Путин и Байден. Женевский формат для Грузии

В Женеве прошел первый за последние три года саммит на высшем уровне Россия-США. Владимир Путин и Джо Байден провели за закрытыми дверями около двух часов, затем переговоры продолжились в расширенном формате.

«Господин президент России, господин президент Соединенных Штатов Америки, от имени швейцарского правительства я приветствую вас в Женеве, городе мира», – этими словами швейцарский лидер Ги Пармелен открыл церемонию начала двустороннего российско-американского саммита с участием глав государств. Первой встречи такого уровня с 2018 года, когда Владимир Путин проводил переговоры с предшественником Джо Байдена – Дональдом Трампом в Хельсинки.

Закрытый формат встречи, равно как и отказ сторон от совместной пресс-конференции, по мнению наблюдателей, говорит о том, что на повестке, действительно, серьезные вопросы, а Вашингтон и Москва при этом отнюдь не были уверены в положительном исходе переговоров.

Прорывов, впрочем, никто и не ждал. После того как Джо Байден утвердительно ответил на вопрос американского журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, и ответной реплики российского президента в стиле дворовой дразнилки, ни о какой задушевной беседе не могло быть и речи, но руки друг другу президенты пожали и даже улыбались. Несмотря на отсутствие взаимной приязни, вопросов, как справедливо отметил российский президент, накопилось много, и их нужно решать:

«Я знаю, что у вас длительная поездка и было много работы. Тем не менее в отношениях между США и Россией накопилось много вопросов, которые требуют встречи на высшем уровне».

Схожего мнения придерживается и американский лидер. Джо Байден дал понять, что пришло время определиться как по вопросам, где можно найти общий язык, так и по темам, где сближение позиций затруднительно:

«Как я уже сказал, думаю, что всегда лучше встретиться лицом к лицу. Мы должны попытаться определить общие интересы, где можем сотрудничать. А там, где мы этого не сможем сделать, нужно создать предсказуемые и рациональные способы преодоления разногласий. Ведь речь о двух великих державах».

За последние годы Москва и Вашингтон неоднократно объявляли о взаимной высылке дипломатов, а за последние полгода США успели дважды ввести санкции в отношении российских чиновников. Причин указывалось много, и все они были разными – от обвинений во вмешательстве в выборы, до ареста оппозиционера Алексея Навального. При этом Байден буквально накануне саммита в Женеве заявил, что у России и США все же есть потенциал для сотрудничества, но существуют «красные линии»:

«Я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, а если он не пойдет на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом, мы ответим на это».

Заявление прозвучало на пресс-конференции Байдена по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Причем в итоговом коммюнике встречи лидеров альянса, в числе прочих вопросов, были подняты проблемы Украины и Грузии. И Байден подтвердил, что также намерен поднять вопрос агрессии России в Украине в разговоре с Путиным. Грузию президент США не упомянул, и это основатель Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе считает дипломатическим провалом Тбилиси:

«Эта встреча обещала быть тяжелой, исходя из того, что ей предшествовало. Назовем это взаимными обвинениями. Основные вопросы – кибербезопасность; иранский вопрос; Ближний Восток в целом; российское вмешательство в выборы в США; естественно, Украина. А вот Грузии не было, и это очень плохо. Там, где поднимается вопрос Украины, должна быть Грузия. И если там нет Грузии, то это означает, что мы очень плохо работаем. Что касается итогов встречи, никто не ожидал, что она перевернет российско-американские отношения. Но Байден явно попытался добиться какой-то стабильности».

Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда оба они не занимали высших государственных постов. В 2011 году Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин – премьер-министром в результате рокировки с Медведевым. С тех пор многое изменилось – Россия под руководством Путина уже много лет последовательно строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом в целом и с США в частности. А Джо Байден, явно разочаровавшийся в политике «перезагрузки» Обамы, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, является последовательным критиком Москвы. Ожидать на этом фоне сколько-нибудь заметных изменений не стоит, считает основатель Грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе:

«Встреча не могла быть легкой. Байден не Трамп, и придерживается жесткой политики в отношении Москвы. Речь о том, что если Россия увидит, что Америка слаба, то она продолжит хулиганить, но если Байдену удалось показать, что США сильны, то Россия поостережется действовать в открытую. Но говорить о какой-то стабильности не представляется возможным, так как Россия не намерена играть по правилам, а Америка больше не хочет этого терпеть. Поэтому разговор между ними очень сложный, так как в нем нет никакой логики».

Одновременно со встречей Байдена и Путина в Женеве прошли акции протеста против российской агрессии в отношении Грузии и Украины. По словам одного из участников акции Резо Ткемаладзе, Путин является главным виновником этих процессов:

«Мы собрались сегодня в центре Женевы, чтобы выступить против российской оккупации в Украине и Грузии. А также грубого нарушения международного права Россией, осуществляющей политику, направленную против суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Еще один участник импровизированного митинга в окрестностях виллы Ла Гранж, где проходила встреча, Гурам Чухрукидзе, обещает протестовать до тех пор, пока Россия не изменит свою политику:

«Куда бы он (Владимир Путин) ни поехал, мы всегда будем там, чтобы напоминать миру, что Путин является убийцей, а Россия – оккупантом».

К слову, вилла Ла Гранж – та самая, на которой в далеком 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. И эта параллель не слишком обнадеживает. Владимир Путин не устает вспоминать при каждом удобном случае, что Горбачева обманули, пообещав, что НАТО не будет расширяться на Восток. И хотя разговоры об этом велись несколько позже встречи с Рейганом, уже при его преемнике Джордже Буше-старшем, тем не менее сближение СССР с Западом в лице США началось именно на вилле Ла Гранж. Привело это сближение к развалу Советского Союза, которое нынешний президент России Владимир Путин считает величайшей катастрофой XX века.