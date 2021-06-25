Дети и сексуальное насилие: как говорить, если принято молчать

В Самегрело по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки задержаны двое – отец и сын. Как научить детей распознавать признаки сексуального насилия, что они должны знать о нем и зачем нужны уроки сексуального образования в школах?

Задержанные отец и сын – мужчины 60 и 30 лет. Согласно данным МВД, одному из них, кроме обвинений в изнасиловании 8-летней девочки, предъявлены также обвинения в совершении сексуального насилия в отношении еще одной несовершеннолетней.

Педагоги и соседи семьи, в которой растет девочка, предположительно, подвергавшаяся сексуальному насилию примерно в течение года, говорят, что не замечали ничего подозрительного.

Как можно предостеречь детей от опасности? Что они должны знать о сексуальном насилии? Вероятно, последнее, о чем хочет думать родитель, – что с его ребенком может произойти нечто подобное. Впрочем, это не отменяет необходимости в определенный момент поговорить с ним на эту тему.

Как говорит Нино Балоян, психолог Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток, сделать это лучше всего, когда сам ребенок начнет задавать определенные вопросы, скажем, о том, как рождаются дети или чем отличаются мужчины и женщины... Очень важно, по словам психолога, отвечать на эти вопросы честно, без историй про капусты и аистов, потому что в конечном счете соседские дети или одногруппники в садике обязательно эти «теории» опровергнут, а доверие к тому, что говорят родители, сократится.

«У детей появляются вопросы уже в возрасте 3-4 лет, и именно отсюда начинается сексуальный интерес. Сексуальный интерес может прозвучать громко, но ребенок должен точно знать свою биологию, свое тело. На все его вопросы он должен получить конкретный ответ. Его любопытство в тот момент должно быть удовлетворено. И сделано это должно быть на понятном ему языке, в соответствии с его возрастом», – говорит Нино Балоян.

Уже с трех лет, говорит психолог, во время купания родитель не должен прикасаться к его интимным зонам. Можно немного помогать, объяснять, но мыться ребенок должен самостоятельно: он должен запомнить, что это зоны, к которым не должен иметь доступ никто, даже близкий ему человек. Здесь важно понимать, что зачастую педофилами оказываются не чужие люди с улицы, а близкие – родственники, соседи или знакомые.

«Ребенок должен понимать, что тело принадлежит только ему и прикасаться к нему без разрешения нельзя (…) Если нечто такое произойдет, то ребенок, возможно, именно во время купания может сказать родителю, что некто, купая его, прикоснулся определенным образом. Это ведь ребенок. Даже если его запугать, он все равно каким-то образом расскажет о случившемся. Если хорошо слушать ребенка, он обязательно даст понять, что с ним что-то случилось», – говорит Нино Балоян.

Все, что каким-то образом можно отнести к сексуальному образованию в школах, – это параграф в учебнике по биологии, повествующий о том, как устроена половая система у женщин и мужчин. Да и его некоторые учителя до сих пор «стыдливо» пропускают или просят школьников ознакомиться с его содержанием самостоятельно, дома.

В том, что уроки сексуального образования необходимы в школах, нет сомнений у активистки Женского движения Иды Бахтуридзе. Именно они помогают детям и подросткам научиться распознавать признаки сексуального насилия, получить информацию о болезнях, передающихся половым путем, контрацепции и гигиене:

«Учитель биологии не говорит о таких вопросах. Это должны быть люди другого сознания, обладающие другими навыками. Их должны специально подготовить, чтобы они могли обучать этому предмету. Это должны быть люди, которые готовы, не создавая неловкости, говорить с детьми об этих важных вещах. Не менее важных, чем история или любые другие предметы, которые преподают в школах».

Ожидать, что внушительная часть общества сама потребует введения этого предмета в школах, не приходится, говорит Ида Бахтуридзе. Нужна политическая воля, полагает она, чтобы начать работу над изменением неправильных установок:

«Да, это сложная тема, но это не означает, что об этом так никогда и не надо говорить, потому что это (замалчивание проблемы) приносит тяжелейшие результаты. И об этом у нас в стране не принято говорить. Сами дети и их родители начали говорить о случаях педофилии, которые, как раньше считалось у нас, не происходили. Когда о чем-то таком слышали из западных СМИ, говорили: «Ну, у нас такого нет. Это все развращенная Европа и Америка».

В то же время в социальных сетях, говорит активистка Ида Бахтуридзе, по большей части в закрытых группах, множество девушек и женщин рассказывают, что становились жертвами педофилии в той или иной форме:

«Государство делает вид, что не видит и не слышит об этой проблеме. А если ты не видишь и не слышишь проблему – значит, ее и не существует, и значит, не нужно начинать срочно работать над этим».

И, возвращаясь к конкретному случаю в Самегрело: Министерство внутренних дел сегодня сделало заявление следующего содержания:

«Следствием, проведенным МВД, было установлено, что Б.Г. и З.Г. с 2020 года по 21 июня 2021 включительно несколько раз изнасиловали 8-летнюю девочку, пользуясь беспомощностью, обусловленной возрастом пострадавшей. Также было установлено, что 21 января 2018 года З.Г. совершил действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Б.Г. и З.Г. угрожали пострадавшим несовершеннолетним лишением жизни, в случае если они кому-нибудь расскажут о произошедшем».

Преступления, в которых обвиняются мужчины, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет, или пожизненно.