COVID-19 в Грузии: 705 новых случаев, 14 пациентов скончались

США и Великобритания резко осудили решение Московского городского суда, который признал структуры оппозиционера Алексея Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

"Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Это решение создает риск уголовного преследования и тюрьмы для тысяч сторонников Навального в России за то, что они пользуются правами, гарантированными российской конституцией, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. США призывают Россию прекратить репрессии против Навального и его сторонников и соблюдать международные обязательства по обеспечению прав человека.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался более жёстко. Он назвал решение Мосгорсуда признать внесённый российскими властями в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией "извращением" и "кафкианской атакой на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество". Это - попытка запретить подлинную политическую оппозицию, считает глава британского МИДа.

Вечером в среду Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список иностранных агентов), и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.

Решение принято по иску прокуратуры. Обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций, сообщил адвокат Иван Павлов.

В инстаграме Навального, который находится в колонии, от его лица после суда было опубликовано сообщение. "От своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - говорится в записи.

По недавно принятому закону, сторонникам Навального, даже тем, кто не работал в ФБК или штабах, теперь грозит, что они не смогут баллотироваться на выборах любого уровня - если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.