Военный Комитет НАТО посетит Грузию в сентябре

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем визит Военного комитета Альянса, который планируется в сентябре. Об этом сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе правительства Грузии.

«На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который планируется в сентябре, а также роль совместных учений Грузия–НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе», - говорится в сообщении.

В ходе встрече Аппатурай поблагодарил Тбилиси за посредничество в состоявшейся 12 июня передаче Азербайджаном 15 армянских военных в обмен на карты минных полей, а также за участие страны в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Кроме того, стороны обсудили вопрос безопасности Черного моря и итоги саммита НАТО, прошедшего в июне в Брюсселе.

«Мы обсудили сотрудничество Грузии и НАТО, безопасность Черного моря, а также значительные достижения Грузии на евроатлантическом пути и необходимость дальнейшего продвижения в политическом измерении процесса интеграции», - написал Гарибашвили в своем Twitter по итогам встречи.