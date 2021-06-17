«Ситуация аховая, и из года в год она усугубляется»

Канализационные стоки с российских военных баз, а также новостроек в Дзауском районе сливаются прямо в Большую Лиахву. Во время парламентской дискуссии с экологами главный санитарный врач Марина Кочиева признала, что ситуация аховая и из года в год только ухудшается. По ее словам, проблема – в отсутствии систем канализации в районах. Что до российских военных, то их невозможно привлечь к ответственности за нарушения из-за дипломатической неприкосновенности.

Комитет по социальной политике и здравоохранению пригласил на дискуссию представителей надзорных ведомств и общественной экологической организации «Зеленая Алания». Глава комитета Александр Плиев объяснил, что, хоть проблема охраны окружающей среды затрагивает всю территорию республики, наиболее кризисная зона – Дзауский район Южной Осетии:

«На прошлой неделе комитет выехал в Дзауский район. У нас есть фото- и видеоматериалы о том, что творится непосредственно в поселке Дзау и в Дзауском районе. Например, ниже поселка Дзау, где непосредственно сбрасываются в огромном количестве канализационные стоки прямо в реку Большая Лиахва… С правой стороны мы были, там есть две военные базы, и мы видели, какие огромные канализационные стоки идут с четвертой военной базы в русло. К этому, к сожалению, добавился еще трехэтажный корпус. Я был в ужасе! Построили трехэтажный корпус в курортной зоне и стоки пустили даже не прямо в Лиахву, а под дорогой. В двух-трех метрах от этого слива живут люди, там есть дома, это не пустырь».

Главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочиева, к которой Плиев обратился с просьбой прокомментировать ситуацию, с сожалением отметила, что о проблеме слива сточных вод в реку Лиахва, да и по всей республике, ее ведомство говорит с 2006 года. По ее словам, «ситуация действительно аховая, и из года в год она усугубляется». Основная проблема состоит в отсутствии систем канализации в районах, «канализированным населенным пунктом пока является только город Цхинвал»:

«Мы же все понимаем, что одними фотографиями и видео мы проблему не решим. Эта проблема комплексная… Я хочу сказать, что здесь проблема не только в военных базах. Все объекты, все жители, если уж мы говорим конкретно о Дзау, все жители нарушают законы. Законов достаточно – санитарных норм и правил, каких-то экологических, нормативных. Но тут в комплексе надо подойти к проблеме. Мы не только обходим, фотографируем и пишем, мы принимаем и меры административного характера. То есть, если говорить о военных базах, то я хочу сказать, что в 2019 году, когда мы уже довели дело в очередной раз до штрафных санкций, оказалось, что еще после войны был договор между двумя странами, и у них иммунитет. То есть их невозможно нам оштрафовать, и не только нам, но и экологии, и никому. То есть с юридической точки зрения мне пришлось прекратить вот эти административные мероприятия. Но в Дзау есть две военные базы. У 4-й базы есть организация, которая обслуживает их очистные сооружения, и я вам хочу сказать, что мы их оштрафовали – 100 тысяч рублей в 2019 году, когда мы доказали, что их сточные воды не обеззараживаются… Ну что, оштрафовали, и вы опять наблюдаете такую же картину».

Пандемия 2020 года, по ее словам, отодвинула на год все мероприятия по контролю, но сейчас они возобновятся. Что касается других объектов на территории района, продолжила она, необходимы санкции вплоть до их закрытия. Сознательность должно проявить и само население. Марина Кочиева предложила сделать первый шаг:

«Что касается в целом населенных пунктов, то, как я сказала, ссылаясь на нормативные документы, там, где нет канализации, люди должны вернуть свои трубы, свои шланги внутрь подворья. Это первое. И поставить уже... Я думаю, что уже и правительство понимает серьезность проблемы, и, наверное, уже пора выделить финансовые средства (на проведение канализации). Не знаю, какая это сумма, это прерогатива других служб. И начать с Дзауского района, чтобы действительно спасти в первую очередь и Лиахву, и населенные пункты. И уже потом по графику перейти на другие районы. Я вас уверяю, что такая же ситуация у нас, например, в Знаурском районе».

Новые многоквартирные дома, которые строятся в этих двух районах в рамках Инвестиционной программы, спускают канализационные воды в реки. При этом, по словам главного санитарного врача, в проектно-сметной документации выделены средства на установку очистных сооружений. Другая проблема – очистные сооружения есть, а денег на их обслуживание нет. Вину за это глава Комитета по экологическому и технологическому надзору Таймураз Кулухов возлагает на районные администрации:

«Я хочу сказать, очень плохо, что здесь нет представителя районной администрации. Потому что за все действия, которые происходят на территории, они берут ответственность. Тот же самый дом: когда идет речь о том, что вот сейчас мы будем строить дом, районная организация выдает технические условия. Естественно, она выделяет территорию и потом говорит: вот оттуда запитайтесь водой, вот сюда будете сливать воду, вот здесь газ, вот здесь электричество. И меня удивляет, эти все данные выданы, но районная администрация не озаботилась тем, что дом большой, 18 квартир, и там большой объем сточных вод. И никто из них не продумал, как будут работать очистные сооружения, которые есть в Знауре… Почему районные администрации не настаивают на этом? А то получается, да, мы хотим хороший дом, мы хотим хорошие условия… А потом нам, контролирующим органам, решать все эти вопросы. Прежде чем давать разрешение (на строительство), надо подумать. Или надо ставить вопрос так: у нас нет канализации, давайте вместо домов сделаем вот эту сеть. Почему бы не внести ее в Инвестпрограмму?»

Руководитель «Зеленой Алании» Залина Габаева напомнила Таймуразу Кулухову, что именно его ведомство, согласно постановлению правительства о Комитете экологического, технологического и строительного надзора, занимается всеми эти вопросами.

Уже после дискуссии в беседе с «Эхом Кавказа» руководитель общественной экологической организации «Зеленая Алания» Залина Габаева поделилась впечатлениями о парламентской встрече. По ее словам, люди, которые там присутствовали, давно могли привести решения в действие. При этом Габаева подчеркивает, что надеется на решение проблемы.

«Я увидела, что они искренне обеспокоены ситуацией и даже готовы начать действовать. Прозвучало и предложение, чтобы при формировании планов Инвестпрограммы сделать приоритетным создание очистных сооружений и канализации для районов республики, что важно для нас. Дороги нам построили, здания восстановили, жизнь налажена, хотелось бы начать заботиться и о здоровье тоже», – говорит Габаева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия