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Народный защитник Грузии посетила пансион Ниноцминда
Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетила пансион Ниноцминда в регионе Самцхе-Джавахети, находящийся под патронажем патриархии, сообщают «Новости-Грузия». Там она встретилась с воспитанниками и начала изучение документации учреждения. В настоящее время в пансионе находятся 15 воспитанников.
После встречи Ломджария отметила, что это был первый после 2018 года визит Народного защитника в пансион Ниноцминда. Омудсмен посетила пансион вместе с несколькими сотрудниками своего аппарата, работающими в сфере защиты прав детей. Также во встречах участвовал детский психолог. Рекомендацией омбусмена является перевести всех детей из пансиона под альтернативную опеку.
Ломджария отметила, что со стороны пансиона есть полная готовность сотрудничать с аппаратом Народного защитника и мониторинг продолжается. По словам омбудсмена, продолжится изучение документации детей, баз и нужд воспитанников.
«Естественно, что у детей есть барьер, они нас видели только по телевизору и слышали о нас негативную информацию, в том числе, и от воспитателей. Это была первая встреча и естественно, что барьер был. Мы планируем в будущем осуществить более основательные визиты и продолжим мониторинг», - отметила Ломджария.
- Скандал вокруг пансион в Ниноцминда возник после заявления Народного защитника, которая обнародовала информацию о жестоком обращении с воспитанниками. На основании этих заявлений МВД Грузии начало следствие.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
- На фоне волны общественного возмущения патриархия сменила руководителя пансиона: вместо преподобного Спиридона, который был категорически против допуска омбудсмена и других официальных лиц в пансион, им стал владыка Яков. Новый руководитель пансиона уволил половину из 40 работающих сотрудников пансиона, а также наладил отношения с омбудсменом. Он встретился с Народным защитником Нино Ломджария и обещал ей открыть двери пансионата для мониторинга ситуации.
Другие новости дня
ЕС подпишет авиационные соглашения с Украиной и Арменией
Совет Евросоюза разрешил ЕС подписать соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной и Арменией. Аналогичные договоры заключат с Тунисом и Катаром.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за такое решение. По его мнению, это очередной шаг, который приближает «вхождение Украины в единое европейское пространство» и расширяет географию путешествий для украинских граждан.
Соглашение об общем авиационном пространстве улучшает работу рынка авиаперевозок между ЕС и соседними странами. Оно позволяет наращивать конкуренцию и открывать новые направления перелетов.
«В то же время соглашение гарантирует высший уровень безопасности и создает равные правила игры», - добавил Нуну Сантуш, министр инфраструктуры Португалии, которая председательствует в этом полугодии в Совете ЕС.
Подписание соглашений со всеми четырьмя странами запланировано на осень этого года. Их должны ратифицировать подписанты, Евросоюз, а также все государства-члены ЕС.
Партии Макрона и Ле Пен не будут у власти ни в одном из регионов Франции
В прошедшее воскресенье во Франции состоялся второй раунд региональных выборов. Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой перед выборами многие предрекали успех, оказалась в числе проигравших.
Неудачу потерпела и центристская партия "Вперёд, республика" президента Франции Эммануэля Макрона. Ни его сторонники, ни "Национальное объединение" Ле Пен не будут контролировать ни один из регионов континентальной части страны.
Результаты воскресенья – удар для Марин Ле Пен. Она считала Южный регион (Прованс – Альпы – Лазурный берег) наиболее перспективным для своей партии и с его помощью надеялась укрепить свои президентские амбиции на 2022 год. Партия Ле Пен, однако, отстала от соперников на 10-15%.
Неожиданное преимущество получили оппозиционные силы - правоцентристские республиканцы и Социалистическая партия. В Провансе больше всего голосов получила партия республиканца Рено Мюзелье. Левоцентристы отказались от участия в региональной гонке, чтобы отдать ей голоса своих избирателей и победить Ле Пен. За что последняя обвинила соперников в создании "искусственных союзов":
"Они сделали все возможное, чтобы не допустить нас и не дать нам продемонстрировать французам нашу способность руководить региональной администрацией", - сказала Ле Пен своим сторонникам.
В другом потенциально выигрышном для "Национального объединения" регионе – О-де-Франс – победил консерватор Ксавье Бертран. В 2022 году он также собирается баллотироваться в президенты Франции.
"Ультраправые остановлены, и мы резко отбросили их назад", - сказал он своим сторонникам после закрытия избирательных участков.
Из 12 регионов материковой Франции семь будут контролировать республиканцы, пять - как и прежде - социалисты.
- Региональные выборы во Франции проходят в преддверии президентских, которые состоятся в апреле 2022 года. Явка была рекордно низкой: в голосовании участвовали менее 35% избирателей.
- Одной из причин неудачи Марин Ле Пен аналитики считают смягчение ее имиджа в миграционных вопросах.
Оппозиция призывает Аслана Бжания принять участие в дебатах с Адгуром Ардзинба
Оппозиция призывает президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания принять участие в дебатах с лидером «Абхазского народного движения» Адгуром Ардзинба.
В заявлении говорится, что обращение обусловлено молчанием Бжания по вопросам, поставленным оппозиционными силами.
«В том числе по отставке руководителя АГТРК Ирины Агрба за тотальную цензуру, противоречащую демократическим принципам нашего государства, по отставке членов Кабинета министров, допустивших грубейшую ошибку с легализацией добычи криптовалют, вследствие чего государству и гражданам нанесён колоссальный ущерб, а также игнорирование Вами конституционной обязанности обращаться к Народному собранию с посланием, отражающим внутреннюю и внешнюю политику», – сказано в обращении.
В оппозиции назвали неприемлемым стиль управления Бжания.
«Граждане имеют право знать куда и к чему ведёт свою политику гарант их конституционных прав. У нас большие сомнения, что Вы смогли бы заручиться поддержкой большинства граждан Республики Абхазия, если бы во время выборной кампании озвучивали бы тезисы о многоуровневых переговорах с Грузией и продаже стратегических объектов страны», – сказано в обращении.
«Накопившиеся вопросы интересуют всех граждан страны, такие как пандемия, энергетика, аэропорт, железная дорога, демаркация границ, демографическая ситуация нашего народа, борьба с коррупцией и преступностью, борьба с бедностью и многое другое. Игнорирование далее наших справедливых и обоснованных обращений приведёт к дальнейшей эскалации политической обстановки, и вся ответственность будет лежать лично на Вас», – заявляют оппозиционные силы.
Обращение подписали «Аруаа», «Форум народного единства Абхазии», «Апсны» и «Абхазское народное движение».
Ереван и Москва ведут переговоры о расширении российской военной базы в Армении
Ереван и Москва начали переговоры о расширении российской военной базы в Армении. Как пишет «Радио Азатутюн», в столицу России отправилась представительная армянская делегация, состоящая из высокопоставленных представителей Минобороны, МИДа, Министерства территориального управления и инфраструктур, Генштаба ВС, армяно-российской объединенной группировки, а также Комитета кадастра.
В решения исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна от 23 июня говорится: «Для участия в 13-м заседании армяно-российской межгосударственной комиссии по передаче земельных участков и недвижимого имущества с целью размещения и функционирования российской военной базы в Армении с 26 июня по 1 июля 2021 года направить делегацию в Российскую Федерацию (Москва)».
Делегацию из 14 человек возглавляет начальник управления капитального строительства и расквартирования войск Минобороны, председатель межгосударственной комиссии с армянской стороны Армен Аветисян.
Более половины армянской делегации - представители Минобороны, однако телефонные звонки «Радио Азатутюн» в пресс-службу ведомства с целью получения дополнительной информации пока остались без ответа.
Как сообщают российские СМИ, 13-е заседание армяно-российской межгосударственной комиссии начнется в Москве сегодня.
- Около месяца назад, 27 мая, на заседании правительства было принято решение выделить земельный участок общей площадью около 3,5 га в Сюникской области с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении пограничному управлению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В пользование российских пограничников переходят 7 земельных участков от сел Шикахох общины Капан, сел Швинадзор, Карчан, Нрнадзор общины Мегри и от общины Тех.
- Согласно обоснованию правительства, после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года необходимо укрепить юго-восточные границы Армении, для чего выделены необходимые земельные участки. Как известно, после 44-дневной карабахской войны некоторые участки армяно-азербайджанской границы контролируют российские пограничники.
- Информация о расширении 102-й российской военной базы или создании новой военной базы в Армении не нова. На уровне заявлений об этом заговорили практически сразу после 44-дневной войны, в ходе которой в условиях фактического бездействия Москвы Азербайджан и Турция смогли сосредоточить силы, превосходящие армянские вооруженные силы, и добиться успеха в направлении Карабаха.
- Выступая 3 мая в Национальном собрании, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что и до, и после войны в основе системы внешней безопасности Армении, прежде всего, лежит армяно-российская объединенная военная группировка. «Был поднят вопрос о безопасности Сюника, о 102-й военной базе. Считаю, что это не секрет, что в Сюникской области созданы два новых опорных пункта 102-й российской военной базы. Создание этих новых опорных пунктов является дополнительной гарантией обеспечения безопасности Сюникской области и Армении в целом», - сказал Пашинян.
В зале заседаний парламента Грузии вновь прозвучал гимн СССР
Член оппозиционного «Единого национального движения» Нона Мамулашвили включила гимн СССР в зале заседаний парламента Грузии. Она пояснила, что доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили и выступления представителей правящей партии напомнили ей период Советского Союза.
Спикер парламента Каха Кучава назвал поведение Ноны Мамулашвили позором.
«Браво, браво. В месте, где был подписан Акт о независимости Грузии, вы включили гимн России, браво! Блестящий пример. Позор. В зале пленарных заседаний Грузии, где был подписан Акт о независимости Грузии, сейчас звучит гимн России, браво!», – заявил Кучава.
Отметим, что гимн СССР прозвучал в парламенте Грузии и в прошлом году. Представители оппозиционных партий тогда включили запись гимна через мегафон – во время выступления спикера парламента.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
После высылки дипломатов РФ в чешском интернете стало меньше троллей
В апреле нынешнего года в первые же дни после высылки из Чехии 18 сотрудников посольства России, которых чешские власти назвали сотрудниками спецслужб, в чешском сегменте интернета практически прекратилась активность так называемых троллей, выступавших с пророссийских позиций.
Об этом пишет в понедельник чешское издание Seznam Zprávy на основе информации источников в спецслужбах Чехии. Резкое снижение активности "российских троллей" подтвердили также независимые организации, которые борются с распространением дезинформации в интернете.
О высылке сотрудников российского посольства в Праге было объявлено 17 апреля - после того, как власти Чехии заявили о причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в стране осенью 2014 года.
Как утверждает чешское издание, эксперты не исключают, что деятельностью "троллей" руководили непосредственно сотрудники российского посольства. Представитель контрразведки заявил, что эта версия проверяется.
Российское посольство в Праге заявило, что его сотрудники никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации в интернете. "Это не входит в традиции российской дипломатии" - заявили в посольстве.
- После серии взаимных высылок дипломатов и сотрудников посольств России в Праге и Чехии в Москве стороны договорились уравнять штаты посольств - в результате Прагу к концу мая покинули более 100 сотрудников российского посольства и членов их семей.
Без масок и социальной дистанции – в Цхинвали отметили День молодежи
В Южной Осетии накануне отметили День молодежи. На центральной площади Цхинвали прошел концерт с участием югоосетинских звезд, а также приглашенных из России исполнителей.
Как пишет агентство «Рес», праздник собрал тысячи граждан. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов «пожелал молодежи уверенно идти вперед и достигать своих целей».
Отметим, что молодые люди пришли на концерт без масок, они не соблюдали социальную дистанцию.
При этом ранее представители югоосетинских властей заявляли, что планируют обсудить вопрос о повторном введении ограничений на массовые мероприятия – на фоне роста случаев заражения коронавирусом.
Сегодня в Юго-Осетпотребнадзоре сообщили, что за выходные выявлено 13 новых случаев заражения. Под наблюдением врачей остаются 68 человек.
Никол Пашинян поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю его дня рождения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.
«Наши народы объединяет многовековая история и исходящий из глубины веков диалог, который определяет видение будущего сотрудничества между нашими двумя дружественными народами.
Я высоко ценю налаженное между нами сотрудничество и взаимопонимание и убежден, что наша упорная ежедневная работа приведет к новым вершинам в наших дружественных отношениях», – говорится в послании Пашиняна.
C 39-летием Гарибашвили поздравили и депутаты парламента Грузии. В законодательном органе сегодня проходят дебаты с участием премьер-министра в рамках представления отчета о работе правительства.
Боевики «Аль-Каиды» требуют альянса от лидера чеченских джихадистов
Члены запрещённой в России влиятельной в сирийском Идлибе вооруженной группы «Хайат Тахрир аш-Шам» потребовали от внесённого Госдепом США в список террористов чеченского командира Муслима Шишани войти в их ряды. В противном случае они призвали его уехать из региона.
«Руководство «Хайат Тахрир аш-Шам» обратилось к известному и уважаемому командиру муджахидов Муслиму Шишани с просьбой покинуть провинцию Идлиб. Очевидно, что «Хайат Тахрир аш-Шам» предъявила Муслиму Шишани ультиматум: присоединиться к своей организации или уехать. Муслим Шишани отказывается к ним присоединяться», – сообщило местное издание OGN 27 июня.
Как пишет «Кавказ.Реалии», запрещенная в России «Хайат Тахрир аш-Шам», или ХТШ (буквально «Организация освобождения Шама») – это альянс десятков группировок сирийской вооруженной оппозиции. Лидирующую роль в формировании занимает «Джабхат Фатх аш-Шам», также известная как «Джабхат ан-Нусра» (с самого начала выполняла функцию филиала террористической организации «Аль-Каида» в Сирии). С вытеснением противников сирийского президента Башара Асада из большинства провинций страны ХТШ укрепилась в Идлибе близ границы с Турцией.
Муслим Шишани (Мурад Маргошвили) - чеченец-кистинец родом из Панкисского ущелья и участник второй чеченской войны. Он является амиром группировки «Джунуд аш-Шам», не связанной с «Джунд аш-Шам», основанной в 1990-х годах в Иордании.
- В 2018 году Муслим Шишани призвал сирийскую оппозицию к объединению, опровергнув информацию о своем участии в операции против сирийских курдов на стороне Турции. В отряде Шишани, кроме чеченцев, немало курдских бойцов.
- Автор проекта «Чеченцы в Сирии» Джоанна Паращук подробно рассказывала Кавказ.Реалии о бойцах с постсоветского пространства в Идлибе, их отношениях с другими отрядами оппозиции и причинах, побуждающих их оставаться в Сирии, вопреки военному превосходству противника.
- С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году погибло уже, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Беженцами стали более 11 миллионов – это почти половина населения довоенной Сирии. Страна разделена на три основных части, крупнейшую из которых контролируют правительство президента Башара Асада и его союзники, в первую очередь, в лице России и Ирана.
- Корреспондент OGN Билал Абдул-Карим, рассказавший об ультиматуме для Муслима Шишани, более полугода удерживался бойцами ХТШ. В недавнем интервью он поведал о пытках над заключенными в Идлибе.
У премьера Люксембурга коронавирус. На минувшей неделе он участвовал в саммите ЕС
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел при тестировании на коронавирус показал положительный результат. Сделанный вскоре PCR-тест также дал положительный результат.
Симптомы COVID-19 проявляются у Беттела в виде повышенной температуры и головной боли, сообщает Reuters. Беттел решил самоизолироваться на 10 дней и продолжить работу в удалённом режиме, заявила канцелярия премьер-министра Люксембурга.
На минувшей неделе Беттел участвовал в двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе. Там же находились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и другие европейские лидеры.
В Москве вступили в силу новые правила посещения кафе и ресторанов
В Москве с 28 июня кафе и рестораны будут принимать только граждан имеющих специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился вакциной от COVID-19, переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трёх дней. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Посещать мероприятия численностью больше 500 человек, так же можно только при наличии QR-кода. Столовые на предприятиях, в учебных заведениях, а также рестораны в гостиницах и отелях могут не переходить в "бесковидный" режим при условии, что они не будут открыты для посторонних. Использование QR-кодов для посещения заведений общепита и массовых мероприятий с 28 июня становится бессрочным. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе. Бумажные справки приниматься не будут.
За минувшие сутки в России выявлено 21 650 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло 611 заболевших. Больше всего смертей зафиксировано в Москве - 124 и Санкт-Петербурге - 110. Таких высокой смертности не было с момента начала пандемии в 2020 году.
- В июне на фоне резкого роста числа заражённых COVID-19 в России в некоторых регионах вернули карантинные ограничения, а также объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг, торговли и чиновников. Решение об обязательной вакцинации принято уже почти в 20 регионах России.
- Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной вакцинации чаще всего является незаконным. Кремль заявил, что выступает против обязательной иммунизации, однако считает, что дискриминация непривитых "неминуемо наступит".
США нанесли удары по целям в Ираке и Сирии
Соединённые Штаты в воскресенье нанесли авиаудары по объектам проиранских вооружённых группировок на территории Ирака и Сирии.
Как сообщило американское командование, удары были нанесены по складам с оружием и опорным пунктам - в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Данных об убитых или раненых в результате ударов у американских военных нет. Одна из группировок сообщила о гибели четырёх своих членов.
Удары были нанесены в ответ на ракетные атаки по американским целям в Ираке.
Президент США Джо Байден во второй раз после своего вступления в должность отдал приказ атаковать цели в Ираке и Сирии.
Как отмечает Reuters, Соединённые Штаты сейчас ведут переговоры о возможном возвращении к "ядерной сделке" с Ираном, но в то же время дают понять Тегерану, что связанные с ним вооружённые группировки не должны трогать американских военных на территории Ирака и Сирии, где они находятся в рамках миссии по борьбе с терроризмом.
Последнее грузинское подразделение вернулось на родину из Афганистана
Из Афганистана на родину вернулось последнее грузинское подразделение. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.
В ведомстве говорят, что военнослужащие Сил обороны завершили 17-летнюю успешную службу по укреплению глобальной безопасности в одной из самых горячих точек мира.
Вернувшийся в Грузию 32-й батальон 3-й пехотной бригады находился под командованием США в Исламской Республике Афганистан в рамках «Миссии решительной поддержки» под эгидой НАТО в течение шести месяцев, его основная задача заключалась в защите базы.
Силы обороны Грузии впервые присоединились к Международным силам содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в августе 2004 года. С 1 января 2015 года Международная миссия НАТО в Афганистане продолжила работу в формате «Миссии решительной поддержки» (RSM), в которой грузинские военные также принимали активное участие.
Грузия стала крупнейшим донором среди стран, не входящих в Альянс, с точки зрения количества военнослужащих в миссии на душу населения.
С 2004 года более 20 000 грузинских военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Афганистане в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). 32 военнослужащих погибли в результате борьбы с международным терроризмом, – пишет Первый канал Грузии.
До конца недели Грузия получит по 500 тысяч доз вакцин Sinopharm и Sinovac
Грузия до конца недели должна получить миллион доз вакцин от коронавируса китайского производства – по 500 тысяч доз препаратов Sinopharm и Sinovac. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
«Со следующей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими препаратами», – отметила она.
Министр говорит, что уже подтверждена и дата поставок американско-немецкой вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech.
«Исходя из контракта, я не могу назвать дату, однако мы уже точно знаем, когда Pfizer будет в Грузии. Соответственно, Pfizer подключится к массовой вакцинации. Страна поэтапно получит более миллиона доз вакцины Pfizer», – отметила она.
- Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса.
США перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа
США перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа 2021 года. Это связано с сокращением числа сотрудников дипломатических представительств. Об этом "Дождю" рассказал посол США в России Джон Салливан.
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских", — сказал Салливан. По его словам, консульские службы из-за нехватки сотрудников будут "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".
В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. Москва объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию. В мае США закрыли свое генконсульство в Екатеринбурге.
- До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.
- В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.
- Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан — 24 июня.
«Динамо-Брест» проведет домашний матч Лиги конференций в Батуми
Футбольный клуб «Динамо-Брест» проведет домашний матч с чешским клубом «Виктория» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 в грузинском городе Батуми. Перенос места проведения матча связан с прекращением авиасообщения европейских стран с Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая.
Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба, решение о переносе встречи с «Викторией» на нейтральное поле принято УЕФА.
«Игра пройдет 29 июля на открытом год назад футбольном стадионе в Батуми, который вмещает 20 тысяч зрителей. На данный момент время начала неизвестно. Согласно регламенту, на матче не смогут присутствовать болельщики», – говорится в пресс-релизе.
Первый матч «Динамо-Брест» в еврокубковой кампании проведет на выезде на «Дусан Арене» в чешской Плзени 22 июля.
Портал «Трибуна» пишет, что на батумской арене может сыграть и клуб БАТЭ (Борисов) – но гостевой матч. Во втором раунде Лиги конференций белорусская команда сыграет с победителями пары «Тре Пенне» из Сан-Марино и батумского «Динамо». Если «Динамо» пройдёт первого соперника, грузинская команда примет БАТЭ 22 июля в Батуми.
Лавров: на Западе школьников учат, что Христос был бисексуалом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, недавно вошедший в первую пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, опубликовал в газете "Коммерсантъ" и на сайте МИД статью "О праве, правах и правилах". В ней он подверг критике США и страны ЕС, обвинив их в желании навязать свою волю другим государствам, в особенности России и Китаю, а также представил Россию как защитника "традиционных ценностей".
Как пишет Лавров, страны Запада на недавних саммитах ЕС и НАТО, очевидно, согласовали позиции и хотят убедить другие страны в том, что Запад "как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу". Российский министр раскритиковал концепцию "миропорядка, основанного на правилах", заявив, что она якобы противоречит принципам международного права. При этом Лавров пустился в лингвистические рассуждения - по его словам, в русском языке слова "право" и "правила" - однокоренные, а в английском нет.
По мнению Лаврова, попытки "навязать" всему миру ценности либеральной демократии бесперспективны - нельзя "ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, принять как данность, уважать их".
Россию министр представил как страну-хранительницу традиционных ценностей, которые, как он утверждает, попираются на Западе. "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе». Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты" - пишет Лавров. Российскую оппозицию, на которую, по его словам, делает ставку Запад, он называет "маргинальным сегментом нашего общества". При этом, по словам Лаврова, Россия в отношениях с Западом не стремится к конфронтации, а готова "к поиску баланса интересов".
Лавров, по опросам, один из наиболее известных и популярных министров. В нынешнем году он впервые баллотируется в Госдуму - по предложению Владимира Путина съезд "Единой России" включил его в первую пятёрку списка партии.
COVID-19 в Грузии: 352 новых случая, 9 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще девять пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5275 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 352 новых случая коронавируса. Накануне провели 14 074 теста: PCR-тестов – 7972, экспресс–тестов на антиген – 6102.
Выздоровели еще 808 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 363 874, выздоровевших – 350 466.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,5%, за последние 14 дней составляет 2,47%, за неделю – 2,34%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 604 человека, всего использовано вакцин – 254 737.
В Абхазии вступил в силу график веерных отключений электроэнергии
В Абхазии сегодня, 28 июня вступил в силу график веерных отключений электроэнергии.
Ранее в компании «Черноморэнерго» сообщили, что свет абонентам будут отключать на два часа в сутки в ночное время и ранним утром. Причина – «прогнозируемый дефицит электроэнергии из-за повышенных нагрузок».
«С учётом курортного сезона ограничение вводится в ночное время», – говорилось в сообщении компании.
При этом заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба заявил Абхазскому телевидению, что после окончания курортного сезона график отключений, предположительно, пересмотрят в сторону ужесточения.
В оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» заявили, что веерные отключения электроэнергии впервые введены в летнее время «за всю новейшую историю Абхазии».
