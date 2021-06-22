Виталий Габния: «Напрямую это не связано с политикой, но человек известен»

Ночью в центре Сухума сожгли машину бывшего вице-президента и председателя оппозиционной политической партии «Апсны» Виталия Габния. Он дал комментарий «Эху Кавказа» и сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, его легко узнать.

Абхазские телеграмм-каналы выложили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент поджога машины лидера политической партии «Апсны» Виталия Габния. А пресс-служба МВД сообщила, что по этому факту следственный отдел Управления внутренних дел по городу Сухуму возбудил уголовное дело и принимает меры по поиску человека, совершившего данное преступление.

Виталий Габния прокомментировал ситуацию и рассказал о том, как его машину сожгли:

«Сегодня ночью в 3.30 неизвестный вошел во двор нашего дома в капюшоне, с маской, с рюкзаком, канистрой, облил автомобиль бензином и поджег, как камеры впоследствии показали. Мои соседи со второго этажа увидели все происходящее, успели вызвать МЧС, пожарных, милицию и сами спустились с огнетушителем и ведрами и, в принципе, не дали автомобилю полностью сгореть. Хочу отметить, что хорошо сработала команда МЧС, пожарная охрана, они приехали на 6-7-й минуте, но к этому времени все подмоторное пространство автомобиля было полностью уничтожено. Автомобиль не подлежит восстановлению. Приехала милиция, подняли все камеры на проспекте Мира, из магазинов, идет оперативная работа, и мы надеемся на какой-то предварительный результат».

Виталий Габния рассказал, что сегодня в офисе «АРУАА» и «Апсны» собрались его родственники, однопартийцы и однополчане, ветераны войны, чтобы определить свою позицию и дальнейшие действия.

По его словам, инцидент напрямую с его политической деятельностью не связан:

«Напрямую это не связано с политикой, но человек известен, а когда вопросы касаются сторонников власти, результаты затираются. Важно, чтобы в нашей стране преступления разрешались по закону, иначе страна не будет иметь будущего. Если преступления не разрешаются по закону, то право у нас замещается улицей или преступной средой. Либо мы должны выйти фамилией на фамилию, что стало практикой в размежевании нашего народа на многие годы вперед, куда втягиваются братья, сыновья, племянники, и на многие десятилетия вперед общество становится разорванным. Обратная сторона отсутствия закона – это деградированное общество, где все против всех, где «око за око».

Решать вопросы «через улицу», по словам Виталия Габния, он не будет, как политик и лидер партии, он надеется на то, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом.

Виталий Габния политик и общественный деятель, родился в 1968 году, коренной сухумчанин, окончил 10-ю Горскую школу, служил в рядах Советской армии. Окончил экономический и юридический факультеты Абхазского государственного университета. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона.

В 2014 году в результате политического кризиса, приведшего к смене власти в республике, вместе с Раулем Хаджимба победил в досрочных президентских выборах и из оппозиции пришел во власть в качестве вице-президента. В 2016 году стал лидером провластной республиканской политической партии «Апсны», в которую вошли чиновники.

В 2018 году Виталий Габния подал в отставку после инцидента в ресторане «Эрцаху», когда один из участников ссоры ударил его бокалом по голове, спровоцировав драку, а милиция отпустила хулигана «с миром», и никто его к ответственности не привлек.

Виталий Габния снова оказался в стане оппозиции после событий января 2020 года, зеркально повторивших события 2014 года со всем уже ставшим традиционным набором действий по смене власти, как то: многочасовая осада здания президентской администрации и потом штурм его возмущенными сторонниками оппозиции, захват здания и решение парламента о назначении новых выборов. В результате, оппозиция пришла к власти, а власть ушла в оппозицию, и сегодня снова борется за возвращение себе утраченных позиций.

И в этом новом-старом круге политического колеса Виталий Габния снова в гуще событий. Он по-прежнему председатель партии «Апсны», только теперь она стала оппозиционной. И только вчера он подписал заявление объединенной оппозиции, в которую помимо этой партии входят: партия ветеранов «АРУАА», Форум народного единства Абхазии и Абхазское народное движение.

В этом заявлении оппозиция требует, чтобы парламент сформировал комиссию для проведения расследования ситуации в энергетической отрасли; чтобы Генеральная прокуратура проверила деятельность РУП «Черноморэнерго» в связи с нанесенным населению Абхазии ущербом в виде сгоревшей бытовой техники, а также в результате легализации майнинга и огромного долга за переток электроэнергии из России, который оппозиция объясняет некомпетентными решениями должностных лиц. Министрам правительства и премьеру Анквабу оппозиция, как и в 2014 году, предлагает добровольно уйти в отставку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия