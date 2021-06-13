Родственник свидетеля по делу пансиона Ниноцминда задержан за угрозы

Подруга похищенной из шелтера в Махачкале Халимат Тарамовой Анна Манылова покинула Дагестан. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть» (власти России внесли организацию в список иностранных агентов, «Российская ЛГБТ-сеть» с этим не согласилась. - Прим.ред.) сообщает «Кавказский узел».

Представитель «Российской ЛГБТ-сети» Вероника Лапина рассказала, что еще до бегства из Чечни в Дагестан Тарамова позвонила на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети» и рассказала, что преследуется родственниками из-за своей сексуальной ориентации: ее бьют и унижают.

В организации пообещали помочь девушке, однако нужно было время, чтобы придумать, каким образом вывезти Тарамову с Северного Кавказа, сказала Лапина. По ее словам, в это время к Тарамовой в Чечню приехала подруга Анна, и девушки, не дожидаясь решения «Российской ЛГБТ-сети», уехали в Дагестан.

Это решение было неверным, поскольку Дагестан соседствует с Чечней и имеет много оперативных связей, поэтому вычислить квартиру «Марем» силовикам особого труда не составило, подчеркнула Лапина.

Сейчас «Российская ЛГБТ-сеть» в связи с похищением Тарамовой намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Как сообщила изданию «Холод» адвокат Маныловой Ксения Михайлова, обращение в ЕСПЧ будет касаться применения так называемого правила 39, которое требует от властей России незамедлительно уведомить о местонахождении Халимат Тарамовой.

«Понятное дело, что у нее есть семья, которая, можно сказать, в этом не заинтересована, но если у человека есть другой достаточно близкий человек, в данном случае это может быть даже Аня, то он может стать заявителем по этому 39-му правилу. И мы надеемся, что, чем больше мы будем об этом говорить, тем будет лучше. ЕСПЧ довольно быстро реагирует на обращение по 39-му правилу, и мы надеемся, что достаточно быстро можно будет понять, где она, что с ней происходит, причинен ли ей вред, и, возможно, удастся с ней встретиться. Они в Чечне любят в розыск объявить. В таком случае можно попробовать оказать ей юридическую помощь. Пока наш план - 39-е правило, это основное, что мы можем сделать в данной ситуации», - сказала Михайлова.