Ираклия Гарибашвили поздравили советским гимном

В день своего рождения премьеру Грузии пришлось выслушать отнюдь не только поздравления. На прошедших сегодня политических дебатах представители оппозиции обвинили премьера в некомпетентности и коррупции.

Сегодняшние дебаты стали продолжением пятничных, начавшихся после ежегодного доклада премьера, но так и не успевших завершиться в отведенное время. Согласно регламенту, представители правящей партии и оппозиции поочередно выступали с четырехминутными докладами. Спикер парламента Каха Кучава от имени депутатского корпуса поздравил премьер-министра Ираклия Гарибашвили с днем рождения и объявил внеочередное заседание сессии открытым.

Поначалу выступали руководители профильных парламентских комитетов, которые в своих выступлениях поочередно поздравляли премьера, перечисляя достижения, достигнутые в период правления «Грузинской мечты». На это оппозиция ответила неожиданно: Нона Мамулашвили, член «Единого национального движения», включила на смартфоне через динамик гимн СССР. Произошло это в ходе выступления председателя Комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаила Сарджвеладзе.

Прервав заседание, спикер парламента Каха Кучава обратился к оппозиции и назвал ее действия недостойными.

«Браво! В месте, где был подписан Акт независимости Грузии, вы включаете гимн России! Блестящий пример. Как вам не стыдно, госпожа Нона? Имеющий уши да услышит», – подытожил Кучава.

Далее слово взяла оппозиция, представители которой постарались по максимуму «скрасить» премьеру юбилей: обвинения в коррупции людей из окружения премьера, напоминание о невыполнении обязательств первого премьерства Гарибашвили и срыве всеобщей вакцинации, заявления о бедности и некомпетентности исполнительной власти.

Но, пожалуй, главной претензией к властям было тяжелое экономическое положение, в котором оказалась страна в годы правления «Грузинской мечты». Этот момент особо выделил лидер движения «Лело» Мамука Хазарадзе:

«Я был одним из тех, кто поддержал ваш приход к власти, так как надеялся, что в развитии Грузии произойдет прорыв. Но этого не произошло, так как ваш руководитель Бидзина Иванишвили не смог осуществить ничего из обещанного. На памяти две идеи, за которую он цеплялся: массовая культивация марихуаны, которая, к счастью, провалилась, и майнинг биткоинов, который обогащает одного человека, не принося ни тетри в бюджет. Помню, в 2013 году нынешний премьер выступил со схожим докладом, в котором обещал нам всевозможные блага, но ничего не выполнил. И зарплаты учителей, и оклады граждан, несмотря на рост ВВП страны, не претерпели изменений, зато катастрофически вырос внешний долг. Теперь вы нам обещаете план на 10 лет. Даже коммунисты, и те брали за основу развития пятилетний срок».

Выступление Хазарадзе вызвало гнев лидеров правящей партии, который они обрушили на бывшего банкира. За премьера вступился вице-спикер парламента Гия Вольский. А один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе и вовсе посвятил персоне Хазарадзе основную часть своего выступления: поначалу он обвинил его в отмывании денег в бытность главы наблюдательного совета банка ТВС, а затем перешел к экономической повестке дня:

«Господин Хазарадзе говорил о тяжелом положении наших граждан. Вы раскачиваете лодку в течение семи месяцев и хотите устойчивого экономического роста? Прекратите деструктивные действия, и вы увидите очередь инвесторов! Многие тут говорили о бедности, но замечу, что в годы правления «Нацдвижения» уровень бедности при 12%-ном росте ВВП составлял 38%, а в 2019 году, при минимальном 5%-ном росте экономики мы снизили уровень бедности вдвое! И только пандемия ухудшила положение. Прекратите спекулировать тяжелым положением 800 тысяч граждан, сосредоточимся на проблемах, предложите ваши пути решения проблем».

Последним слово взял сам премьер, в своем эмоциональном выступлении он 20 минут говорил о тяжелом наследии, доставшемся «Грузинской мечте» от «Нацдвижения»:

«Показатель бедности сейчас 21%, и мы в ближайшие годы должны его снизить вдвое! Такие же планы у нас по безработице. Впереди много работы, и я не могу оставить без реагирования выступление господина Хазарадзе. Как вы знаете, Бидзина Иванишвили израсходовал на благотворительность в Грузии три миллиарда долларов, в то время как Мамука Хазарадзе потратил три миллиона долларов на строительство порта Анаклия и за срыв этого проекта века обратился в международный суд, где требует от Грузии полтора миллиарда долларов! Это проект ограбления века! Такова реальность и мой ответ на вашу демагогию!»

Свое выступление премьер закончил под бурные аплодисменты большинства на фоне пустующих кресел оппозиции.