«Должны подчеркнуть, что к данной ситуации привело непродуманное решение правительства и президента о легализации деятельности по добыче криптовалюты (в сентябре 2020 года – ред.) вопреки мнению специалистов, здравому смыслу и нашим предупреждениям. Власти хотели заработать там, где это было невозможно и это привело к последующему запрету на деятельность по добыче криптоволюты, к дефициту электроэнергии, отключениям электричества, авариям в энергосети и громадным долгам за электричество. Это закономерный результат некомпетентности исполнительной власти, обещавшей народу свет и процветание в обмен на голоса избирателей», – говорится в заявлении «Аруаа».
В оппозиции считают, что теперь власти будут говорить о необходимости передать в аренду или продать «Перепадные ГЭС» и абхазские энергосети на условиях инвестора, а также повысить в разы цену на электроэнергию.
«В этой критической ситуации обращаемся к руководству страны с призывом незамедлительно, в течении одного месяца, найти решение проблемы и отменить веерные отключения электричества. РОО «Аруаа» предупреждаем, что если этого не будет сделано , мы оставляем за собой право призвать наших граждан к всеобщей акции протеста», – сказано в заявлении.
- Майнинг криптовалют стал причиной резкого роста энергопотребления в Абхазии. Ранее веерные отключения электроэнергии в самопровозглашенной республике периодически вводили осенью и зимой.
На западе Канады за неделю сгорели четыре католические церкви
В Канаде в ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели католические церковь Св. Анны и церковь Чопака. Шестью днями ранее, в День коренных народов Канады, в той же провинции Британская Колумбия сгорели две католические церкви.
Этим пожарам предшествовало обнаружение сотен могил индейских детей. Как пишет Би-би-си, могилы находятся в местах, где ранее располагались католические интернаты. Именно в эти заведения принудительно направлялись дети из семей местных коренных народов.
Полиция пока не делала заявлений относительно возможной связи между этими фактами и событиями.
"Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", – объявил представитель местного отделения Королевской конной полиции Канады.
Глава местной индейской общины Нижний Симилкамин Кит Кроу рассказал корреспонденту канадской вещательной компании Си-би-си, что ему позвонили ночью в субботу и сообщили, что церковь Чопака горит. Когда он через полтора часа добрался до места, она уже сгорела дотла.
- В мае и июне в двух местах на западе Канады были найдены 966 безымянных могил. Находившиеся в тех же местах два интерната были частью государственной программы ассимиляции индейцев в XIX–XX веках.
- Индейские дети в интернатах умирали в основном из-за тяжёлых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
- Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. В интернатах им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
- Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала культурным геноцидом политику принудительной ассимиляции.
Телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен Ын заметно похудел
Государственное телевидение Северной Кореи признало, что руководитель государства сильно похудел. Как сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», слова о возможном недомогании Ким Чен Ына прозвучали в телевизионном интервью с жителем КНДР.
«У людей разрывалось сердце, когда они увидели, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим», – сказал житель Северной Кореи в интервью, переданном в пятницу. – По его словам, все его знакомые не могут сдержать слез, когда говорят о нынешнем состоянии здоровья 37-летнего лидера КНДР.
В публикации «Голоса Америки» отмечается, что несмотря на отсутствие сведений о состоянии здоровья Ким Чен Ына, политические аналитики считают важным сам факт признания изменений во внешности главы государства.
Слухи о здоровье Ким Чен Ына усилились в прошлом году, когда он пропустил торжества по случаю дня рождения его покойного деда, лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Его отец, Ким Чен Ир, умер от сердечного приступа в 2011 году в возрасте 69 лет. Хотя его смерть была неожиданной, в конце своей жизни он выглядел больным.
За здоровьем лидера КНДР внимательно следят в других странах, поскольку северокорейский вождь правит единолично, руководит ядерной программой и не объявляет о планах передачи власти. Его младшая сестра в последние годы, похоже, усилила свое влияние, но неясно, является ли она частью плана передачи власти.
В Грузии судьи призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной власти
По заявлению члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гвритишвили, судьи подготовили совместное обращение, в котором призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной системы, сообщает Общественный вещатель.
По словам Гвритишвили, представители судейского корпуса еще раз подтвердили свою позицию о том, что независимо от статуса, никто не должен иметь право или возможность на вмешательство в независимость судебной власти.
«Судебная власть сегодня независима как никогда ранее. Если сказать коротко, то резюме обращения состоит в том, что судьи в очередной раз выразили протест против кампании дезинформации, которая проводится без каких-либо доказательств и направлена на дискредитацию судебной системы», - сказал Гвритишвили.
По его разъяснению, судьи призвали всех субъектов перестать говорить на языке ультиматума и прекратить вмешиваться в независимость судебной власти.
«В заявлении мы не называем конкретные организации и субъекты, однако, на заседании в выступлениях некоторых судей прозвучали имена и фамилии таких субъектов. Видимо, в восприятии некоторых судей и судейского корпуса существует и такое мнение, что действия представителей наших стратегических стран-партнеров не соответствуют принципам отношений с демократическим, правовым и суверенным государством», - сказал Гвритишвили.
Гражданин Грузии убит в тюремной драке в Греции
Гражданин Грузии был убит в тюрьме греческого города Ханья на севере Крита. Об этом сообщает посольство Грузии в Греции.
По информации местных СМИ, случай произошел 26 июня. Мужчина был смертельно ранен самодельным ножом во время драки со своим сокамерником, также гражданином Грузии.
«Получив информацию о произошедшем, консул посольства Грузии в Греции связался с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил вышеупомянутый факт в частной беседе», - заявляют в посольстве.
Как отмечают в дипломатическом представительстве, администрация тюрьмы уже сообщила о смерти гражданина Грузии его семье. Посольство выражает соболезнования родственникам погибшего. «Посольство Грузии находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы Ханья и готово оказать посильную помощь семье погибшего», - отмечено в сообщении.
В Тбилиси рассказали о выгодах соглашения об ассоциации с ЕС за семь лет
К 2024 году Грузия планирует выполнить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в объединении. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в седьмую годовщину подписания соглашения об ассоциации, передает агентство «Новости-Грузия».
Соглашение об ассоциации Евросоюз подписал одновременно с Грузией, Молдовой и Украиной 27 июня 2014 года. В случае Грузии и Молдовы эти договоренности полностью вступили в силу 1 июля 2016 года.
«Грузия продолжает сближение с еврорегуляциями и евродирективами, благодаря чему она признана ведущей страной-реформатором в регионе «Восточного партнерства», - отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
Неотъемлемой частью соглашение об ассоциации является Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (DCFTA). Поэтапное снятие взаимных торговых барьеров - одно из главных его преимуществ. За последние семь лет с момента подписания экспорт грузинской продукции в ЕС вырос на 15%. На сегодняшний день Брюссель входит в число основных торговых партнеров Грузии – торговля с ЕС занимает 24% во внешнем товарообороте Грузии.
В МИД указывают, что соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии, в частности, путем инвестирования в Грузию и производство продукции. Сейчас производители могут экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. Кроме того, по оценке МИД, на новый этап выходит энергетическое сотрудничество с ЕС. В 2016 году Грузия стала членом Европейского энергетического сообщества. Значительно увеличился объем ежегодной помощи, оказываемой Грузии Брюсселем. За последние семь лет в общей сложности он превысил 1 миллиард евро.
«Согласно соглашению, постепенно увеличивается объем финансовой помощи ЕС, который ежегодно составляет 120-130 миллионов евро только в двустороннем формате. Грузия дополнительно участвует в различных региональных программах помощи в многостороннем формате», - говорится в сообщении МИД.
Успешная реализация реформ в рамках соглашения об ассоциации способствовала успешному завершению процесса либерализации визового режима Грузии и ЕС. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, не чаще чем раз в полгода. Упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС за четыре года воспользовались более полумиллиона граждан Грузии.
Кроме того, как указывают в министерстве, подписание соглашение дало «дополнительный импульс» сотрудничеству Грузии с европейскими агентствами: Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ), Европол (полицейская служба Европейского союза), «Евроджаст» (единое агентство юстиции ЕС) и другими.
Посол Евросоюза в Гузии Карл Харцель сегодня распространил поздравительное обращение, в котором отметил, что соглашения об ассоциации – это не просто технический документ, а «надежная основа для тесных отношений» Тбилиси и Брюсселя.
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