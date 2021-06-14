Пожар на бывшей кондитерской фабрике, или «Ищите криптоферму»

В воскресенье 13 июня в центре внимания абхазского общества оказался крупный пожар, возникший в здании бывшей кондитерской фабрики на улице Эшба в Сухуме, напротив Сухумской районной администрации.

Сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС в 11.15. Пожар разгорелся на чердаке этой большой пятиэтажной «заброшки». Языки пламени вырывались наружу, что зафиксировано на многих видеосъемках, а клубы черного густого дыма были видны даже из отдаленных районов города. Из-за уносимых ветром искр загорелась ель неподалеку от здания. Обитатели близлежащих жилых домов стали на всякий случай покидать свои квартиры.

В тушении пожара было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов. Прибыло и спасательное отделение медицинской службы. На помощь им приехало пожарное отделение Погрануправления ФСБ России в Абхазии. Работами по ликвидации возгорания руководил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния. К 15.00 пожар был потушен. Пожарные произвели проливку здания.

Автор этих строк из окна своей квартиры на протяжении нескольких часов наблюдал поднимавшийся в небо дым над этим зданием. Само оно из окна не видно, ибо заслонено другими домами, но расположено всего в паре кварталов. Позднее сходил посмотреть на постпожарную картину. (Парадоксально, но, поскольку горели чердак и крыша, внешних следов пожара на здании почти не заметно.)

От советской фабрики – к современным руинам

В сообщениях СМИ прозвучало, что эта фабрика была построена в 1978 году, но в соцсетях тут же возразили, что в 1975-м. Добавлю, что ранее в Сухуме работала небольшая кондитерская фабрика в районе Красного моста. В новом же здании она превратилась в одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Абхазии.

В год фабрика выдавала 10 тысяч тонн продукции. На фабрике производили шоколадные конфеты в наборах и вразвес, печенья, восточные сладости, ирисы, карамель. Одной из тем моих газетных репортажей с этой фабрики в советские времена была борьба в коллективе с так называемыми «несунами», то есть работниками, занимавшимися на предприятии мелкими хищениями.

Сейчас многие уже и не помнят, что после Отечественной войны народа Абхазии и послевоенного блокадного лихолетья кондитерская фабрика на рубеже веков заработала. С большим энтузиазмом побывал там снова и опубликовал большой иллюстрированный газетный репортаж. Но, увы, попытавшимся перезапустить фабрику не удалось то, что получилось, скажем, у руководителей компании «Вина и воды Абхазии», сухумских пивзавода, консервного завода, которые сейчас успешно работают, и вскоре предприятие остановилось. Многие говорят, что и запускали его для того, чтобы пустить в дело оставшиеся на нем с довоенных времен некоторые запасы сырья, когда же оно закончилось, выпускать продукцию было уже не на чем: местного сырья типа ореха-фундука для этого было недостаточно.

В 2017 году комиссия по приватизации объектов республиканской собственности при Госкомимуществе Абхазии объявила конкурс по продаже в частную собственность объектов, среди которых была часть имущественного комплекса Сухумской кондитерской фабрики. В мае 2020 года кабмин в соответствии с законом РА «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ликвидировал предприятие как юридическое лицо. Как пишут СМИ, в последние годы крыша и помещения здания были разрушены, оборудование испорчено и вряд ли подлежало восстановлению.

Причины пожара МЧС пока не называет

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия. Он как раз вышел с совещания в МЧС, которое проводил министр Лев Квициниа, и начал с его оценки вчерашней работы своих подчиненных:

«Вот сейчас на совещании он отмечал, что очень доволен, что в принципе такого масштаба пожары, даже больше чем мы оснащенные подразделения, за такой короткий срок ликвидировать не могут. А у нас получилось. Он отметил работу пожарных, потому что это был очень сложный объект и тысяча квадратных метров. Эта категория очень сложная пожара считается. Нам было важно, что никто не пострадал и что наши ребята тоже самосохранились, хотя при таких пожарах могут быть и обрушения, и провалы, все, что хочешь. И максимально были подтянуты средства, восемь расчетов работало.

– Вот я видел, что там и деревья близстоящие водой обливали…

– Да, конечно, потому что температура-то высокая, огонь мог перекинуться. И это подразумевают правила безопасности.

– Ну, вот если говорить о причинах возгорания, куча уже ходит всяких версий. Кто-то убежден, что там криптоферма была…

– Мы ничего по этому поводу сказать не можем. Несколько дней обычно дается на установление причин возгорания. Когда все будет запротоколировано, подписано, тогда официально будет сказано».

Версия о том, что возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки к работающему в здании майнинг-оборудованию появилась сразу же – и по сарафанному радио, и в соцсетях. Оно и неудивительно, если учесть, сколько криптоферм работает сейчас в Абхазии, и часто в похожих зданиях, несмотря на официальный запрет на их деятельность до 31 марта 2022 года. Можно сказать, что сейчас в Абхазии, подобно французскому «сherchez la femme» («шерше ля фам»), то есть «ищите женщину», в ходу выражение «Ищите криптоферму». Вот на днях в Новом районе Сухума в результате уличной разборки в людном месте получил огнестрельное ранение молодой местный житель. И о чем же пишут в соцсетях и судачат за чашкой кофе? Что дело было в краже майнинг-аппаратов…

В случае с этим пожаром выдвигались и другие предположения. Например, что в здании обосновались бомжи, их неосторожное обращение с огнем и стало причиной. Были и совсем странные конспирологические версии в Фейсбуке: «Может, место кому понадобилось? Теперь снесут и построят дом»; «А может, гостиницу». Им возражали: «Место для этого не ахти»; «Что за бред? Нету в Сухуме что ли мест для строительства?»

И все же самой популярной версией случившегося стала майнинговая. «Наш подписчик пишет, что на сгоревшей кондитерской фабрике стояла криптоферма одного большого чиновника. И причина пожара именно в том, что замкнула проводка и загорелось оборудование», – сообщил Telegram-канал Apelsin.

А некий аноним выложил фото того самого чиновника и снимок сгоревших на пожаре майнинг-аппаратов. Но вскоре одна пользовательница сообщила, что у нее есть программа, с помощью которой можно находить изображения, уже бывавшие ранее в Сети. Так вот, с ее помощью она определила, что такой снимок сгоревших майнеров был выложен ранее в Турции…

А другой пользователь, пишущий под ником «Ираклий Ашуба», выступил с текстом, который озаглавил: «Артисты погорелого театра»:

«У Telegram-канала «Апельсин» много врагов: это и президент, и премьер-министр, и мэр столицы, и ряд министров... Так уж сложилось, с неизменной финансовой выгодой для «апельсинщиков» и политическим самоудовлетворением тех, кто этим выдумщикам платит... А если невозможна конструктивная критика, а подлость сделать очень хочется, то можно просто – наврать. Для этого и существует «Апельсин». Пожар на Сухумской кондитерской фабрике разжег воображение авторов оппозиционного Telegram-канала настолько, что к событию спешно «привязали» мэра столицы и якобы находившиеся на фабрике криптофермы. Логика, как всегда, проста: «так просто не напишут...», в общем, наврем мы, а отмываться мэру! Жареные факты всегда были в арсенале «Апельсина», а тут такая удача – пожар! Вот только ошибочка вышла: «артисты» из «Апельсина» снабдили свой спектакль о сгоревшей на фабрике криптоферме, которой там не было, фотографиями пожара с оборудованием для майнинга... трехгодичной давности. Как же так, пожар вчера, а фотографии пожара сделаны в 2018-м году? Спектакль не удался. Это стало почти сразу понятно всем вынужденным «зрителям» «Апельсина», но «артисты», конечно, не унывают – еще что-нибудь обязательно нафантазируют».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии