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Договоренность достигнута: омбудсмен посетит пансион Ниноцминда на следующей неделе
На следующей неделе Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит пансион для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Такая договоренность была достигнута на встрече омбудсмена с новым руководителем пансиона – епископом Иаковом.
Ранее Ломджария обращалась к Патриархии Грузии с просьбой дать возможность сотрудникам аппарата Народного защитника провести мониторинг пансиона в рамках имеющегося у институции мандата. Уже несколько месяцев омбудсмена в пансион не пускали и теперь, после смены руководства, Ломджария выразила надежду на то, что таких проблем больше не возникнет, передает агентство «Новости-Грузия».
«Это была очень конструктивная встреча, преподобный Иаков был настроен очень позитивно по отношению к институту Народного защитника. Мы договорились, что социальные работники продолжат оценку состояния оставшихся в пансионе детей и события будут развиваться так, как это необходимо для соблюдения лучших интересов детей», - сказала Ломджария журналистам. Омбудсмен подтвердила, что планирует вместе с епископом посетить пансион на следующей неделе.
Преподобный Иаков, в свою очередь, пообещал, что изменения в пансионе будут проведены очень быстро. Он также согласился с тем, что существование подобных крупных учреждений для детей неприемлемо.
«Это очень устаревшая форма. Такие учреждения существовать не должны, поэтому эти изменения и проводятся. Лицензия подобных учреждений действует до 1 апреля 2022 года. Мы думаем, что и до этого срока завершим преобразование. Огромное спасибо за этот ажиотаж. Мы все изменим очень быстро и качественно», - заявил преподобный Иаков.
Ранее новый руководитель пансиона заявлял, что в пансионе будут работать 19 воспитателей вместо 40. Сегодня он подтвердил, что в пансионе останутся только те сотрудники, к которым нет претензий. «С учетом той информации, с которой я ознакомился, не все заслуживают того, чтобы работать в этом пансионе. Это очень сложная работа», - сказал епископ.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.
Другие новости дня
Полиция демонтировала заграждения от протестующих в ущелье реки Риони
МВД Грузии сегодня, 17 июня, демонтировало металлические заграждения в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, которые были установлены 25 мая, с целью помешать акциям протеста противников строительства Намахвани ГЭС.
В заявлении МВД отмечается, что в селе остаются полицейские, которые будут поддерживать общественный порядок в ущелье Риони. «В случае выявления факта нарушения полиция будет действовать в соответствии с законом и последовательно реагировать на каждый такой факт», - сказано в заявлении.
Ограждения были установлены на дороге из села Гумати в Намахвани после того, как протестное движение «Защитники ущелья Риони» организовало масштабные акции в Тбилиси и выдвинуло властям ультиматум – прекратить строительство ГЭС и уволить министра экономики. Акции продолжались три дня, активисты несколько раз перекрывали и создавали пробки в центре Тбилиси, однако правительство отказалось выполнять выдвинутые условия. После этого активисты вернулись в Цхалтубо и намеревались продолжить свои акции возле села Намахвани, чтобы помешать деятельности турецкой компании ENKA по строительству плотины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В самой компании заявляют, что соблюдают мораторий, который правительство установило на возведение плотины ГЭС, до тех пор, пока проект не будет перепроверен, и занимается проведением дороги по периметру стройки.
На прошлой неделе конфликт между правительством и противниками строительства ГЭС стали решать с помощью европейских медиаторов. 12 июня лидеры «Защитников ущелья Риони» провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики с участием заместителя директора Энергетического объединения секретариата Евросоюза и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле. В результате девятичасовых переговоров стороны пришли к соглашению.
Согласно договоренности, к пятнице, 18 июня, полиция должна была снять заграждения и обеспечить доступ протестующих к главной дороге. Со своей стороны, «Защитники ущелья Риони» обязались продолжать свой протест так, чтобы не блокировать вход на строительную площадку. Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что условия проекта строительства Намахвани ГЭС будут пересмотрены и станут «более выгодными» для Грузии.
Власти Москвы разрешили отстранять работников за отказ вакцинироваться
Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. Работодатель сможет отстранить сотрудника без выплаты заработной платы, и тогда предпринимателей не будут наказывать за несоблюдение эпидемиологических норм. Об этом рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
Ранее он заявлял, что предприниматели Москвы просят власти обеспечить доступ к вакцинации от коронавируса для иностранных сотрудников, занятых на предприятиях в сфере услуг. Как объяснил Миронов, на многих предприятиях в сфере услуг работает значительное количество иностранцев, но доступа к российским вакцинам у них нет.
16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи обоих регионов.
До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), до 15 августа – вторым.
«Пассажиры были в шоке» – драка на рейсе Минск-Тбилиси. ВИДЕО
Пьяный пассажир оскорбил женщину в самолете на рейсе из Минска в Тбилиси и был наказан своими соотечественниками за грубость. Об этом сообщает белорусское издание «Салiдарнасць».
«Все были в шоке», – описали ситуацию пассажиры и отметили, что на воздушном судне были женщины с маленькими детьми.
По словам очевидцев, когда самолет совершил посадку в Тбилиси, мужчину задержали правоохранители.
В МВД Грузии подтвердили, что начали расследование инцидента – по статье 126 Уголовного кодекса (Насилие).
Грузинская служба Радио Свобода при этом пишет, что участники конфликта не являются гражданами Грузии.
Как сообщалось ранее, авиакомпания «Белавиа» почти удвоила количество прямых авиарейсов в Грузию.
Замок ксанских эриставов в Ахалгори передают на баланс югоосетинского Минкультуры
Главная достопримечательность Ахалгори – дворец-замок ксанских эриставов будет передан в ведомственное подчинение Министерства культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как сообщает агентство «Рес», югоосетинским правительством сегодня было утверждено решение о создании нового бюджетного учреждения – «Государственного историко-краеведческого музея».
По словам руководителя югоосетинского Минкультуры Жанны Зассеевой, идея была озвучена главой района. Зассеева говорит, что «музей представляет огромную ценность, там хранятся материалы средневековой истории осетин, которые предстоит еще изучить».
- Власти Грузии потеряли контроль над Ахалгорским районом после российско-грузинской войны 2008 года.
СК Армении заявил о 275 пропавших без вести после войны в Карабахе
После войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны без вести пропали 275 военнослужащих и гражданских лиц. Такие данные на 16 июня привел Следственный комитет Армении.
Накануне бывший президент Армении Серж Саргсян во время встречи с избирателями в Котайкской области обнародовал доклад Фонда страхования военнослужащих, где говорится о 1064 пропавших без вести. Этот документ, по его словам, в апреле был представлен правительству.
В Следственном комитете Армении разъяснили, что появившаяся информация о 1064 пропавших без вести относится к финансовой отчетности о денежной компенсации, выплаченной семьям пропавших после боевых действий военных, что не отражает количество этих граждан, дела по которым находятся в уголовном производстве.
Военная прокуратура Азербайджана 20 апреля сообщала, что всего после объявления перемирия пропавшими без вести среди военнослужащих числятся 386 человек.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- «Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Раненного в Абхазии россиянина вертолётом доставили из Сочи в Краснодар
Раненного в Абхазии российского туриста Александра Филояна доставили вертолётом санавиации из Сочи в Краснодар. Как пишет «Инфо24», ему сделали операцию, состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. По информации врачей, у Филояна пока сохраняется опасность потери конечностей.
Второй раненный турист – Тимур Салимгариев – сейчас в стабильном состоянии, он находится в сочинской больнице. Салимгариев говорит, что насчитал в своих ногах 20 отверстий от пуль. Он боится, что не сможет больше ходить.
Накануне, по поручению президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, туристов в сочинской больнице проведал глава абхазского Минздрава здравоохранения Эдуард Бутба. Он сообщил пострадавшему Тимуру Салимгариеву, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь.
Пресс-служба абхазского ведомства приводил слова россиянина, заявившего, что к самой Абхазии у него никаких претензий нет.
«Всё зависит от человеческого фактора, попался такой человек. Мой друг родом из Абхазии, и мы много раз бывали у него в гостях, но никогда таких инцидентов не было», – отметил Салимгариев.
Сегодня же стало известно, что в отношении Дмитрия Пилия, обвиняемого в ранении российских туристов, Сухумской городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 15 августа 2021 года.
- 15 июня в МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о стрельбе в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. По информации ведомства, преступление совершил Дмитрий Пилия, житель села Лыхны 1978 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.
- Пострадавшим была оказана первая помощь в Гагре, а затем их вывезли на территорию России для прохождения лечения.
- Абхазский президент Аслан Бжания провел совещание с силовиками и поручил усилить меры безопасности на туристических объектах.
Навальный о словах Путина на саммите: «Ни слова правды»
В инстаграме оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии, от его имени появилась запись с оценкой выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня.
