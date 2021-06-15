Пансионат Ниноцминда: новый руководитель берется за старое

У детского Ниноцминдского пансионата новый руководитель – епископ Бодбийский Иаков. Сегодня он приступил к выполнению своих обязанностей. В то же время Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявляет, что намерена провести проверку пансионата, куда бывшее руководство отказывалось впускать омбудсмена.

Сегодня днем епископ Бодбийский Иаков прибыл в пансионат. По его словам, он намерен продолжить то, что начал его предшественник – владыка Спиридон. А именно – провести реорганизацию учреждения и преобразовать пансионат в детский дом семейного типа. В нем, сказал священнослужитель, останутся те дети, которые захотят остаться.

«Если были какие-то нарушения (в пансионате), я лично приму решения. Я не буду согласовывать (их) ни с кем, мне дали полномочия решать такие вопросы. Если кто-то обращается с детьми плохо, у меня ему не место».

При этом от встречи с Народным защитником новый руководитель пансионата не отказывается, но говорит, что готов встретиться за пределами учреждения.

«Большую роль в этих процессах сыграл Народный защитник. Если у нее была информация (относительно насилия в пансионате), мы, патриархия должны были знать об этом. Если она столько лет знала… Я должен был знать об этом тоже. То, что я не знал, – это ее вина, поэтому я смотрю на нее как на преступника, раз Церкви не было известно об этом. Я не говорю, что не пущу ее (в пансионат). В Тбилиси я встречусь с ней. Пусть она ответит на мои вопросы. Я также открыт для ее вопросов, если они у нее есть. Если я увижу, что она не виновата, и что сделала она это не специально, и это не было не спланировано намеренно, – я отнесусь к ней иначе. А если нет – я не тот человек, на которого можно оказать давление», – сказал священнослужитель.

История с Ниноцминдским пансионатом началась именно с того, что группу мониторинга Народного защитника не впустили в учреждение. После этого аппарат омбудсмена затребовал информацию у правоохранительных органов. По информации Народного защитника, в течение последних пяти лет было возбуждено три уголовных дела по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата, и еще одно – по изнасилованию.

О насилии, которому дети подвергались в учреждении со стороны воспитателей, рассказали и сами бывшие воспитанники.

Сегодня Народный защитник Нино Ломджария заявила, что намерена отправить группу мониторинга в пансионат в ближайшие дни, если начавшийся процесс возвращения детей в биологические семьи и перевод под другие формы опеки будет приостановлен.

«Мы будем наблюдать за тем, какие шаги сделает новое руководство, и, конечно, мы дадим им свою оценку. Я надеюсь, что его (епископа Бодбийского Иакова) риторика, которая имела место в прошлом, не отразится на осуществлении мандата Народного защитника и правовом положении детей. Я также надеюсь, что в ближайшие дни продолжится перевод детей из пансионата. Но я еще раз повторяю, если этот процесс остановится, мы незамедлительно примем решение о визите».

Правозащитный сектор настаивает на необходимости закрыть пансионат. НПО «Партнерство за права человека» на прошлой неделе заявило, что на одного из свидетелей – бывшего воспитанника пансионата – оказывается давление, что он получает угрозы с требованием изменить показания. 13 июня стало известно, что полиция задержала дядю одного из бывших воспитанников. Ему были предъявлены обвинения по статье «угроза причинением смерти или вреда здоровью».

Известно, что на сегодняшний день в пансионате остается еще более 20 детей.