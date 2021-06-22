В Цхинвали говорят о «попытках срыва переговорного процесса» по вопросу Гахеладзе

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что запланированная на завтра, 23 июня акция с требованием освободить гражданина Грузии Зазу Гахеладзе – «провокационная инициатива», которая наносит ущерб переговорному процессу.

Отметим, что организаторы протеста – семья Гахеладзе, а также антиоккупационное движение «Сила в единстве» под руководством Давида Кацарава.

В югоосетинском КГБ не исключают, что Кацарава призовет участников акции к «незаконному пересечению югоосетино-грузинской границы» и говорят, что «любые провокации будут пресекаться в рамках закона».

В Цхинвали говорят, что дальнейшую судьбу Зазы Гахеладзе стороны обсудили на Эргнетской встрече 15 июня.

«Несмотря на заявленную грузинской стороной важность решения данного вопроса в рамках международных механизмов, отдельными оппозиционными силами в Грузии предпринимаются попытки срыва переговорного процесса», – отмечают в югоосетинском ведомстве.