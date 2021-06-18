Альтернатива Шушинской декларации

Декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции в карабахском городе Шуша, неизбежно отразится на всем Южном Кавказе. Вот только каким будет ее влияние – позитивным или негативным?

Глава МИД Грузии – в турецкой Анталии. Правда, не в отпуске, а с важной, как отмечает сам Давид Залкалиани, миссией. На побережье Средиземного моря проходит международный дипломатический форум, в котором принимают участие десятки стран. Для Тбилиси наиболее важными являются дискуссии, посвященные вопросам Кавказа. После того как Турция по итогам второй карабахской войны фактически вернулась на Южный Кавказ, позиция Анкары становится важным фактором для Тбилиси. Давид Залкалиани считает своей главной задачей закрепить за Грузией статус надежного посредника в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией:

«Южный Кавказ играет чрезвычайно важную роль в нынешней геополитической ситуации. Конечно, в центре внимания будут последние события, и, естественно, я сосредоточусь на политике мира, проводимой Грузией в регионе, а также на ее недавней роли. Как вы знаете, шаги, предпринятые для деэскалации ситуации между соседними с нами Арменией и Азербайджаном при содействии премьер-министра Грузии, были важны. В этом плане у Грузии еще есть возможность углубить свою роль, значение, и, естественно, я сосредоточусь на этих вопросах».

Учитывая содержание декларации, подписанной на днях президентами Турции и Азербайджана в карабахском городе Шуша, вопросы региональной безопасности становятся еще более значимыми, считают наблюдатели. В тексте документа, под которым поставили подписи Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, говорится, что Анкара и Баку намерены совместно реагировать на любые угрозы в адрес любой из стран-подписантов:

«В случае, по мнению любой из сторон, угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно-признанных границ, стороны будут проводить совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Объем и форма помощи будут определены в ходе немедленных обсуждений, и принято решение удовлетворить потребности обороны совместными действиями, а также организована скоординированная деятельность сил и командных структур вооруженных сил».

Фактически это означает, что Турция отныне может использовать эту формулировку для размещения своих военных на территории Азербайджана. То есть создать альтернативу российскому военному присутствию на Южном Кавказе. К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил такого развития событий:

«Тема (турецкой военной базы в Азербайджане) не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное – обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему», – заявил турецкий лидер.

Шушинская декларация также содержит пункт о Зангезурском коридоре, который должен связать автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию через территорию Армении. Этот вопрос многие в Ереване считают угрозой не только территориальной целостности, но и государственности Армении. И наличие его в подписанном президентами Турции и Азербайджана документе, по мнению наблюдателей, говорит о серьезности намерений Турции играть доминирующую роль в регионе, постепенно вытесняя или как минимум подвигая Россию.

Посещение президентом Турции Шуши, помимо подписания декларации, также могло преследовать цель еще раз напомнить о роли Турции в карабахской войне, так как без нее Баку вряд ли мог рассчитывать на те результаты, которые получил.

Сегодняшнее же выступление турецкого лидера на дипломатическом форуме в Анталии лишь подтвердило намерение Анкары перехватить пальму первенства у Москвы. Эрдоган вспомнил грузино-российский конфликт:

«Трудности, вызванные неразрешенными конфликтами, испытали и наши азербайджанские и грузинские, и украинские братья. И этот процесс продолжается до сих пор. Мы тоже годами несем подобное бремя из-за проблемы Северного Кипра».

При этом в грузинском экспертном сообществе отмечают, что Эрдоган постепенно перешел от изначальной интеграционной модели 3+3, в которой фигурировали также Россия и Иран, к модели 3+1, где помимо южнокавказских стран на сцене лишь Турция.

Впрочем, по мнению эксперта Грузинского центра стратегических исследований, политолога и дипломата Валерия Чечелашвили, для региона будет гораздо лучше, если Тбилиси, Баку и Ереван сумеют найти общий язык без внешних посредников. А если Турция поддержит трехсторонний формат, то это будет хорошим бонусом для всех трех стран региона:

«Поскольку Грузия имеет добрососедские, партнерские отношения с Арменией и отношения стратегического партнерства с Азербайджаном, естественная площадка такая может быть, в принципе, в Тбилиси. И с этой точки зрения, я думаю, это хорошее, нормальное развитие ситуации. У нас есть, в принципе, реакция со стороны Азербайджана. Не конкретно по этому предложению, но в принципе, с точки зрения философии организации пространства Южного Кавказа. Это уже хороший задел. Не слышали мы ничего от наших армянских коллег. Наверное, там сейчас не до этого – выборы и т.д., но эти выборы тоже пройдут, там сформируется новое правительство, мы еще не знаем какое, можем только догадываться, как и что будет. Но, в принципе, считаю, что этот формат – самый перспективный, самый эффективный, самый нужный для нас, для этого региона. И если этот формат в той или иной степени будут поддерживать другие государства, внешние игроки, в данном случае президент Эрдоган… если он будет поддерживать этот формат, это будет только на пользу».

Но главной пользой, считает Валерий Чечелашвили, все же будет следование принципам, давно прописанным в международном праве. Дипломат уверен, что если три страны Южного Кавказа сумеют преодолеть разногласия, то регион сумеет избавиться от большинства ныне существующих угроз.