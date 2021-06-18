Cудьбоносный день? Армения готовится к досрочным парламентским выборам

18 июня – последний день предвыборной кампании в Армении. 19 июня в стране – «день тишины» перед запланированным на 20 июня голосованием.

Как пишет «Радио Азатутюн», на досрочных парламентских выборах, по разным опросам, лидируют две силы: «Гражданский договор» Никола Пашиняна и блок «Айастан» («Армения») экс-президента Роберта Кочаряна.

17 июня на площади Республики в центре Ереване прошел предвыборный митинг партии Пашиняна. Во время митинга, представляя свое видение будущего, и.о. премьер-министра заявил:

«Первый столп – это безопасность, второй столп – экономика, третий столп – право и справедливость, а четвертый столп – развитие человеческого капитала. Развитие экономики приносит новые поступления в бюджет, что позволяет больше инвестировать в сферу безопасности. Безопасность дает возможность больше сосредоточиться на вопросах развития человеческого капитала. Развитие человеческого капитала позволяет повысить уровень и стандарты права и справедливости. Более высокие стандарты права и справедливости создают новые возможности для экономического развития».

Пашинян отметил, что в ближайшее время они планируют обеспечить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, в этом контексте еще раз подчеркнув, что «наше правительство не обсуждало, не обсуждает и не будет обсуждать что-либо в рамках коридорной логики».

«То есть, в контексте открытия коммуникаций мы исключаем возможность изменения статуса какой-либо суверенной территории», - заявил Пашинян, назвав абсурдными заявления Азербайджана и Турции о получении коридора через Армению.

Второй президент Армении, лидер блока «Айастан» («Армения») Роберт Кочарян 18 июня выступил с видеообращением к народу, обобщая 12-дневную предвыборную кампанию. В своем обращении Кочарян отметил, что впервые за последние 13 лет имел возможность посетить многие регионы страны.

«Спасибо за гостеприимство и теплый прием. За эти дни я пожал руки тысячам людей, посмотрел им в глаза. Не скрываю, пытался понять, изменились ли люди за минувшие годы. С радостью должен заметить, что они не изменились: все такие же трудолюбивые, все так же различают добро и зло», – сказал Кочарян.

Как подчеркнул бывший руководитель страны, 20 июня – судьбоносный день.

«В этот день гражданам Армении предстоит сделать выбор между достойным миром и унизительным позором, между благополучной жизнью и безнадежной бедностью», – сказал он.

Кочарян выразил надежду на то, что люди больше не будут обманываться: ложь, невежество и порок нужно отвергнуть.

«Призываю вас! Давайте снова обустроим наш дом, нашу Армению! Установим долгосрочный мир, излечим раны, увековечим память о наших героях и придадим смысл их подвигу… Уверен, что вы не ошибетесь! А вы будьте уверены, что все будет хорошо. Вперед к сильной Арменией!», – заключил Роберт Кочарян.

Обратился к избирателям и первый президент Армении, лидер избирательного списка партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Тер-Петросян.

Отметив, что сегодня страна стоит перед решающей дилеммой – сделать выбор между восстановлением государственной стабильности и углублением кризисной ситуации, Тер-Петросян подчеркнул, что предвыборная кампания показала, что «конфликтующие радикальные силы пока выбрали второй вариант – путь углубления кризиса».

«Этим силам нечего сказать о будущем страны. Их оптимистические обещания и прекрасные программы – всего лишь вуаль, чтобы скрыть свои истинные намерения и обмануть людей. А настоящая цель одна – захватить власть любой ценой, отомстить оппонентам, используя свои огромные административные, финансовые, медийные и криминальные рычаги, даже не гнушаясь столкновениями и открытыми угрозами спровоцировать гражданскую войну. Поэтому всем должно быть ясно, что у них полностью отсутствует понимание государственных интересов. А это означает, что граждане, которые добровольно или принудительно проголосуют за любую из этих сил, по сути, будут участвовать в дальнейшем ухудшении ситуации в нашей стране», – отметил первый президент Армении.

«Я верю в ваш здравый смысл и в вашу способность принимать правильные решения в решающие моменты. На этот раз у вас нет права на ошибку», - заключил Левон Тер-Петросян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, кого Россия поддерживает на предстоящих в Армении досрочных парламентских выборах, лишь пожелал «близким соседям и партнерам» успешного проведения выборов.