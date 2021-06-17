Договоренность достигнута: омбудсмен посетит пансион Ниноцминда на следующей неделе

На следующей неделе Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит пансион для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Такая договоренность была достигнута на встрече омбудсмена с новым руководителем пансиона – епископом Иаковом.

Ранее Ломджария обращалась к Патриархии Грузии с просьбой дать возможность сотрудникам аппарата Народного защитника провести мониторинг пансиона в рамках имеющегося у институции мандата. Уже несколько месяцев омбудсмена в пансион не пускали и теперь, после смены руководства, Ломджария выразила надежду на то, что таких проблем больше не возникнет, передает агентство «Новости-Грузия».

«Это была очень конструктивная встреча, преподобный Иаков был настроен очень позитивно по отношению к институту Народного защитника. Мы договорились, что социальные работники продолжат оценку состояния оставшихся в пансионе детей и события будут развиваться так, как это необходимо для соблюдения лучших интересов детей», - сказала Ломджария журналистам. Омбудсмен подтвердила, что планирует вместе с епископом посетить пансион на следующей неделе.

Преподобный Иаков, в свою очередь, пообещал, что изменения в пансионе будут проведены очень быстро. Он также согласился с тем, что существование подобных крупных учреждений для детей неприемлемо.

«Это очень устаревшая форма. Такие учреждения существовать не должны, поэтому эти изменения и проводятся. Лицензия подобных учреждений действует до 1 апреля 2022 года. Мы думаем, что и до этого срока завершим преобразование. Огромное спасибо за этот ажиотаж. Мы все изменим очень быстро и качественно», - заявил преподобный Иаков.

Ранее новый руководитель пансиона заявлял, что в пансионе будут работать 19 воспитателей вместо 40. Сегодня он подтвердил, что в пансионе останутся только те сотрудники, к которым нет претензий. «С учетом той информации, с которой я ознакомился, не все заслуживают того, чтобы работать в этом пансионе. Это очень сложная работа», - сказал епископ.

Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.