Вместо реформ и борьбы с криминалом – майнинг и энергетический кризис

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар объявил, что человек, совершивший поджог машины лидера партии «Апсны», бывшего вице-президента Виталия Габния, арестован и дает признательные показания. О раскрытии преступления он сообщил на брифинге объединенной оппозиции, который прошел сегодня в Сухуме. Лидеры оппозиции раскритиковали власть и особый упор сделали на ухудшающейся криминогенной ситуации.

Брифинг начался с выступления руководителя партии «Апсны» Виталия Габния. Говорил он о том, что закон применяется избирательно, в качестве примера привел поджог своей машины, который совершил его конкурент по бизнесу, находившийся в розыске, которого никто не искал.

Борьба с криминалом провалена, а президент «праздно проводит время»

Председатель Абхазского национального движения (АНД) Адгур Ардзинба обвинял власть в бездействии и отсутствии реформ. Борьба с криминалом провалена, политическая конкуренция дошла до абсурда, потому что политики идут во власть в сговоре с криминалом и потом выясняют личные отношения, как это было в 2016 году при штурме здания Министерства внутренних дел. Он напомнил, что в гуще тех событий был и нынешний министр внутренних дел Дмитрий Дбар, а «один из организаторов данного деяния сегодня во главе нашего государства».

Иллюстрируя разгул криминала, он привел пример, связанный с убийством племянника первого президента Кемала Ардзинба:

«Сегодняшняя власть, будучи в оппозиции, одним из своих приоритетов объявляла во время предвыборной кампании борьбу с криминалом. Никто не спорит с тем, что криминогенная ситуация была раньше плохая, но она не улучшилась. Когда среди белого дня из снайперской винтовки стреляют в человека во дворе собственного дома, это ни по каким обычаям ни в какие ворота не лезет. Более того, человек, подозреваемый в совершении этого преступления, живет непосредственно напротив здания СГБ и МВД, через забор, он находился под домашним арестом. Известно, что этот человек в составе группы лиц несколько дней перемещался по городу на украденном автомобиле с ворованными номерами, полностью затонированном, вооруженный до зубов, планируя это преступление. Как получилось так, что человек, который был под домашним арестом, беспрепятственно перемещался по нашей столице и планировал дерзкое преступление? Кто за это должен нести ответственность?»

Адгур Ардзинба убежден, что президент Аслан Бжания «праздно проводит время, его поведение диссонирует с тем, что происходит в стране», он пребывает в какой-то своей параллельной реальности. По словам оппозиционера, Бжания будоражил страну шесть лет: обещал реформы, борьбу с криминалом, сокращение штатов. Но ничего кроме легализации майнинга, который довел страну до энергетического кризиса, не сделано. А борьба с незаконной добычей криптовалюты ведется выборочно.

Лидер АНД говорил и о том, что большое число молодых людей употребляют наркотики. Чтобы убедиться в этом, достаточно выйти на улицу, но в рабочем графике президента эта проблема занимает очень мало места. Зато большое влияние на молодежь оказывают «воры в законе» и криминальные авторитеты, с которыми никто не борется.

Министр внутренних дел не согласен с обвинениями оппозиции

На претензии оппозиции ответил пришедший на брифинг министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Он сообщил, что поджигатель машины Габния арестован и признался в совершении преступления:

«По поводу поджога машины экс-вице-президента Виталия Габния, человек, который поджог автомашину, задержан, дает признательные показания, это – Дмитрий Аргун, он находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто. И он понесет заслуженное наказание. Второй вопрос по поводу Пилия, который находился под домашним арестом. Да, он находился под домашним арестом, и его дом на самом деле находится напротив здания МВД и СГБ. Но в санкции суда сказано, что он в определенное время суток имеет право выходить на улицу. Мы уже послали сообщение о том, что не можем контролировать людей, которые находятся под домашним арестом, потому что не располагаем такими техническими средствами, у нас нет браслетов. Недавно на совещании с главой государства мы этот вопрос обсуждали, и нас профинансируют в этом смысле в полном объеме».

В убийстве Кемала Ардзинба подозревают трех человек, а арестован только один. На брифинге было сказано, что «все их знают, и их приглашали на профилактическую беседу в МВД». Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не арестованы остальные участники преступления, министр заявил, что следователи собирают улики. Подозреваемых допросили, но для заключения под стражу необходимы веские основания. Дмитрий Дбар уверен, что это преступление будет раскрыто.

Ведомство, по словам его руководителя, очень плохо оснащено технически, и его сотрудники работают «дедовским способом», но выделено около 100 миллионов рублей на переоснащение и повышение заработной платы сотрудникам.

Дбар не согласился с тем, что реформы не идут и сокращения штатов нет. За последние несколько месяцев численность сотрудников с 2500 человек доведена до 1763. А предложения по реформированию МВД направлены президенту и в кабинет министров.

Дмитрий Пилия, который ранил двух россиян в пансионате «Самшитовая роща», взят под стражу и будет наказан. Он привлекался за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, но был отпущен под подписку о невыезде, так как статья не является тяжкой. Законопроект об ужесточении ответственности по этой статье направлен в кабмин и Совет безопасности.

Сотрудники Гагрской милиции будут взаимодействовать с охраной закрытых курортных объектов для предотвращения случаев нападения на отдыхающих.

Дмитрий Дбар возразил и на то, что с «ворами в законе» никто не борется:

«Воры в законе по мере той возможности, которой располагает Министерство внутренних дел, регулярно доставляются в МВД. Если мы видим их перемещение или они находятся в общественных местах, это пресекается Министерством внутренних дел. В последний раз помню, что два месяца назад так называемый вор в законе сидел в ресторане «Леон». Он был сразу задержан и водворен в ИВС города Сухума. Мы реагируем на это сразу. И никакие воры в законе у нас не делают сходки перед администрацией президента, не гуляют по набережной и не сидят в ресторанах. Они все являются инвалидами, и мы не можем их привлечь к административной ответственности на 15 суток или убрать с улицы таким образом. Мы можем их задержать на определенное время, и потом мы их, естественно, отпускаем, но держим их под контролем в местах их проживания».

Корень зла – в сговоре с преступными группировками

Адгур Ардзинба ответил на вопрос о том, что может послужить гарантией того, что нынешняя оппозиция, придя во власть, что-то изменит? И почему от президента к президенту ситуация в стране не меняется?

Проблема заключается в том, что, идя во власть, политики вступают в коалицию с различными группировками, в том числе и преступными.

«Если я договорился с человеком, что он меня поддержит, а я за это предоставлю ему пост премьер-министра или министра, то разве я могу потом его уволить?» – пояснил он свою мысль.

Президент имеет обширные полномочия, но, чтобы избраться, он вешает на себя гири обязательств перед этими группировками, в том числе и преступными. Сегодня торг идет уже открыто, и общество о нем прекрасно информировано, никто этого уже не скрывает. Вот в чем корень зла, вот почему от президента к президенту ничего не меняется, резюмировал Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия