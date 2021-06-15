Тбилисское «Динамо» сыграет в Лиге чемпионов с бакинским «Нефтчи»

Чеченский телеканал "Грозный ТВ" выпустил 35-минутный специальный репортаж "о попытке похищения" Халимат Тарамовой. Ранее правозащитники сообщали, что девушку силой увезли из убежища для пострадавших от насилия в Дагестане.

В интервью Халимат Тарамова утверждает, что она находится сейчас в кругу семьи, а ее права никак не нарушаются. "Я в кругу семьи – родители, близкие. У меня все хорошо. Нет никакого давления в мою сторону, меня все поддерживают, успокаивают", – говорит девушка.

По ее словам, она "не помнит", как оказалась в шелтере в Махачкале: "За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попала – все было как в тумане, я не помню".

На вопрос, "насколько соответствуют действительности слухи" о причастности Тарамовой к "некой организации" ("Российской ЛГБТ-сети" – НВ), она ответила: "Я никак не связана с этой организацией, я возмущена всем, что пишут обо мне, о том, что я... Это все не про меня, я считаю неправильным такие слухи пускать".

В репортаже говорится о том, что девушку "похитили" и опозорили враги России с целью дискредитации Чечни. Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявлял, что Халимат Тарамова "чувствует себя в безопасности": "По ее словам, сейчас она чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными. Халимат опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней".



То, что Тарамова оказалась в шелтере, Нухажиев объяснил влиянием подруг.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в свою очередь, обвинял в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа.

"Мы с уверенностью можем констатировать, что благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека, – сказал Дудаев. – Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. В соответствии с законом девушка была приглашена в отдел полиции, была допрошена".

Дудаев отметил, что Тарамова – "девушка, у которой есть проблемы со здоровьем" и что она "неоднократно проходила лечение в наших поликлиниках".

По его словам, случившееся "искусственно раздуто", потому что "права и свободы человека в Чеченской республике поставлены во главу угла, Рамзан Ахматович Кадыров является гарантом соблюдения прав и свобод человека".

Ранее Халимат Тарамова опубликовала видеообращение, в котором просила ее не разыскивать и объясняла, что бежит из Чечни от постоянных побоев в семье.

Халимат и ее девушка Анна Манылова временно укрылись в Махачкале, так как не могли покинуть Россию из-за коронавирусных ограничений. Вечером 10 июня в убежище для переживших насилие ворвались дагестанские и чеченские силовики, задержали нескольких человек, а Халимат передали родственникам. По данным правозащитников, Халимат Тарамова – дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра "Гранд Парк" Аюба Тарамова.