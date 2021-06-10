Резо Габриадзе похоронили в пантеоне на горе Мтацминда

Художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе похоронили сегодня в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Ранее в церкви Анчисхати, которая расположена рядом с Театром марионеток, прошла поминальная служба. Проститься с Габриадзе пришли сотни людей, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правительства и депутаты.

Панихида в память о Резо Габриадзе прошла и в двух российских городах – в Москве (в храме Георгия Победоносца) и в Санкт-Петербурге (в храме успения Пресвятой Богородицы).

Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.

Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.