По мнению Навального, Путин "постоянно врёт" и "не говорит ни слова правды".
Оппозиционер в доказательство своего тезиса процитировал две фразы Путина, которые он считает ложью - о себе самом и об основанном им ФБК (признан в России "иностранным агентом", а недавно и запрещённой экстремистской организацией - последнее решение в законную силу пока не вступило). Отвечая на вопросы журналистов, Путин, в частности, сказал, что Навальный "уехал за границу на лечение", чем нарушил правила условного срока, а также что ФБК публиковал рецепты "коктейлей Молотова" (зажигательной смеси). Соратники Навального уже накануне указывали, что оппозиционер не по своей воле выехал в августе 2020 года за границу, а был туда перевезён в состоянии комы после отравления, и что ФБК не публиковал никаких рецептов "коктейлей Молотова" и не призывал к беспорядкам.
Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области - туда его отправил в феврале суд, заменив условный срок по старому уголовному делу на реальный. Правозащитники признали его политзаключённым, а страны Запада призывают его освободить. Его инстаграм продолжает обновляться записями от его имени, хотя и не очень часто.
- И Путин, и Байден на пресс-конференциях после встречи в Женеве подтвердили, что обсуждали тему Навального. О подробностях они не сказали.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг сказал, что американская сторона не ставила вопрос о включении Навального в список на обмен заключёнными.
- Байден, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что гипотетическая смерть Навального в тюрьме будет иметь для России "катастрофические последствия", в первую очередь, пострадает её позиция на международной арене.
Замглавой югоосетинского Минздрава стал «приглашенный специалист» из России
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия назначило на заседании в четверг нового замглавы Минздрава. Как пишет агентство «Рес», им стал приглашенный из России специалист – Александр Приходько.
Своего заместителя представил глава ведомства Сослан Наниев, отметив, что Приходько будет заниматься вопросами цифровизации, организации лекарственного обеспечения по принципу прозрачности, кадровыми вопросами.
Приходько, в свою очередь, отметил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
Александр Приходько родился в 1986 году в городе Грозный. Учится в Казанском суворовском военном училище, Военном университете Министерства обороны РФ (специальность: психология), московском «Институте профессиональных инноваций» (Специальность: юриспруденция).
С 2010 года работал в компаниях «Профиконсалтинг», «Йогокава», «Тотал». Приглашенный специалист в НИУ «Высшая школа экономики» (курс лекций «Управление персоналом МВА»).
Югоосетинские власти освободили гражданина Грузии Лашу Хетерели
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Лашу Хетерели, задержанного почти год назад – летом 2020 года.
В югоосетинском КГБ заявили, что «освободили нарушителя границы в связи с истечением срока отбывания наказания». Цхинвальский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил к одному году лишения свободы.
В СГБ Грузии говорят, что Хетерели находился в незаконном заключении, вопрос его освобождения поднимался на встречах в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также в ходе Женевских дискуссий.
«Служба государственной безопасности продолжает работать над освобождением других незаконно задержанных граждан Грузии», – заявляют в ведомстве.
Абхазский парламент: заявление посла РФ вызвало недоумение среди депутатов
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия в довольно резкой форме прокомментировал заявление российского посла Алексея Двинянина о привлечении инвестиций.
В ходе видеомоста на тему «Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии» российский дипломат призвал абхазский парламент «не бояться взять на себя ответственность» и поддержать руководство Абхазии в решении вопроса привлечения российских инвестиций. Речь шла, в частности, об энергетической отрасли.
В абхазском парламенте говорят, что заявление Двинянина «вызвало недоумение среди депутатского корпуса».
«Надеемся, что оно не преследовало цели осознанно дискредитировать законодательный орган нашего государства, на протяжении многих лет доказывающий верность идеям независимости», – сказано в заявлении.
Депутаты указывают, что закон «Об электроэнергетике», принятый в 2017 году, «не ограничивает иностранный бизнес от капиталовложений в энергосистему» Абхазии.
«Удивляет другая цитата господина Посла относительно того, что политические проблемы в вопросе привлечения российских инвестиций устранены и есть политическая воля руководства Республики Абхазии решить все вопросы о снятии ограничений. Откровенно говоря, нам ничего неизвестно о проблемах политического характера, препятствующих притоку инвестиций. Уверены, что абхазское законодательство в сфере инвестиционной деятельности полностью отвечает современным требованиям», – сказано в заявлении.
В парламенте говорят, что инвестиционные проекты не должны идти вразрез с интересами многонационального народа Абхазии.
«Представление ситуации, будто причиной отсутствия российских инвестиций является деятельность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, на наш взгляд, в корне неверно и противоречит духу союзничества и стратегического партнерства. Вместе с тем мы всегда с благодарностью говорим о роли Российской Федерации, принявшей в 2008 году решение о признании независимости нашей страны», – говорится в заявлении парламента.
Аксёнов осмотрел затопленную Керчь. За его лодкой плыли трое
Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов прибыл в город Керчь, который пострадал от прошедших минувшей ночью сильных дождей.
Аксёнов осмотрел затопленные улицы на моторной лодке.
На видео за лодкой плывут три человека. "Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели МЧС — они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил советник Аксёнова. "Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти", - добавил он.
Однако позже в МЧС заявили РБК, что плывшие за лодкой люди - не спасатели. Это вообще были гражданские люди. "Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксёнова", - сообщили изданию в пресс-службе управления МЧС по Крыму.
Ночью 17 июня улицы Керчи и ряда населенных пунктов восточной части полуострова затопило в результате сильнейшего ливня. В Керчи подтопило более 200 жилых домов, центр города и больница остались без электричества, сообщает ТАСС. В городе введен режим ЧС. Из зоны подтопления уже эвакуировали 40 человек. Эвакуация 126 пациентов горбольницы пока не планируется, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на МЧС региона.
Нона Гаприндашвили получила подарок от Лео Месси
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которой 3 мая исполнилось 80 лет, получила в подарок от аргентинского футболиста Лионеля Месси футболку с его автографом.
Как сообщили в Федерации шахмат Грузии, шестикратный обладатель «Золотого мяча» передал подарок Гаприндашвили через вице-президента ФИДЕ Акакия Иашвили.
Гаприндашвили на протяжении многих лет является фанатом «Барселоны» и
Лео Месси. Футболист узнал об этом через руководство ФИДЕ и решил сделать подарок легендарной спортсменке.
Гаприндашвили говорит, что футболка Месси займет почетное место в коллекции её музея.
Грузия вновь обновила правила въезда в страну для иностранцев
Граждане и резиденты еще десяти стран смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В списке: Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. На третий день пребывания в Грузии туристам придется пройти повторное тестирование за свой счет.
Еще одно нововведение касается детей. Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста. Изменения внесены в постановление правительства №322. Они вступили в силу с 16 июня и были опубликованы в «Законодательном вестнике».
«Это решение стимулирует семейные путешествия в Грузию», – заявила замминистра экономики страны Мариам Квривишвили.
Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана.
Границы Грузии открыты и для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.
Китай отправил первый экипаж к своей новой орбитальной станции
Китай отправил первый экипаж к своей новой орбитальной станции. Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12" был доставлен на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань на севере страны. На нём находится экипаж из трёх человек, ожидается, что они проведут на орбите три месяца, передаёт агентство "Синьхуа".
Пилотируемая миссия в четверг стала седьмой в истории космонавтики страны и первой за последние пять лет. В состав экипажа входят 56-летний Не Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Хайшэн до этого летал в космос два раза, Бомин — один, для Хунбо полёт стал первым.
В ходе полёта они должны будут дважды выйти в открытый космос, проверить работу систем жизнеобеспечения и утилизации отходов, испытать роботизированный манипулятор и собрать скафандры для внекорабельной работы.
Базовый модуль новой космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") был размещён на орбите в апреле. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.
В случае успеха программы "Тяньгун" станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и Международной космической станции. При этом в случае успеха китайского проекта станция может оказаться единственной на околоземной орбите после 2025 или после 2030 года, когда истекут назначенный и запланированный сроки работы международной станции.
COVID-19 в Грузии: 741 новый случай, 18 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 18 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5114 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 741 новый случай коронавируса. Накануне провели 31 350 тестов: PCR-тестов – 13 991, экспресс–тестов на антиген – 17 359.
Выздоровели еще 945 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 356 920, выздоровевших – 342 720.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,36%, за последние 14 дней составляет 2,49%, за неделю – 2,4%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4302 человека, всего администрировано вакцин – 221 156.
В Тбилиси мужчина выпал с 4-го этажа участка полиции, начато расследование
В Тбилиси 46-летний мужчина серьезно пострадал после падения с балкона полицейского участка. Случай произошел вечером 16 июня на проспекте Церетели.
По данным телеканала «Мтавари», мужчина явился в отделение для подписания запретительного ордера.
Согласно сообщению, поступившему в Службу государственного инспектора, гражданин выпрыгнул с балкона четвертого этажа административного здания 4-го управления полицейского департамента Дидубе-Чугурети.
Пострадавший был доставлен в «Немецкий госпиталь», где ему провели неотложную операцию. Со ссылкой на врачей Первый канал передает, что его состояние крайне тяжелое.
«У мужчины множественные травмы и травматический шок, закрытая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, переломы лучевой и локтевой костей. Пациент находится на искусственном дыхании. Общее состояние крайне тяжелое», – сказала заведующая отделением неотложной помощи клиники Нана Чхиквадзе.
«Новости-Грузия» пишет, что служба государственного инспектора начала расследование предполагаемого факта служебной халатности со стороны отдельных сотрудников МВД, что повлекло тяжкие последствия – часть 2 статьи 342 УК Грузии, что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В Службе заявляют, что следственные действия по делу проводятся в интенсивном режиме. Государственная инспекция обещает провести все необходимые процессуальные мероприятия для обеспечения эффективного расследования.
Генассамблея ООН в 14-й раз приняла резолюцию по грузинским беженцам
Генеральная Ассамблея ООН на 75-ой сессии в четырнадцатый раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию.
В этом году документ поддержали 80 стран, 14 проголосовали против, 70 воздержались. В 2020 году «за» резолюцию проголосовали 84 страны, 13 – «против», 78 воздержались.
Как пишет «Новости-Грузия», количество стран, проголосовавших против резолюции, по сравнению с 2020 годом увеличилось на одну – к числу противников снова присоединилась Шри-Ланка. «Против» также голосовали Россия, Беларусь, Бурунди, Коморские Острова, Северная Корея, Лаос, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.
Армения уже третий год подряд в голосовании участия не принимала (ранее голосовала «против»), Азербайджан поддержал резолюцию. Соавторами документа в этом году стали 57 государств (в прошлом году – 54).
«57 стран из разных регионов мира пополнили ряды соавторов резолюции, что больше по сравнению с прошлым годом. Этот факт свидетельствует о том, что указанная резолюция уже является глобальной инициативой», – сказано в заявлении представительства Грузии в ООН.
Официальное название резолюции – «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».
«Генеральная Ассамблея признает право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии», – говорится в документе.
Соавторы резолюции призывают соблюдать имущественные права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, пострадавших от конфликтов в Грузии, и воздерживаться от приобретения собственности в нарушение этих прав. Одновременно Генассамблея подтверждает недопустимость насильственного изменения демографической ситуации.
В ходе заседания, на котором рассматривалась резолюция, был представлен доклад Генсека ООН о правах на возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также их потомков.
Ссылаясь на данные, предоставленные грузинской стороной, Генсек ООН сообщает, что по состоянию на 31 декабря 2020 года в Грузии зарегистрировано 288 538 внутренне перемещенных лиц. Большая часть из них нашли убежище в Тбилиси и Зугдиди/Самегрело. При этом число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в период с 2014 по 2020 год увеличилось на 25 834 человека, в основном в результате естественного прироста перемещенного населения. Более 45 тысяч человек по собственной инициативе вернулись в свои дома в Гальском районе в Абхазии.
«К сожалению, власти, контролирующие Абхазию, продолжают препятствовать возвращению внутренне перемещенных лиц из числа этнических грузин в районы их происхождения или постоянного проживания, находящиеся за пределами Гальского, Очамчирского и Ткварчельского районов», – отметил глава ООН в своем докладе.
- Ранее Москва, Цхинвали и Сухуми не раз призывали Тбилиси отказаться от продвижения «ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН».
Литва и Эстония обвинили военную авиацию РФ в нарушении своих границ
Литва и Эстония обвинили Россию в нарушении своих воздушных пространств военными самолётами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственные ведомства двух прибалтийских стран.
В среду в литовский МИД был вызван представитель посольства России, которому был заявлен официальный протест. В документе сказано, что накануне два самолёта ВВС России пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем, углубившись на территорию страны на один километр. Литовские власти потребовали от России официального объяснения инцидента и принятия мер, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США. В них задействовано около 4 тысяч военных, 60 самолётов и 40 кораблей из 18 стран.
