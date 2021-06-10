Грузинский священник: вакцинированные подключаются к Bluetooth

Священнослужитель Метехского храма, протоиерей Антон Кикнавелидзе уверен, что вакцинированные от коронавируса граждане могут подключиться к Bluetooth. Об этом он заявил телекомпании «Рустави-2».

Сам Кикнавелидзе не привился, однако к эксперименту (и, по его словам, к беспроводной технологии) подключил других граждан.

«Я знаю, кто вакцинировался. Когда я включил (Bluetooth), на одного (вакцинированного) пришёл один код, на другого – второй, длинный», – говорит священнослужитель.

Протоиерей уверен, что вместе с вакциной в организм человека вводится «что-то электронное». В социальной сети священнослужитель–антиваксер призвал граждан не прививаться.

В Патриархии Грузии говорят, что слова священнослужителя – его личное мнение и не выражают позицию Грузинской православной церкви.

С Кикнавелидзе не согласен настоятель храма имени Святого Пантелеймона, отец Георгий Чачава – он одним из первых священнослужителей привился от коронавируса.

Ранее, в феврале синод Грузинской православной церкви решил не брать на себя «ответственность за пропаганду вакцинации». Церковь приветствует, что вакцинация – добровольный процесс.