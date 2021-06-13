Коронавирус в Грузии: 522 случая заражения за сутки, 14 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 522 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 22 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,38%, за последние две недели – 2,61%, а за последнюю неделю – 2,29%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 353 965.

Почти 53% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 276. В Аджарии выявили 45 случаев заражения, в Имерети – 44, в Самегрело и Земо Сванети – 36, в Квемо Картли – 34, в Кахетии – 32, в Шида Картли – 25, в Мцхета-Мтианети – 16, в Самцхе-Джавахети – 10, в Гурии – 4.

От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 048.

Выздоровели 1 074 человека, их общее число выросло до 339 392.

На данный момент в Грузии 9 499 активных случаев коронавируса. Из них 3 155 пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах. Состояние 688 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 190 человек.

5 734 гражданина (более 60% активных случаев) лечится на дому, а 610 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 41 человек, в самоизоляции остаются более 13,1 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 июня достигло 206 742. Это около 5,6% от всего населения Грузии.