В Западной Грузии суд отправил за решетку отца и сына, обвиняемых в изнасиловании 8-летней девочки

Сенакский районный суд (регион Самегрело и Земо Сванети) избрал заключение в качестве меры пресечения для отца и сына, обвиняемых в изнасиловании 8-летней девочки, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Сегодняшнее заседание было закрыто для СМИ. Как сообщил журналистам адвокат обвиняемых, его подзащитные используют право на молчание и не признают себя виновными.

По словам прокурора дела Бесика Кварчхава, суд принял решение, учтя все доказательства, предоставленные стороной обвинения. «По данному уголовному делу к настоящему времени добыты конкретные доказательства, которые прямо подтверждают обвинения, предъявленные задержанным», - сказал Кварчхава.

60-летний мужчина и его 35-летний сын были задержаны 23 июня вскоре после того, как об изнасиловании несовершеннолетней в полицию заявила ее мать. Предварительное расследование подтвердило, что за последние полтора года было как минимум пять таких эпизодов. Кроме того, следователи выяснили, что 21 января 2018 года З.Г. совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении еще одной несовершеннолетней, которой на тот момент было 9 лет. Как отмечают в прокуратуре, пострадавшим школьницам угрожали убийством, если они кому-нибудь расскажут о произошедшем, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Задержанным предъявлено обвинение по подпункту «в» части 4 статьи 137 УК Грузии – изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (Б.Г. – два эпизода, З.Г. – три эпизода). Кроме того, З.Г. вменяется в вину преступление, предусмотренное подпунктом «г» части 3 статьи 138 УК Грузии – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного несовершеннолетнего.

Обоим обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилось в суд с ходатайством об установлении для них меры пресечения в виде заключения.