В Рионском ущелье наметилось недоверительное перемирие

К переговорам между правительством и противниками строительства Намахванской ГЭС подключились представители Евросоюза. Сегодня прошел второй раунд консультаций. После первой встречи было решено снять железный забор, установленный МВД у входа в ущелье. Впрочем, место строительства ГЭС по-прежнему окружено усиленными нарядами полиции и пикетчиками.

Приглашенные правительством представители «Центра разрешения споров и переговоров Энергетического союза» ЕС провели сегодня второе заседание по проекту Намахванской ГЭС.

Напомним, противники ГЭС требуют остановить действие всех соглашений, подписанных между правительством и компанией ENKA о строительстве каскада Намахванской ГЭС на реке Риони. В списке требований протестующих также отставка главы Минэкономики Натии Турнава.

В соответствии с договоренностями первой встречи, вчера МВД демонтировало металлические ограждения у входа в ущелье. Сегодня представитель Энергетического секретариата ЕС Дирк Бушле отметил важность этого события для разрядки ситуации в ущелье Риони:

«Сейчас главное, чтобы и митингующие выполнили свое обещание: протесты должны перейти в мирное русло с соблюдением закона и прав собственности, а также без блокирования протестующими строительства. Уважение к закону и безопасность всех участников процесса является наиболее важным условием в этом процессе».

По всей видимости, в правительстве удовлетворены позицией европейских медиаторов. Сегодня министр экономики Натия Турнава выразила оптимизм по поводу достижения консенсуса:

«Посредничество европейских партнеров перевело процесс в позитивное русло: полиция демонтировала заграждения, и мы ожидаем встречных шагов со стороны участников протеста в вопросе разблокировки дорог. У меня есть ощущение, что мы придем к общему знаменателю».

Однако, несмотря на положительный настрой министра, «Защитники Рионского ущелья» выразили свою обеспокоенность по поводу действий властей. Говорит лидер движения Варлам Голетиани:

«На месте демонтированных заграждений по-прежнему стоит полиция и никого не пропускает. Вчера грузовики компании решили проехать в ущелье, но мы не дали им такой возможности, разъяснив, что разблокировка передвижений является обоюдным обязательством сторон».

Активисты требуют незамедлительного допуска к разгромленному полицией палаточному городку неподалеку от строительства ГЭС. По словам Варлама Голетиани, остается неизменным и базовое требование протестующих – прекращение работ и разрыв соглашения с компанией.

Впрочем, по словам Натии Турнава, в полномочия представителей ЕС не входит вопрос приостановки работ, их целью является деэскалация ситуации для выработки устраивающего всех решения.

«На прошлой встрече мы аргументировано ответили, и представители ЕС разделили наше мнение по поводу недопустимости безапелляционных требований по приостановке подготовительных работ. Мы остаемся верны духу соглашения по возвращению процесса в мирное русло», – подтвердила министр.

Напомним, на протяжении более семи месяцев часть населения Грузии требует приостановления строительства Намахванской ГЭС. Защитники долины Риони считают, что правительство пренебрегает интересами страны в пользу частной компании Enka. Протестующие требуют, чтобы строительство не продолжалось до тех пор, пока не будет опубликован полный экспертный отчет по поводу безопасности ГЭС.

В свою очередь, по мнению властей, проект Намахванского гидроузла является одним из наиболее изученных проектов в энергетическом секторе и его целесообразность подтверждена многочисленными международными исследованиями.

Что касается плана действий европейских посредников, то он состоит из трех пунктов.

В первую очередь должна произойти деэскалация ситуации, затем изучены все риски, и, в случае их выявления, компании будет предложено их устранить. Третье – разработка правительством стратегии энергобезопасности Грузии, определяющей политику в этом направлении на следующие десять лет.