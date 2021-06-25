В час премьера грузинская оппозиция вспомнила премьерские часы

В своем выступлении перед парламентом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал в сжатые сроки преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ответ представители оппозиции заявили, что не верят властям. Острая полемика затянулись до вечера.

Для Грузии, несмотря на трудности, открываются новые перспективы экономического роста: макроэкономические показатели на пике – за пять месяцев экспорт уже превзошел докризисные показатели, апрельский рост ВВП составил 44% и, по прогнозу премьера, рост ВВП в мае в сравнении с тем же периодом прошлого года превысит 20 процентов. Среди обещаний премьера был и рост туристического потенциала страны – через несколько лет страна сможет принять до 13 миллионов туристов, и обещание по модернизации важной инфраструктуры – в ближайшие годы на строительство главной автомагистрали планируется израсходовать порядка 10 миллиардов долларов.

«Только в текущем году отремонтировано до 600 км дорог, введено в строй до 70 км главной автомагистрали – эти работы уже сократили время следования из Тбилиси в Батуми на один час. Строительство морского терминала в Поти находится в активной фазе. Завершено около 82% строительных работ по проекту Баку-Тбилиси-Карс и строительство нового терминала международного аэропорта Кутаиси», – напомнил премьер.

Радужные перспективы правительства оппозицию не убедили. Они обвинили правительство в некомпетентности, коррупции и лжи. Лидер фракции «Граждан» Алеко Элисашвили предложил кабмину в целях экономии отказаться от дорогостоящих внедорожников и пересесть на общественный транспорт:

«Мы живем в очень бедной стране. Сегодня прожиточное пособие получают 550 000 граждан, в том числе 180 000 детей, и убежден, еще столько же об этом пособии мечтают. Когда ваше правительство начнет вести себя в соответствии с реальностью и затянет пояса? К примеру, вы хоть ведете учет сумм, которые расходуются на обслуживание правительственного автопарка черных внедорожников?»

В свою очередь, член политсовета «Нацдвижения» Леван Хабеишвили прямо обвинил премьера в лицемерии и лжи. По словам депутата, одних часов премьера хватит на выплаты соцпособий шести с половиной тысяч человек:

«Половине миллиона человек вы предлагаете выживать на полтора лари в день, речь идет о социально незащищенных, а ветеранам войны выделяете половину этой суммы. При этом вы в качестве оклада получаете 30 тысяч лари, или тысячу лари в день, это указано в вашей декларации. 425 тысяч лари вы недавно заплатили за два новых автомобиля – это соизмеримо с окладом полицейского и военного за 70 лет! Вы носите на запястье пособие 6665 человек – за ваши часы уплачено 300 тысяч лари. И после этого вы обещаете нам построить успешную страну?»

Не жаловали премьера и бывшие однопартийцы. Бека Лилуашвили, представляющий политическую силу бывшего премьера Георгия Гахария, назвал фасадным и популистским представленный премьером план выхода из кризиса.

Премьер так и не представил обещанную несколько месяцев назад стратегию развития Грузии на ближайшие 10 лет. По его словам, документ будет готов не ранее осени.