В Абхазии задержан еще один подозреваемый в ограблении «Амра-банка»

Еще один подозреваемый в ограблении дополнительного офиса «Амра-банка» задержан в Абхазии. Об этом сообщает МВД самопровозглашенной республики.

По информации ведомства, Артур Гвинджия 1995 года рождения был задержан при пересечении де-факто границы по реке Псоу.

Преступление произошло 10 марта, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.

13 марта по подозрению в совершении данного преступления был задержан Квициния Алхас Нодарович, 1983 года рождения, а 14 марта – Бутба Астамур Славикович, 1981 года рождения.