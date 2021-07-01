Абхазская «политическая энергетика»: депутат обвинил вице-премьера в диверсии

Сегодня в парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, обсудившее положение дел в энергетической отрасли. На заседание был приглашен премьер-министр республики Александр Анкваб, но вице-премьер, министр экономики Кристина Озган объяснила, что он остерегается ходить в закрытые помещения с большим количеством людей, поскольку медики не обнаружили сейчас у него антител против коронавируса.

Сейчас в сутки Абхазия потребляет около 6,5 миллиона киловатт-часов, тогда как потребление не должно выходить за рамки 4 миллионов киловатт-часов, ибо иначе Абхазия к концу октября исчерпает свою долю электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС. В связи с этим 28 июня был введен график веерных отключений на два часа в ночное время.

Спикер парламента Валерий Кварчия во вступительном слове констатировал, что «наша энергетика превращается в ничтожное, ущербное хозяйство… Между тем развал энергосистемы или передача ее в частные руки, в особенности иностранцам, равносильна подрыву устоев нашего государства и его независимости. Мы явно перешагнули «красную черту», сложилась чрезвычайная ситуация. Поэтому, как сказал президент, нужны чрезвычайные действия и решения. Ситуация, которая сегодня сложилась в энергетике, касается всех нас, нашего будущего, наших детей и нашей независимости». Кварчия призвал коллег без лишних эмоций, обстоятельно и спокойно обсудить сложившуюся ситуацию и принять «какое-то чрезвычайное, важное решение, которое поможет исправить ее».

Председатель парламентского комитета Натали Смыр в своем коротком сообщении охарактеризовала ситуацию в отрасли как неудовлетворительную.

«Некомпетентность соответствующих структур привела к тому, что мы в летний период начали осуществлять экономию потребления путем ввода веерных отключений. Хочу заметить, что это первый раз за всю историю. У нас самый разгар (туристического) сезона, дальше ситуация будет только ухудшаться. Представители «Черноморэнерго» об этом уже нам сказали через СМИ. Спасибо за правдивую констатацию, но мы от вас ждем и требуем другого. Надо исполнять возложенные на вас обязательства. Или нам следует поднять вопрос профессионального несоответствия отдельных членов кабинета министров. Надеюсь, в ходе заседания мы сможем найти ответ на этот вопрос».

Смыр в своем выступлении обратилась с рядом вопросов к сидевшей напротив нее Кристине Озган. Та, прежде чем ответить на них, сообщила:

«В рамках реализации плана мероприятий по стабилизации ситуации в энергетической отрасли правительством подготовлен план. И как только мы внутри правительства согласуем его, поскольку есть соответствующая процедура согласований, мы, безусловно, в официальном порядке направим его в депутатский корпус, чтобы все депутаты могли ознакомиться с этим планом мероприятий, высказать свои критические замечания или слова поддержки в его адрес. И уверена, что вы будете активно помогать нам в его реализации, потому что план мероприятий действительно очень содержательный и будет предусматривать очень много направлений, которые мы должны охватить… Я… я с уважением, коллеги, к вам отношусь, но давайте все уважать друг друга. Я готова на любую реплику вашу отвечать, но будет просто некрасиво. Хотя бы просто к женщине проявите уважение».

Далеко не все в зале уловили, на какую реплику отреагировала Кристина Озган (Натали Смыр, проявив «женскую солидарность», в данном случае поддержала ее), но очень скоро выяснилось, что на заседании над стремлением общими усилиями найти и предложить какие-то выходы из сложившейся критической ситуации явно преобладает выяснение отношений с политической подоплекой.

Например, это проявилось в следующем. Кристина Озган, продолжая свое выступление, подчеркнула, что рост потребления электроэнергии не произошел внезапно за последний год. «С 2016 г. наблюдается стабильная динамика увеличения потребления электроэнергии», – сказала Озган. – Так, суммарный объем перетока электроэнергии из России в Абхазию в 2016 году составил 108 млн квт/ч, задолженность за электроэнергию погашена за счет средств Инвестпрограммы в сумме 221 млн рублей. В 2017 году объем перетока – 195,8 млн квт/ч, задолженность погашена за счет средств Инвестпрограммы в сумме 550 млн рублей. В 2018 году задолженности не было. В 2019 году переток составил 69,4 млн квт/ч, задолженность погашена за счет Инвестпрограммы. В феврале-марте 2020 года за счет перетока получено 69,4 млн квт/ч, задолженность будет погашена за счет Инвестпрограммы. Переток за декабрь 2020 и с января по апрель 2021 года составил 1 млрд квт/ч. Но депутатам, известным своими оппозиционными взглядами, в этом перечислении увиделся «политический окрас», так как в 2016-2019 годах у власти в Абхазии находилась другая политическая команда – во главе с Раулем Хаджимба. Кристина Озган же отрицала тут политическую составляющую, тем более что цифры эти ранее уже неоднократно приводились.

В ответ на тот аргумент, что при прежней власти, в 2018 году, майнинг криптовалют в Абхазии был запрещен, звучало напоминание, что при этом не был запрещен ввоз через границу на Псоу оборудования для добычи криптовалюты, не принималось мер по закрытию фактически работавших майнинг-ферм, а потому тот запрет оказался по сути формальным.

Некоторые депутаты занялись обильным цитированием предыдущих выступлений руководителей исполнительной власти на тему энергетики и критикой этих цитат. В какой-то момент депутат Астамур Аршба взорвался: «Давайте вернемся к теме разговора! Давайте предлагать пути выхода из положения, а не зачитывать, кто что когда сказал».

Это было в ходе выступления депутата Дмитрия Ардзинба, который далее продолжил, обращаясь к Кристине Озган:

«У меня складывается такое впечатление, что некоторые наши руководители высшего ранга реально стремятся развалить нашу энергетическую систему.

– Обратитесь в Генеральную прокуратуру с этим вопросом.

– Я в глаза это вам говорю. Вы – одна из тех людей, первая скрипка в этой команде диверсионной…

– Дмитрий Григорьевич, я благодарю вас за комплимент (что первая скрипка)».

Ряд парламентариев в выступлениях акцентировал внимание на то, что острый кризис в энергосистеме возник после легализации в сентябре прошлого года деятельности майнинг-ферм. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа на это отреагировал:

«Не только майнинг – проблема. Коммерческие потери – проблема. Очень много проблем. Но сегодня мы больше говорим о майнинге. И, честно говоря, вот это постановление (о легализации) дало то, что люди, которые хотели работать по закону, легально заниматься этой деятельностью, стали обращаться, Там все прописано, там прописана защита в зимний период. Исходили из того, что, коль эта деятельность ведется, надо ее упорядочить. Потом сразу был введен запрет».

Логуа также отметил: «В прошлом году наши 40% (по так называемому джентльменскому соглашению от генерации ИнгурГЭС) составляли 1 млрд 900 млн кВт/ч, фактически же мы же потребили 2 млрд 500 млн кВт/ч. За эти 70 % потребленной электроэнергии мы должны выразить благодарность председателю правления ИнгурГЭС Левану Мебония. Благодаря этому нам удалось дотянуть до начала перетока электроэнергии из РФ».

Логуа проинформировал о ситуации на подстанции «Очамчыра-тяга», где 29 июня произошел пожар. Создана комиссия, которая должна дать свое заключение. «На подстанции не было перегрузок, но мы выясняем причины случившегося. Это одна из семи подстанций, на которых что-то делалось за последнее время, и она меньше всего вызывала опасения». В эти дни проводится профилактический осмотр объектов энергетики. В срочном порядке необходимо заменить два трансформатора стоимостью около 70 млн рублей каждый, так как там в любой момент может случиться авария.

А Кристина Озган на заседании комитета отметила, что в республиканском бюджете этого года на установку приборов учета электроэнергии предусмотрено 100 млн рублей. «Это очень важный вопрос, – сказала Озган. – Депутаты парламента заняли активную позицию по нему и предусмотрели резерв для реализации данной программы. Почему в данный момент эти средства не востребованы? И что в этой связи мы готовы вам предложить? В рамках реализации программы по стабилизации ситуации в энергетической отрасли правительством предусмотрен ряд мероприятий. Нами разработана программа по налаживанию контроля учета потребляемой электроэнергии. Она предусматривает реализацию соответствующих мероприятий во всех районах республики и включает в себя приобретение счетчиков и расходы на их установку. Понятно, что стоимость данной программы достаточно существенна для наших финансовых возможностей. В этой связи с российской стороной достигнута договоренность о заключении в этом году контракта на установку приборов учета с отсрочкой платежа по нему. Порядок и условия этого мероприятия будем отрабатывать с вами, чтобы и цена и качество соответствовали нашим возможностям».

Что касается ремонта высоковольтной линии «Ачгуара», то в силу ограниченности бюджетных средств Абхазии были направлены письма в Минэнерго и Минэкономразвитя РФ еще в конце прошлого года для изыскания средств на эти работы. По словам вице-премьера, в Абхазию уже доставили большую часть материалов, необходимых для ремонта линии. 5-7 июля поступит последняя партия оборудования, затем Минэкономики и «Черноморэнерго» проведут консультации по графику проведения работ, согласуют все технические параметры и начнутся сами ремонтные работы. Российские коллеги готовы оказать соответствующую техническую поддержку для того, чтобы работы были проведены качественно и с минимальными затратами. На ремонт ВЛ «Ачгуара» будут направлены средства из Инвестпрограммы, предусмотренные ранее на строительство тюрьмы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия