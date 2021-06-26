В Грузии могут разрешить вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 16-17 лет

Рекомендуемый возраст для вакцинации против коронавируса в Грузии, скорее всего, будет снижен с 18 до 16 лет. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Он пояснил, что проводить вакцинацию в младших возрастных группах планируется только с использованием препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech.

«Вы знаете, что несколько стран уже начали прививать детей с 12 до 15 лет. Это США, Канада, Израиль, Великобритания, Италия и другие страны. Мы очень надеемся, что у нас будет достаточное количество доз Pfizer», - заявил Гамкрелидзе.

Посредством международной платформы COVAX в марте Грузия получила первую партию вакцины Pfizer в количестве 29 250 доз. Все они уже израсходованы. Прививки этим препаратом делали медицинским работникам и гражданам старше 65 лет.

Во втором полугодии текущего года концерн BioNTech/Pfizer должен поставить Грузии еще 1 миллион доз вакцин.

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше, сообщают «Новости-Грузия».