их организация ждет завершения расследования конкретных нарушений:

«Очень важно, чтобы этот процесс закончился как можно скорее и в его ходе не был травмирован ни один ребенок. Поэтому нужно, чтобы с ними работали только специалисты с соответствующей квалификацией. Для нас важно, чтобы дети были в семейном окружении, и мы продолжаем сотрудничать в этой сфере с государством. До тех пор, пока в подобных заведениях по всей Грузии находятся дети, необходимо постоянно проводить их мониторинг. Кроме того, мы считаем, что в стране должны существовать службы поддержки семей, которые будут изучать причины, из-за которых детей сдают в такие пансионаты. А также стоит перенаправить финансы, которые выделяются таким большим учреждениям, на программы поддержки семей. Наша позиция – ребенок в семье, а не в детдоме».

Сейчас в заведении остаются 29 детей, остальные переведены в биологические семьи или в семейные дома малого типа. На встрече обсуждалась дальнейшая судьба всех воспитанников пансионата, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Баркалая:

«Процесс перевода детей не должен быть мгновенным и принудительным. В период перехода мы будем работать на месте с нашими международными партнерами, чтобы главным образом были защищены интересы детей. Это будет идти до тех пор, пока соцработники не изучат в индивидуальном порядке, в чем нуждается каждый ребенок, пока не будут идентифицированы и «усилены» их семьи, чтобы они смогли принять детей».

Что касается мнения международных партнеров, они продолжают настаивать на том, что всех детей, находящихся под крышей пансионатов большого типа, необходимо перевести в семейные дома (малого типа). Соответствующее заявление вчера распространил Детский фонд ООН:

«Необходимо оценить детей, находящихся в детских домах большого типа. На основании этих исследований перевести их в семьи или на попечение общин. В приоритете должно оставаться возвращение детей в их семьи. В этом процессе должны участвовать только специалисты, обладающие соответствующими знаниями и навыками в работе и общении с детьми».

Между тем неправительственный сектор сегодня заговорил и о необходимости уделить особое внимание защите воспитанников пансионата до завершения расследования предположительных фактов нарушения прав детей:

«Следственные органы должны использовать специальные меры защиты свидетелей от различных опасностей!» – написала на своей страничке в соцсети Facebook представительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. К ее призыву присоединились сегодня и многие другие правозащитники.