Епископ откроет двери детского пансиона Народному защитнику

Новый руководитель детского Ниноцминдского пансиона епископ Иаков сегодня встретился с Народным защитником – Нино Ломджария. Они обсудили вопросы, касающиеся изменений, которые планируется провести в учреждении, а также договорились о совместном посещении пансиона на следующей неделе.

По окончании встречи оба – и Народный защитник, и священнослужитель высказались весьма доброжелательно в адрес друг друга. Нино Ломджария назвала встречу «конструктивной и позитивной», а епископ Иаков – «душевной и открытой». По словам обоих, в ходе встречи они сосредоточились исключительно на вопросах, касающихся судьбы детей.

«Никакого напряжения не было. По многим вопросам у нас абсолютное совпадение во взглядах, касающихся интересов детей. Мы все согласны с тем, что крупные пансионы для детей – это неправильно. Что касается перевода детей – мы сходимся во мнении, что соцслужба (должна продолжить) изучение нужд детей, и в дальнейшем события будут развиваться исходя из их интересов».

В свою очередь епископ Иаков рассказал о том, какие изменения он намерен провести во вверенном ему учреждении. На месте нынешнего пансиона планируется открыть дневной центр. А под проживание детей, сказал епископ, будут выделены специальные дома, в которых будут обустроены т.н. детские дома семейного типа. В каждом таком доме будет проживать не более 10 детей, сказал священнослужитель, возможно, следуя международным стандартам. В то же время все дети, которые захотят покинуть учреждение, могут беспрепятственно сделать это при посредничестве социальной службы.

Новый руководитель детского пансиона накануне уволил около половины воспитателей учреждения, заявив, что, поскольку число воспитанников значительно сократилось, они не нуждаются в таком количестве сотрудников. Впрочем, комментируя этот вопрос сегодня, он сказал, что среди уволенных были и те, кого дети обвинили в насилии.

«Сегодня у меня не работает ни один человек, который фигурировал (в рассказах детей). То, с чем я ознакомился, – я считаю, что они не заслуживают… Это очень сложная работа, и не все ее заслуживают (…) Если хотя бы один ребенок говорит о (насилии) со стороны кого-то, мы не разбираемся, прав этот ребенок или нет, – эти сотрудники больше не будут к нам допущены», – заявил епископ.

В настоящее время в учреждении остается 19 воспитателей и около 20 воспитанников.

На сегодняшней встрече был также решен вопрос визита Народного защитника в пансион. Он состоится на следующей неделе, сказала Нино Ломджария:

«Что касается наших совместных планов, – мы собираемся на следующей неделе вместе (с епископом) поехать в пансион. Так как у детей есть определенное отношение к Народному защитнику, я хочу, чтобы мониторинг прошел таким образом, чтобы между нами было доверие, чтобы по отношению к нам не были настроены враждебно лица, которые там находятся. Я думаю, что этот визит поможет разрядить ситуацию».

В свое время вся история с этим пансионом и началась с того, что группу мониторинга из аппарата омбудсмена не впустило в учреждение его бывшее руководство. Уже после этого аппарат затребовал информацию из правоохранительных органов. По данным Народного защитника, в течение последних пяти лет было возбуждено три уголовных дела по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансиона и еще одно – по изнасилованию.

После этого в учреждении началась череда проверок. Более половины детей, воспитывавшихся в пансионе, были переведены под другие формы опеки или возвращены в биологические семьи. МВД возбудило уголовные дела на основании свидетельств бывших воспитанников. 14 июня бывший глава учреждения – владыка Спиридон, как заявляется, по собственному желанию ушел с занимаемой должности.