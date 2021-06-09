Астамур Какалия: «Уверен, что закон о декларировании заработает»

Из всех тем, которые обсуждались сегодня на заседании парламента Абхазии, наибольшее внимание общественности привлек многострадальный, как многие его называют в республике, вопрос о декларировании доходов и расходов чиновниками. Закон был принят еще в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Однако он не мог вступить в силу из-за отсутствия другого закона – о государственной службе. Сегодняшние поправки решили эту проблему.

Сегодня утром «Эхо Кавказа» связалось с активистом инициативной группы за принятие закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» Астамуром Какалия, которого нередко называют неформальным лидером этой группы, и договорилось о следующем. При любом варианте – будут ли приняты сегодня необходимые поправки к существующему закону, позволяющие ему заработать, или не будут, как это случилось при первой попытке их принять 12 марта, он даст нам свой комментарий.

На сей раз в окончательном чтении за законопроект о поправках проголосовали 25 парламентариев при минимально необходимых 18, воздержались 5. Сразу после этого состоялся разговор с Астамуром Какалия:

«Теперь президент должен подписать… В течение какого срока?

– Десяти дней.

– Думаю, подпишет.

– Там без вариантов».

Какалия говорит, что процедура хотя и новая для чиновников, но несложная в исполнении:

«Процедура, конечно, новая для наших чиновников, должностных лиц, но к ней легко привыкнуть. Тем более если активы некриминальные, то вообще никаких проблем нет. Заполняет человек декларацию… К сожалению, из закона выпали совершеннолетние дети, но, я думаю, со временем они вернутся, как только закон начнет работать. А он начнет работать… За неполные или недостоверные данные – отстранение от должности без права восстановления на госслужбе. То есть если я «забываю» указать, что на расчетном счету у меня какая-то сумма, или указать свою гостиницу или какую-то недвижимость, которую приобрел, то я отстраняюсь от занимаемой должности. Хоть пятнадцать раз потом перепиши и сдай – все законодательно запрещено за ложь в письменном виде работодателю – народу Республики Абхазия. Это не только борьба с коррупцией, это и стабильность государству придаст, государственному развитию. То есть бессмысленно будет при таком раскладе дестабилизировать ситуацию, надеясь что-то выторговать и захватить кресло.

– В конце апреля члены вашей инициативной группы проводили пресс-конференцию, Наира Амалыиа там была. И у них был такой настрой, что до 1 мая должны провести заседание парламента. Я еще спросил: почему вы именно на этом сроке настаиваете? Она говорит, что сами депутаты о таком сроке рассуждали… Я присутствовал на том заседании парламентского комитета, где депутат Гиви Кварчия говорил, что если мы к 1 мая примем, то срок переносится на 1 августа…

– Крайний срок подачи деклараций.

– Да. Но поскольку это все-таки сдвинулось с 1 мая до 9 июня…

– Насколько знаю, срок подачи деклараций остается до 1 августа, а закон вступает в силу с 1 июля. Это точно.

– А они успеют за один месяц?

– За один месяц? За один месяц в произвольной форме заполнить бланк с указанием адресов недвижимости и счетов… На это человеку… честному человеку достаточно двадцати минут для заполнения декларации.

– А нечестному?

– А у нечестного такие проблемы будут! Сейчас надо что-то переоформить, это вылезет. Потом все эти свидетельства о переоформлении останутся. Потом указать – не указать, а вдруг пронесет и так далее… Все это очень сложно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия