Натали Смыр: «Пенсионный фонд может взыскивать задолженности»

Абхазская пенсия уже почти год выплачивается с задержкой на месяц. С одной стороны, есть объективные причины для снижения поступлений в Пенсионный фонд республики, с другой - есть мнение, что фонд не использует всех возможностей по взысканию долгов с предприятий. Об этом в беседе с «Эхом Кавказа» заявила председатель бюджетного комитета парламента Натали Смыр.

– Натали, в чем причина задержек пенсий, как вы это объясняете?

Когда руководитель Пенсионного фонда говорит, что им не хватает рычагов для взимания платежей, – это неправда. У него есть возможность выставлять на инкассо

– Конечно, можно сослаться на ковидный год, можно сослаться на плохое администрирование и на плохую уплату налогов, платежей в Пенсионный фонд – согласна, разговора нет, в этом есть объективная причина. Но есть и субъективные факторы, которые влияют на то, что происходят несвоевременные выплаты. В частности, есть огромные задолженности платежей в Пенсионный фонд. То есть, когда руководитель Пенсионного фонда говорит, что им не хватает рычагов для взимания платежей, – это неправда. У него есть возможность выставлять на инкассо. И если инкассо не работает, то, в конце концов, у нас есть судебная система, на основании передачи дел в суд, надо истребовать в судебном порядке.

– Вы имеете в виду, Натали, должников, которые не производят отчисления Пенсионному фонду? О какой сумме идет речь?

– Я могу, например, сказать, что госкомпания «Черноморэнерго» должна порядка ста миллионов. И это только одно госучреждение, а сколько неплательщиков среди коммерческих организаций, у скольких задолженности! Им всем надо выставлять инкассо. Но этого не происходит. Если бы все это осуществлялось в режиме «нон-стоп», в режиме рабочего времени и рабочих рычагов, тогда хотя бы задержки на месяц не было бы.

– Почему госкомпания «Черноморэнерго» должна Пенсионному фонду такую огромную сумму? Как образовался этот долг?

Эта задолженность образована не сегодняшним днем, я могу это точно сказать, она образовалась за несколько лет

– Эта задолженность образована не сегодняшним днем, я могу это точно сказать, она образовалась за несколько лет. Идет выборка денег, идут платежи, при этом в Пенсионный фонд не отчисляются средства, установленные законом. Они приходили, брали заработную плату, а необходимые суммы в Пенсионный фонд не отчисляли, все откладывалось «на потом», а сегодня этим суммы зашкаливают. И не только «Черноморэнерго» должно, я не у себя в кабинете сейчас, поэтому у меня нет под рукой точной суммы задолженностей, но, поверьте мне, это сотни миллионов рублей.

– Если действовать по закону, то кто должен эти долги взыскивать, какая процедура?

Банки должны заблокировать обслуживание расчетных счетов любых организаций до того момента, пока не поступит оплата по обязательствам Пенсионного фонда

– У Пенсионного фонда такая возможность есть, он должен выставлять инкассовые поручения, при этом блокируются счета и невозможно осуществлять проводку средств по счетам. И пока не наступит момент оплаты задолженности по Пенсионному фонду, счета не открываются. Пенсионному фонду предоставлена возможность выставлять инкассовые поручения. Он выставляет банкам, банки должны заблокировать обслуживание расчетных счетов любых организаций до того момента, пока не поступит оплата по обязательствам Пенсионного фонда.

– Почему они это не делают?

– Я не знаю, почему это не делается. Даже если они выставили инкассо и по инкассо не проходят платежи, это еще ни о чем не говорит. Тогда в судебном порядке можно взыскивать все эти задолженности. А ведь руководитель Пенсионного фонда сказал, что у них не хватает рычагов для взимания долгов. А я скажу, что это – неправда. У них есть рычаги, просто для этого надо очень эффективно поработать и все. У него на первое января 2021 года остаток на счету 21 млн рублей. Их можно было направить на покрытие задолженности.

– В парламенте вы называли сумму в 20 миллионов рублей как остаток средств, который есть у Пенсионного фонда. Поясните, что с этими средствами Пенсионный фонд может сделать?

– Это остаток средств на счету Пенсионного фонда. Он (глава фонда) говорил о том, что обязательства фонда растут. В связи с чем растут обязательства? Они растут на основании того, что еще в 2019 году было принято решение о повышении доплаты. То есть базовая пенсия у нас 500 рублей, доплату мы подняли в размере 1500 рублей. Итого: абхазский пенсионер получает 2000 рублей. Естественно, на сумму увеличения доплаты обязательства Пенсионного фонда растут в автоматическом режиме. В 2021 году при принятии бюджета, когда речь шла о том, что мы повышаем не базовую пенсию, а доплату к пенсии до уровня 2000 рублей, естественным образом увеличиваются обязательства Пенсионного фонда. И с каждым разом, с каждым годом или с каждым месяцем количество пенсионеров естественно растет, и это все должно происходить в автоматическом режиме. Если в прошлом году было 6 000 пенсионеров, то до конца года это уже порядка 9 000, то есть на три тысячи человек будет увеличено их число. Я понимаю, что это большие обязательства, это естественный прирост людей, попадающих под пенсионный возраст. Но я хочу сказать, что есть большое количество организаций, которые должны Пенсионному фонду. Если он правильно и достаточно жестко будет администрировать свои доходы и свои задолженности, то возможность выплат будет гарантирована, и этой задолженности в месяц не будет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия