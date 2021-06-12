Противники строительства Намахвани ГЭС и власти согласовали условия начала медиации

Противники строительства Намахванской ГЭС и представители правительства Грузии согласовали условия начала медиации. Об этом сообщил заместитель директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле. При участии Бушле сегодня, 12 июня, лидеры протестного движения провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии. Встреча продолжалась девять часов.

«На сегодняшней встрече произошло согласование трех основных вопросов. Во-первых, мы изучим риски, а, если риски будут выявлены, то мы постараемся их устранить. Второе – это то, как мы можем разрядить ситуацию в ущелье Риони. Мы договорились снять барьеры и обеспечить гарантированное Конституцией право на передвижение. Третье – это разработка документа об энергобезопасности, правительство определит политику энергобезопасности на следующие десять лет», - приводит слова Бушле грузинская служба Радио Свобода.

После встречи лидер протестного движения Варлам Голетиани подчеркнул, что, согласно договоренностям, полицейские силы должны быть выведены из ущелья Риони, а демонстранты смогут вернуться в Намахвани. «Мы договорились о том, что если эти условия будут выполнены до следующей пятницы, тогда уже будет поставлен вопрос о последующих условиях», - сказал Голетиани.

Одновременно он добавил, что сегодня стороны не говорили о своих требованиях, а лишь озвучили условия, при выполнении которых он готовы продолжать переговоры с властями при посредничестве ЕС. Голетиани утверждает, что в ходе последующих встреч они поднимут вопрос о приостановке строительства ГЭС.