«Важнейший успех нашей политики» – Гарибашвили о медиации между Ереваном и Баку

«Важнейшим успехом нашей политики является недавнее соглашение Армении и Азербайджана при моем посредничестве и поддержке Соединенных Штатов. Это действительно беспрецедентное событие, которое подчеркивает нашу особую роль в обеспечении мира в регионе», – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, представляя отчет и десятилетний план развития страны.

По словам главы Кабмина, война в Нагорном Карабахе поставила весь регион перед значительными трудностями. Он отметил, что правительство продолжает политику сбалансированного и, в то же время, взаимовыгодного сотрудничества, – передаёт «Интерпрессньюс».

«Пользуясь случаем, еще раз благодарю лидеров обеих стран, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. Тут же заявляю о готовности продолжить этот процесс для достижения общего мира и стабильности», – заявляет премьер-министр.

Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей вечером 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.