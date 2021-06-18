Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы «Ташир»

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

«Против Абрамяна, Карапетяна и Галустяна выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100.1 («Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны»), 218.1 («Создание преступного сообщества с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений»), 228.3 («Незаконное приобретение, передача, хранение или продажа оружия и боеприпасов»), 279.1 («Создание незаконных вооруженных групп, участие в их создании или обеспечении») и 206.4 («Участие в организованной контрабанде») Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Абрамян, Карапетян и Галустян объявлены в международный розыск», – говорится в заявлении.

По версии азербайджанского следствия, Карапетян, Абрамян и Галустян организовали в 2001-2021 годах «неоднократные поставки оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего оборудования военного назначения».

«Эти поставки производились на территорию Армении и оккупированных территорий Азербайджана различными пассажирскими рейсами, военным бортом Ил-76 ВВС Армении, а также специально приобретенным Арой Абрамяном грузовым Ил-76», – отмечается в заявлении.

ТАСС напоминает, что Карапетян – российский предприниматель и меценат армянского происхождения, президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний, представляющих различные отрасли экономики России, а также компания «Электрические сети Армении». В 2020 году группа купила еще одну энергетическую компанию, управляющую ГЭС в Армении.

Абрамян – российский предприниматель и меценат, президент Союза армян России, член Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор компании «КОМЭКС».

Галустян – глава армянской компании Royalsys Engineering, которая занималась поставками и закупкой вооружений, в том числе и для армянской армии. Против Галустяна в Армении возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с поставками оружия. Он был арестован, затем выпущен под залог.