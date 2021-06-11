Грузия президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил с визитом Грузию. Высокого гостя свозили на разделительную линию, ознакомили с вызовами, перед которыми стоит Тбилиси, и заручились поддержкой Вильнюса в процессе евроатлантической интеграции.

Линия оккупации, президентская резиденция, офис премьер-министра, парламент и патриархия – география визита президента Литвы в Грузию. Гитанас Науседа, прибыв в Тбилиси 10 июня, сразу же направился к административной границе с Южной Осетией, где на месте ознакомился с положением, в котором оказались жители сел, расположенных вблизи разделительной линии.

На сегодняшней встрече со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили литовский лидер подчеркнул, что его страна полностью поддерживает территориальную целостность Грузии:

«Хотя Литва и Грузия географически далеки, но у нас прочные связи. Мы очень близки по ценностям. Также мы сталкиваемся с общими внешними угрозами. Я хотел это подчеркнуть, когда вчера побывал на линии оккупации, встречался с вынужденными переселенцами. Насколько мне известно, таких переселенцев около 300 тысяч. Для этих людей это большая трагедия. Когда я задал им вопрос, о чем они мечтают, ответ был очень простым и эмоциональным – «мы хотим вернуться домой». И мы обязательно дождемся этого момента».

В ответ президент Грузии выразила надежду, что при помощи таких друзей, как Вильнюс, Тбилиси сумеет преодолеть стоящие перед ним вызовы:

«К сожалению, мы не видим никаких признаков деэскалации в плане оккупации, наоборот, продолжаются провокации, продолжаются похищения людей. Очень важно, что президент пожелал нам, как и то, что вчера он побывал на линии оккупации, встретился с людьми и ознакомился с их очень тяжелым положением».

При этом Науседа оценил и внешнеполитические амбиции Грузии, прокомментировав намерение Тбилиси подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Впрочем, литовский президент явно не слишком уверен в успехе этой инициативы:

«Единство и парламентский процесс – неотложные приоритеты. Это особенно важно для достижения амбициозных целей Грузии. Достичь целей можно лишь усилиями единого политического спектра. Вот ваша цель! Подача заявки на членство в ЕС в 2024 году – крайне амбициозное решение. И это отличная демонстрация вашего мужества».

А вот что касается НАТО, то Вильнюс окажет Тбилиси максимальное содействие в интеграционных процессах. Науседа не сомневается в том, что Грузия в конечном итоге обязательно станет членом Североатлантического альянса:

«Я смотрю на Грузию и вспоминаю Литву, которая в то время энергично стремилась к членству в ЕС и НАТО. Наш путь был непростым, но мы всегда знали, какова наша стратегическая цель, и в нашем обществе не было сомнений в этом. Такое усердие мы видим и в грузинском народе. Вот почему мы подписали декларацию с президентом, которая поддерживает не только суверенитет и территориальную целостность Грузии, но и ее европейскую и евроатлантическую интеграцию».

Но если во внешнеполитическом ракурсе вопросов к президенту Науседе не было, то заявления некоторых литовских политиков относительно внутриполитического кризиса в Грузии ему комментировать все же пришлось. В частности, в ходе встреч с депутатами грузинского парламента литовский президент был вынужден объясняться из-за позиции главы председателя комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантаса Павилениса, крайне резко осуждавшего действия «Грузинской мечты» в ее противостоянии с оппозицией:

«У нас в Сейме 141 член, и каждый из них имеет свою позицию. Однако официальная позиция Литвы – поощрять диалог между политическими партиями. У меня была уникальная возможность увидеть за столом представителей правящей партии и оппозиции. Мой вопрос к ним заключался в следующем: могут ли они прийти к общему знаменателю? Они ответили, что, да, такой знаменатель – членство в Евросоюзе и НАТО. Разногласия будут всегда, но мы должны уметь отделять их от важных для страны вопросов».

«Грузинскую мечту» объяснения Гитанаса Науседы удовлетворили. По словам члена правящей партии Шалвы Папуашвили, президент четко обозначил разницу между официальной позицией государства и высказываниями отдельных членов парламента:

«Президент Литвы прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам сейма Литвы, который сказал в одном из своих интервью, что ведет личную войну с Иванишвили, «Грузинской мечтой» и правительством Грузии. Хорошо, что президент Литвы правильно оценил это заявление. Это не позиция Литвы, это очень неудачный подход одного депутата, который на самом деле не служит дружеским отношениям между Грузией и Литвой. Я надеюсь, что и сейм Литвы также отреагирует на столь необдуманное заявление своего члена».

Оппозицию же интересовали другие вопросы. В частности, обеспечение прозрачности намеченных на осень выборов в органы местного самоуправления. Глава парламентской фракции «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе отметила важность поддержки демократии в Грузии со стороны стран-друзей:

«Я подняла вопрос о том, чтобы привлечь как можно больше наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления, и попросила наших друзей помочь в этом, потому что местные выборы будут очень важным маркером. Президент и члены делегации пообещали, что сделают все возможное, чтобы в Грузии было как можно больше наблюдателей, в отличие от парламентских выборов 2020 года, когда наблюдателей было очень мало. Вопросы, связанные с подписанием документа Шарля Мишеля, с президентом не обсуждались».

Но, хотя «Единое национальное движение» утверждает, что о соглашении Шарля Мишеля на встрече с литовским президентом не было сказано ни слова, сам Науседа о необходимости неукоснительного выполнения всех пунктов этого документа все же сказал. Причем выразился довольно недвусмысленно:

«Соглашение от 19 апреля должно быть выполнено на 100 процентов, и все политические партии должны участвовать в этом процессе. Это создаст все возможности для выхода из политического кризиса и перехода к вопросам, которые очень важны для народа Грузии. Это реформы и интеграция с Западом, укрепление демократии и политическая стабильность».

Большинство комментаторов считают, что визит президента Литвы в преддверии саммита НАТО – еще одно подтверждение того, что многие страны Североатлантического альянса безоговорочно поддерживают вступление Грузии в военно-политический блок. Но правительству страны следует сосредоточить усилия на том, чтобы убедить в этой необходимости скептически настроенных членов альянса, чья позиция не позволяет Тбилиси рассчитывать на то, чтобы вступить в НАТО в ближайшем будущем.