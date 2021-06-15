Абхазский МИД: коммюнике НАТО демонстрирует лицемерие и двойные стандарты

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия критикуют итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе, утвержденном в Брюсселе накануне, говорится о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В абхазском ведомстве говорят, что итоговое заявление стран НАТО «в очередной раз наглядно демонстрирует лицемерие и двойные стандарты» Североатлантического альянса.

«В итоговом заявлении саммита НАТО традиционно звучат требования к России «вывести войска из Грузии», отказаться от признания независимости Абхазии, выполнить мифическое «соглашение о прекращении огня». Абсурдность данных требований очевидна для любого непредубежденного наблюдателя, знакомого с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года и последовавшего вскоре признания Россией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Политико-правовой акт признания Республики Абхазия полностью соответствовал нормам и принципами международного права и не требовал одобрения со стороны других государств», – заявляют в абхазском ведомстве.

В Сухуми также утверждают, что заключенные с Москвой двусторонние соглашения в сфере обороны и безопасности не противоречат международно-правовым нормам.

«Выражая поддержку «территориальной целостности Грузии», страны НАТО фактически поддерживают то, что окончательно перестало существовать как политическая и правовая реальность в результате преступных действий тбилисского режима во главе с М.Саакашвили еще в 2008 году», – сказано в заявлении.

В абхазском ведомстве говорят, что НАТО и США «поощряют неконструктивный курс Грузии в Женеве по затягиванию с принятием и подписанием документа о неприменении силы между сторонами конфликта». Критикуют в Сухуми и евроатлантические устремления Тбилиси.

«Едва ли наращивание военного взаимодействия НАТО с Грузией будет способствовать миролюбивому курсу Тбилиси. Скорее следует ожидать прямо противоположного результата с непредсказуемыми последствиями. К аналогичному исходу могут привести и усилия Вашингтона и Брюсселя по втягиванию Грузии в Североатлантический альянс. Убеждены в том, что заигрывание НАТО с Грузией может серьезно ухудшить ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и окончательно подорвать работу участников и международных посредников по достижению взаимоприемлемого результата в рамках Женевских дискуссий», – говорится в заявлении абхазского внешнеполитического ведомства.