Глава МИД Грузии: Сделку между Арменией и Азербайджаном готовили три месяца

Власти Грузии продолжали работу в течение двух-трех месяцев для достижения соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты минных полей в Карабахе. Условия сделки были согласованы при активной фасилитации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«В течение последних 2-3 месяцев мы очень активно работали с нашим главным стратегическим партнером для достижения этого результата. Я очень рад, что сегодня у нас есть такой итог и еще раз хочу поблагодарить в первую очередь наших стратегических партнеров Азербайджан и Армению, которые очень хорошо осознали, что необходимо сделать встречные шаги для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе», - заявил Залкалиани.

6 июня Рикер прибыл в Грузию, официально начав турне по странам Южного Кавказа. Залкалиани подчеркнул, что американская делегация вернулась в Тбилиси, чтобы продолжить обсуждения вопроса после проведения встреч в Баку и Ереване. Глава МИД Грузии надеется, что приобретенный опыт сотрудничества послужит основой для создания нового формата по разрешению как гуманитарных проблем, так и других важных вопросов.

«Вы помните, что инициированы были разные форматы. Здесь были разговоры о формате «3+3» и так далее, однако мы очень хорошо проанализировали ситуацию и очень хорошо увидели, какие форматы и отношения возможны, могут принести реальные результаты. В первую очередь мы предложили именно начало непосредственно наших отношений, трех основных стран Южного Кавказа – Грузии, Азербайджана и Армении, и обсуждение этих возможных форматов, которые будут направлены на гуманитарные вопросы. Мы начнем с элементарных проектов, которые смогут принести конкретные результаты, в том числе по направлению экономики, в том числе, с точки зрения развития бизнес-отношений и логистики, развития отношений между народами, чтобы благодаря этим маленьким шагам выйти к более масштабному сотрудничеству», - сказал Залкалиани.