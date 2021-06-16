«Когда несколько коррупционеров потеряют работу, то они будут друг друга сливать»

Долгожданные поправки в абхазское антикоррупционное законодательство приняты, но будет ли закон работать? Наш традиционный сухумский опрос.

– Депутаты парламента приняли в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». Как вы думаете, этот закон будет работать на практике?

Юрий Зарандия: Я уверен, что этот закон обязательно будет работать, потому что этот закон настолько уже прошел апробацию во многих странах и прошел рассмотрение во многих чтениях у нас, в Абхазии, что проблем с исполнением этого закона не будет. Этот закон будет работать еще и потому, что будет присутствовать политическая воля. Этот закон будет работать потому, что он жизненно необходим, это настолько злободневная тема, и без работы этого закона ни одна власть не удержится у нас в стране.

Низфа Аршба: Из этого закона вычленили все самые главные вещи, которые, собственно, этот закон и заставили бы работать в полном объеме, в том самом, в котором его видели те, кто его когда-то инициировал. Суть этих поправок не просто в том, что члены семьи или кто-то что-то на кого-то переоформит, кому-то подарит или отдаст. А это были механизмы, которые, собственно, замыкали круг и не дали бы в полном объеме любому чиновнику даже попытку подумать о том, чтобы как-то что-то себе присвоить, и потом куда-то это направить. Мне лично очень жаль людей, которые в прошлом году более десяти дней голодали на площади, и их поддержало более 11 тысяч человек, получили когда-то от парламента обещания о том, что закон о декларировании будет принят без всяких изменений. Не только не сдержали свое слово, но и более того – еще больше усекли, и еще больше изменили закон, который мог бы, действительно, стать для Абхазии каким-то очень важным и ценным приобретением. Этот закон наверняка в какой-то своей части будет работать, но, как мы все понимаем, лазейки для того, чтобы коррупционер продолжал грабить свою страну, присваивая государственные деньги, остались.

Адгур Лагвилава: Конечно, многое будет зависеть от воли властей, насколько они будут этот закон исполнять и следить за его исполнением. Но, в любом случае, со стороны общества на власть будет оказываться давление в этом смысле. То есть и общество уже будет требовать декларацию, я думаю, не сразу, но постепенно этот закон заработает так, как он должен работать.

Аслан Аршба: Совсем рассчитывать на то, что все с первого дня закон заработает и будет как часы тикать – вряд ли на это можно рассчитывать. В России есть такой закон, и прекрасно его обходят многие. Интересно будет, когда впервые задекларируют, посмотреть реакцию общественности, как относятся люди к тому, что в имуществе у депутатов находится.

Никсон Ажиба: Конечно, будет работать, хотя вы знаете, что закон приняли в урезанном виде. Однозначно он заработает, мы даже в этом не сомневаемся. Когда несколько коррупционеров потеряют свою работу, то они будут друг друга сливать, почему я не работаю, а кто-то работает?

Ира: Надеемся, что закон будет работать, закон раскромсали, чуть-чуть осталось, но хотя бы это будет работать. Мы хотим, чтобы нашим детям досталось что-то от того, что есть в Абхазии. Раз приняли закон, то он должен работать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия