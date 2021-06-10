В Грузии 13 человек задержали за принадлежность к «воровскому миру»

В Грузии полиция задержала 13 человек, причастных к «воровскому миру». Совместная спецоперация Главного управления криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры прошла сразу в нескольких городах — в Тбилиси, Телави и Кутаиси.

Как пишет «Новости-Грузия», все задержанные обвиняются в «членстве в воровском мире», в «обращении к члену воровского мира» и в «поддержке деятельности воровского сообщества». Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Заочно предъявлены обвинения также проживающему за границей грузинскому вору в законе Заалу Махароблидзе по кличке «Глехович». Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет.

По данным следствия, у одного задержанного возник финансовый спор со свои бизнес-партнером из-за распределения доходов. Для разрешения спора стороны обратились к членам «воровского мира», после чего находящийся за границей криминальный авторитет поручил своему сыну вмешаться в спор.

«Воровская сходка» состоялась в одном из домов в Тбилиси 16 апреля 2021 года. В итоге одного из бизнесменов обязали выплатить другому 80 тысяч лари (около 24 тысяч долларов).

В ходе обыска сотрудники МВД изъяли компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с «вором в законе» за границей.

Кроме того, на основании решения судьи, полиция изъяла четыре автомобиля и боеприпасы в качестве вещественного доказательства.