В свою очередь в главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что во вторник два российских военных истребителя Су-35 без разрешения вошли в воздушное пространство страны в районе острова Хийумаа. МИД Эстонии также вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста. Российские военные утверждают, что истребители не нарушали воздушного пространства и что полет проходил по установленному маршруту.
В ещё одной прибалтийской стране, Латвии, в среду был задержан гражданин России. Его имя не раскрывается, однако местные СМИ сообщают, что задержание связано с уголовным делом, возбуждённым ранее против депутата сейма Латвии Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 239 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 39 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 12.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 017 человека. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 170 человек.
Церцвадзе: 10% инфицированных граждан Грузии заражены индийским штаммом коронавируса
Индийский штамм коронавируса распространен, предположительно, среди 10% инфицированных граждан Грузии. Такое мнение в беседе с журналистами высказал директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, широко распространенный в настоящее время в Грузии британский штамм «однозначно вызывает более тяжелые формы во всех возрастных категориях, в том числе, и среди молодых людей». Церцвадзе подчеркнул, что случаи инфицирования среди молодежи, в том числе тяжелые случаи, увеличились.
Профессор подчеркнул, что по данным исследований, ведущие вакцины, существующие на сегодняшний день в мире, эффективны и против индийского штамма коронавируса.
По мнению Церцвадзе, четвертая волна коронавируса в Грузии ожидается в конце августа - начале сентября.
Главный инфекционист Грузии отметил, что последствия четвертой волны будут зависеть от того, как население будет соблюдать правила. «Маски, маски, маски! Если индийский штамм распространился, то он ускорит четвертую волну. Маска помогает в случае всех штаммов одинаково, поэтому ношение масок обязательно», - сказал Церцвадзе.
- Первые случаи индийского штамма в Грузии зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии, трое – иностранцами, сообщает агентство «Новости-Грузия». Все пятеро побывали в поездке на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.
- Специалисты считают индийский штамм коронавируса более заразным и устойчивым к антителам. Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении этого штамма в десятках странах мира на нескольких континентах.
- На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса, который был выявлен в стране в конце февраля.
- Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
В Женеве завершились переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Главное
Их первая встреча в статусе президентов
В Женеве в среду состоялась встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые провели переговоры друг с другом в этом статусе. Мероприятие прошло при наихудших отношениях Москвы и Вашингтона со времён окончания холодной войны.
Встреча прошла на исторической вилле Ла Гранж, находящейся в собственности города. Переговоры начались примерно в 14:25 по московскому времени и завершились около 18:00, то есть продолжались меньше четырёх часов, что меньше, чем ожидалось.
По итогам встречи от имени президентов США и России опубликовано заявление о стратегической стабильности. "Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности" - сказано в этом документе.
После завершения переговоров совместной пресс-конференции, как и ожидалось, не было.
Первым пресс-конференцию даёт президент России. Он сказал, что встреча была конструктивной, и прошла без враждебности.
- По словам Путина, стороны договорились о возвращении в ближайшее время посла США в Москву и российского посла в Вашингтон.
- Путин сказал, что обсуждался вопрос об Украине, но тему её возможного вступления в НАТО обсудили лишь "мазком". По словам Путина, обе стороны выступили за реализацию Минских соглашений.
- По словам Путина, стороны договорились о начале консультаций по вопросу кибератак и кибербезопасности.
- На вопрос CNN об Алексее Навальном Путин ответил, что Навальный сам, вероятно, хотел того, чтобы его арестовали. Он вновь обвинил оппозиционера в нарушении закона. Путин подтвердил, что тема Навального на встрече обсуждалась по инициативе Байдена, подробностей он не привёл. Имени Навального он, по традиции, не назвал.
- Владимир Путин также, говоря о Навальном, фактически обвинил США в поддержке политической оппозиции в России.
- Корреспондент ABC спросила о запрете в России организаций Алексея Навального, предположив, что Путин их боится. Российский президент в ответ обвинил сторонников Навального в том, что они готовили беспорядки, публиковали рецепты коктейлей Молотова, поэтому их организации признали экстремистскими.
- Путин сказал, что президент США на встрече поднял вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России. По словам российского президента, медиаорганизация не полностью соблюдает закон об "иностранных агентах" (РСЕ/РС считает требования российских властей неправомерными). По словам Путина, вопрос будет обсуждаться на уровне МИД.
- Говоря о своём обозначении как "убийцы", с которым согласился ранее Байден, Путин начал критиковать США за гибель мирных жителей в Ираке и тюрьму на военной базе Гуантанамо.
