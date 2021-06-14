Без послания, как без задания

На прошлой неделе посол России в Абхазии Алексей Двинянин выступил с заявлением, в котором сообщил радостную новость – у России нет намерения присоединять к себе Абхазию, а все эти «так называемые патриоты», Прилепины и Жириновские, просто пытаются наработать себе очки на патриотической теме.

«Никакой корректировки принципиальной позиции российского руководства о признании независимости Абхазии не предвидится, и это в принципе невозможно. Заявления этих лиц являются частным мнением и не имеют под собой никакой политической подоплеки», – заявил Двинянин, обращаясь к абхазскому обществу.

Я верю Двинянину: никаких планов по введению Абхазии в состав России нет. Но есть планы по гармонизации законодательства России и Абхазии, так как, по словам посла, абхазское законодательство «ограничивает российских инвесторов», и не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, туризме и даже в законах о государственном языке и гражданстве, которые российские инициаторы программы гармонизации считают дискриминационными.

Двинянин говорит, что принципиальное согласие на принятие программы уже получено от руководства республики: «Нынешнее руководство Республики Абхазия, в первую очередь в лице президента, всерьез взялось за решение этого вопроса. Сам президент Аслан Георгиевич Бжания, а также премьер-министр и министр экономики Кристина Константиновна Озган ведут переговоры по ускоренному решению этих вопросов с российскими коллегами и крупными компаниями».

Заявление российского посла удивило не тем, что он почему-то решил не произносить имя, отчество и фамилию премьер-министра, перечисляя чиновников, «всерьез взявшихся за решение этого вопроса». Гораздо интересней, что абхазскому обществу о планах нашего руководства сообщает посол России, а не президент Республики Абхазия.

Но и это еще не все. Алексей Двинянин вместо президента обращается и к парламенту. «Хотел бы призвать депутатов парламента не бояться взять на себя ответственность и поддержать политическое руководство в решении этого ключевого вопроса», говорит он. Из текста понятно, что гармонизация застряла в парламенте, и если депутаты возьмут на себя ответственность, «то будут открыты ворота для свободного притока российских инвестиций не только в энергетическую сферу, но и в две такие важнейшие отрасли абхазской экономики, как туризм и сельское хозяйство».

В нашей Конституции прописана обязанность главы государства ежегодно обращаться с посланием к парламенту. Послание – это как задание исполнительной власти и муниципалитетам, оглашение своих намерений законодательной, судебной власти и широкой общественности. Неудобно напоминать, но именно поэтому послания президентов всегда широко транслируются в СМИ, обсуждаются на различных общественных площадках. Потому как все должны понимать, куда рулит рулевой.

А в нашем случае послания президента нет уже полтора года, и никому, соответственно, не известно, что задумал Аслан Бжания. Ведь это явно не тот случай, когда свои планы надо держать в тайне, даже если ты в прошлом чекист.

Вот и возникает вопрос: почему мы до сих пор не знаем в подробностях, о чем с Россией договорились Бжания, Озган и неназываемый премьер, а пользуемся информацией, выброшенной анонимами в социальную сеть?

Вместо четких и ясных ответов на значимые вопросы, которые должны содержаться в ежегодном послании президента, наше общество пичкают имитацией деятельности исполнительной власти. Мы второй год наблюдаем за тем, как президент Бжания совершает познавательные туристические поездки по нашей крохотной стране. В прошлом году Бжания изучал достопримечательности Бзыпской Абхазии и фотографировался с туристами на их фоне, в этом году исследовал столичную набережную (несколько раз осмотрел строительство фонтана) и Абжуйскую часть страны. Еще нам известно, что он назначает и награждает своих сторонников (иногда и по второму кругу), поздравляет деятелей культуры и народ Абхазии, и руководство России с многочисленными праздниками, контролирует кемпинг в Тамыше, к которому, скорее всего, имеет прямое отношение, и встречается с политиками и депутатами в закрытом формате.

Возможно, мы чего-то не знаем? И когда президент вылетает со всем своим чиновничьим окружением с непонятным визитом в Сирию (скорее всего, агитировать черкесскую диаспору накануне сирийских президентских выборов), где-то в недрах исполнительной власти кипит грандиозная работа по обещанному реформированию системы власти, сокращению чиновничьего аппарата и многому другому, что было обещано кандидатом в президенты Бжания? Может быть, Аслану Бжания после вступления в должность закрыли доступ на национальное телевидение, запретили давать интервью и проводить пресс-конференции для абхазских СМИ, обращаться к парламенту с посланием?

Думаю, что здесь все просто. Аслан Бжания не решается огласить, что находится между строк «гармонизации», на которую он дал безоговорочное согласие, – пересмотр государственных границ, распродажа объектов государственной собственности как в области энергетики, так и во всех остальных областях, снятие запрета на продажу собственности иностранцам, внесение изменений в существующие законы о государственном языке и гражданстве, передача абхазских осужденных в тюрьмы России и многое другое. Бжания пытается протащить эту программу «тихой сапой», оказывая материальную и иную помощь депутатам и приобщая их к бессмысленным вояжам в Сирию.

И всего этого президент сказать не может, так как понимает всю меру своей ответственности. Вот и приходится послу России отдуваться за президента Абхазии и, чтобы «процесс пошел», обращаться к парламенту с предложением принять то, что обещано Асланом Георгиевичем и Кристиной Константиновной, и заверять общественность в непоколебимости признания.

В такой ситуации остается только выразить сожаление, что в нашей стране нет оппозиции, и никто не контролирует действия власти. Без этого противовеса президент и его окружение просто разбазарят нашу страну, не заморачиваясь на всякого рода обоснования и экономическую целесообразность. А еще наделают таких долгов к уже существующим, что не Прилепин и Жириновский, а мы сами будем молить о покровительстве государство Российское. Потому как с таким руководством страна не только развиваться, но и существовать не может.

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