Слово патриархов о Зазе Гахеладзе

Поможет ли обращение Патриарха Грузии Илии Второго к руководителю РПЦ Кириллу в деле освобождения гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, осужденного в Цхинвали на 12 с половиной лет тюремного заключения. Семья Гахеладзе готова ждать ответа еще месяц, об этом его родственники заявили во время шествия с требованием его освобождения. Сегодня Зазе Гахеладзе исполнилось 34 года.

«Клянусь перед храмом Самтависи», – опустившись на колени и не сдерживая слез, отец Зазы Гахеладзе Михаил заявил, что, если его сын не будет освобожден, он «сделает такое, что это войдет в историю».

Еще с утра, в день рождения сына Михаил Гахеладзе намеревался перейти через так называемую границу самопровозглашенной республики Южная Осетия и таким образом выразить протест по поводу того, что свой 34-й день рождения Заза Гахеладзе встречает в цхинвальской тюрьме. Он в ней находится уже почти год, и в соответствии с приговором де-факто суда ему еще 11 с половиной лет придется оставаться в ней за так называемое незаконное пересечение госграницы и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Семья Зазы Гахеладзе сегодня по просьбе Патриарха Илии Второго отказалась от планов перехода на неконтролируемую грузинскими властями территорию. Как стало известно еще накануне, Католикос-Патриарх всея Грузии обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Мы уважаем просьбу патриарха, и учтем ее, но не более месяца, чтобы, как это было раньше после ложных обещаний, мы не терпели еще год-два в ожидании нашего сына».

Жена Зазы Гахеладзе Ирма Бутхузи не скрывала обиды на премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он, по утверждению семьи Гахеладзе, обещал, что в течение двух недель добьется освобождения Зазы, но сегодня на встрече с отцом Гахеладзе отказался от своих слов, пояснив, что его неправильно поняли.

Поддержать семью сегодня вместе с односельчанами в Квемо Чала приехали гражданские активисты и оппозиционные политики. Они устроили шествие из родного села Зазы Гахеладзе до собора Самтависи. Несколько километров участники шествия под палящим солнцем несли в руках транспарант с требованием «Свободу Зазе Гахеладзе», обведенный колючей проволокой, как символ российской оккупации.

И, хотя шествие было мирным, не обошлось без эмоций. Оппозиционеру Гиге Бокерия, главе Совбеза времен правления «Нацдвижения», пришлось отвечать местной жительнице, почему его правительство не защитило население во время августовской войны 2008-го, тяжелые последствия которой и привели, в частности, к драме Зазы Гахеладзе:

«С какой совестью приехал сюда Гига Бокерия, в 2008 году нас здесь было гораздо больше, но никто из них сюда не приехал, не защитил нас!» – возмущалась одна из участниц шествия, не пожелавшая назваться.

Сам Гига Бокерия, ныне лидер «Европейской Грузии», от полемики уклонился, но в беседе с журналистами пояснил, что всему виной политика Кремля и бездействие грузинских властей и «Грузинской мечты».

«За похищение граждан Грузии и более тяжелые преступления – убийства, ответственна путинская Россия. Но когда у тебя такой враг, стране нужно такое правительство, которое изо всех сил будет противостоять этому и снижать риски для других граждан Грузии», – чего, как убежден Гига Бокерия, правительство не делает.

Стоявшая рядом другая жительница села Квемо Чала, родственница Зазы Гахеладзе Русудан, объясняла журналистам, что их акция не имеет отношения ни к какому внутри- или внешнеполитическому противостоянию:

«Мы все приняли участие в мирной акции с одной целью, чтобы Заза Гахеладзе вернулся в семью. Мы не желаем ни войны, ни ссоры, ничего такого. Мы лишь хотим, чтобы всем миром помогли Зазе в освобождении».

В том, что власти делают все возможное, уверял сегодня министр внутренних дел и глава Совета национальной безопасности Вахтанг Гомелаури.

«И на сегодняшнем заседании Совета главной темой были деоккупация и освобождение Зазы Гахеладзе», – сообщил он. Он успел пожаловаться журналистам на то, что часто становится «жертвой критики» из-за того, что не может рассказать подробности переговоров, которые ведут власти по освобождению Гахеладзе:

«Сейчас мне сложно говорить о деталях. Одно могу сказать: правительство сделало все, все вовлечены – международные партнеры, организации, все участвуют в процессе освобождения Зазы Гахеладзе, и я надеюсь, что будет принято решение о его освобождении. Я еще раз извиняюсь, не смогу говорить о деталях, это может навредить делу и сорвать переговоры. Вы знаете, что и патриархия вовлечена, все вовлечены в это».

Ближе к вечеру патриархия обнародовало письмо Илии Второго к российскому Патриарху Кириллу.

«Обращаемся к Вам с просьбой ходатайствовать об освобождении Гахеладзе З.М. из мест заключения и возвращении к семье. Мы хорошо понимаем, что это сложный вопрос, но следует принять к сведению, что Гахеладзе оказался в этом пространстве ненамеренно. Его освобождение из-под стражи станет всеобщей радостью для всего грузинского народа, который сопереживает ему в связи с этим недоразумением», – говорится в письме грузинского патриарха.

В грузинских соцсетях по поводу письма Илии Второго разгорелись бурные дискуссии. Многим не понравилось то, что задержание Гахеладзе российскими пограничниками и его нахождение в цхинвальской тюрьме называется лишь «недоразумением». Других возмутило то, что Илия Второй слишком поздно «замолвил слово» о нем. Были и те, кому такое обращение представляется очередным доказательством подотчетности ГПЦ к РПЦ.

А некоторые напоминали, что сейчас главное – освобождение Зазы, и что в Цхинвали болезненно реагируют на акции протеста с требованием его освобождения.

Представители семи правозащитных НПО в сегодняшнем совместном заявлении не стали оценивать факт ходатайства Патриарха Илии Второго. Они призвали правительство более активно поднимать этот вопрос на международной арене и действенно защищать интересы Зазы Гахеладзе и его семьи в Страсбургском суде.