- По словам Путина, обсуждалась также тема Арктики.
- На вопрос о возможном обмене заключёнными Путин ответил, что этот вопрос будет обсуждаться.
Затем пресс-конференцию дал президент США Джо Байден. По его словам, ему необходимо было лично донести до Владимира Путина то, почему США предпринимают те или иные шаги. Как сказал Байден, он заявил Путину, что американская политика не направлена против России, однако, как президент США, он не может не ставить вопросов о нарушениях прав человека.
- Байден подтвердил, что говорил об Алексее Навальном, об американских гражданах в российских тюрьмах, а также о работе Радио Свобода в России.
- На вопрос о том, что случится, если Навальный умрёт в колонии, Байден ответил, что это будет прежде всего плохо для России, в том числе и для её экономики, поскольку России на мировой арене не будут доверять как государству, не уважающему международные нормы.
- По словам Байдена, США и России необходимо договориться о правилах игры по стратегическим вопросам, в том числе о стратегической стабильности и контроле над вооружениями.
- Президент США подтвердил, что предупредил Россию о серьёзных последствиях в случае продолжения вмешательства в выборы и кибератак.
- Среди других тем, которые обсуждались на саммите, Байден назвал кибербезопасность, Иран и Сирию, Афганистан, а также Арктику.
- Байден заявил, что сообщил Путину о поддержке США территориальной целостности Украины.
- Обсуждалась также ситуация в Беларуси, о чём Путин не упомянул.
- По словам Байдена, встреча прошла в позитивной атмосфере, несмотря на разногласия. "Посмотрим, что будет дальше" - сказал президент США, заявив, что о результатах встречи - в частности, успехах диалога о стратегической стабильности или кибербезопасности - можно будет судить через полгода.
- По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин не хочет новой Холодной войны.
Переговоры около двух часов продолжались в узком формате – кроме президентов, в них участвовали только главы внешнеполитических ведомств двух стран. Перед началом встречи Байден и Путин обменялись короткими репликами – российский президент поблагодарил американского за предложение встретиться, а Байден сказал, что необходимо определить, по каким вопросам можно работать вместе, и "рационально и предсказуемо" обсудить разногласия.
Фотографирование сопровождалось стычками и перепалками между корреспондентами. Российские охранники, как пишет издание Politico, физической силой пытались оттеснить журналистов, что вызвало негативную реакцию.
Около 17:00 по московскому времени начались переговоры в широком формате - с участием членов делегаций. Они продолжались лишь чуть больше часа.
Ожидается, что президент США также даст пресс-конференцию.
Подписания каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.
Путин прибыл в Женеву в районе половины второго по московскому времени, Байден – во вторник, 15 июня. Российский президент известен привычкой опаздывать на встречи с политиками, в этот раз он прибыл на мероприятие первым.
Перед встречей стороны сообщали о несовпадении повестки переговоров. Москва давала понять, что рассчитывает ограничиться переговорами о глобальной безопасности, ограничениях вооружений и геополитике. Американская, как предполагалось, могла обсуждать конкретные претензии к России: кибератаки, операции спецслужб за рубежом, преследование оппозиции, в том числе Алексея Навального, и свободной прессы, ситуацию на востоке Украины и в Минске.
В преддверии встречи оба президента обменялись довольно резкими высказываниями относительно друг друга.
Переговоры в Женеве были организованы по инициативе Байдена, но российская сторона придаёт им гораздо большее значение, отмечает канал Настоящее Время. Байден пообщался с Путиным в рамках европейского турне, сразу после участия в саммите стран НАТО и встречи глав G7. На встречу "Семёрки" Россию с 2014 года не приглашают.
Байден на встрече c Путиным поднял вопрос о работе Радио Свобода в России
По словам Путина, этот вопрос будет решаться на уровне МИД
Президент США Джо Байден на переговорах в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России.
Об этом заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита. По словам Путина, американские СМИ, внесённые российскими властями в список СМИ-"иностранных агентов", "до конца не выполняют требования российского закона". По словам российского президента, в список "иноагентов" Радио Свобода и другие СМИ были внесены после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что "через МИД" ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России "удастся наладить", что именно он имеет в виду, он не уточнил.
В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, а в середине июня приступил к оформлению новой "серии" из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.
Медиакорпорация обжалует наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 поданных ООО "РСЕ/РС" и её гендиректором апелляций. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
В среду стало изестно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого. Иск касается многомиллионных штрафов, наложенных на Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистских материалов согласно законодательству о СМИ – "иностранных агентах". Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Одновременно с жалобой ООО "РСЕ/РС" принят и поданный в 2019 году иск The New Times и его главного редактора Евгении Альбац, касающийся наложенного на издание за непредоставление Роскомнадзору в срок информации об иностранном финансировании штрафа в 22 млн рублей. Обе жалобы Европейский суд объединил в одно дело. Это первое дело в практике ЕСПЧ, которое поднимает вопрос о применении законодательства РФ об иностранных агентах к редакциям СМИ и их руководителям.
Директор Центра защиты прав СМИ (внесён властями в список так называемых "иностранных агентов") Галина Арапова, представляющая в ЕСПЧ интересы The New Times, считает развитие событий обнадёживающим. "Очень важно, что эти дела объединили, – говорит Арапова. – Оба дела касаются беспрецедентных для России штрафов для редакций СМИ, затрагивают, помимо прочего, важную проблему дискриминации журналистов на основе иностранного финансирования".
ЕСПЧ предоставил обеим жалобам приоритет, поэтому заявители рассчитывают на быстрое рассмотрение дела. По некоторым оценкам, суд может вынести решение уже в следующем году. Позицию России в объединённом деле против СМИ представляет Генеральная прокуратура. Для ознакомления с материалами дел и формулирования правовой позиции суд предоставил ответчику срок до 2 октября 2021 года.
- В мае 2021 года Министерство юстиции России внесло в список СМИ – "иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, считая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия. Редакция VTimes объявила о закрытии сайта.
- Представители российских властей считают, что действующее в стране законодательство о СМИ-"иноагентах" является зеркальным отражением действий правительства США "против российских журналистов в Америке". "Мы вынуждены действовать по принципу "око за око", – заявила недавно, выступая на мероприятии в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. По её мнению, "журналисты, представляющие СМИ-"иноагенты", не сталкиваются [в России] с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России". Руководители РСЕ/РС и представители международных журналистских организаций неоднократно опровергали эту точку зрения, называя условия, в которых Радио Свобода действует в России, несопоставимыми с условиями работы телеканала RT и других проектов МИА "Россия сегодня" в США.
Завтра состоится встреча владыки Иакова и Нино Ломджария
Встреча между народным защитником Грузии Нино Ломджария и епископом Бодбийским, владыкой Иаковом состоится завтра, 17 июня. Информацию об этом распространяет служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.
«17 июня в Грузинском государственном университете имени Андрея Первозванного Патриархии Грузии состоится встреча между епископом Бодбийским Иаковом (Якобашвили) и народным защитником Нино Ломджария в связи с Ниноцминдским домом детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения», - отмечается в информации.
- Епископ Бодбийский, владыка Иаков два дня назад был назначен руководителем Ниноцмидского детского пансиона. Как заявил владыка Иаков журналистам, уже бывший руководитель пансиона владыка Спиридон решил по собственному желанию вернуться в епархию.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.
Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией, с упоминанием Грузии
Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией. В документе говорится, что Евросоюз должен систематически и совместными усилиями реагировать на угрозы, исходящие из России. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозефа Боррелля, предложение Еврокомиссии можно отразить слоганом - «отрази, сдерживай и сотрудничай».
В 14-страничном документе подчеркивается, что управление отношениями с ЕС является «серьезной стратегической задачей для Брюсселя, поскольку Москва стремится вмешиваться во внутренние дела ЕС и дестабилизировать его государства-члены и соседей».
В стратегии говорится, что ЕС должен более систематически реагировать на нарушения прав человека в России и отстаивать демократические ценности. В этом контексте в документе упомянута и Грузия, сообщает Общественный вещатель.
«Россия прибегает к прямой военной силе и гибридным действиям в неразрешенных конфликтах, которые сама же разжигает на Украине, в Грузии и Молдове, а также в южном соседстве ЕС, а именно в Сирии и Ливии», - говорится в документе.
Кроме того, согласно документу, «ЕС также продолжает сопротивляться попыткам правительства России представить себя посредником, а не стороной территориальных конфликтов на Украине, в Грузии и Молдове».
«Европейский союз следует политике непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и признания Россией т.н. независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии», - говорится в заявлении Европейской комиссии.
Документ, подготовленный Еврокомиссией, будет обсужден на следующем саммите лидеров ЕС в конце июня.
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