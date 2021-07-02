Новости
Военный Комитет НАТО посетит Грузию в сентябре
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем визит Военного комитета Альянса, который планируется в сентябре. Об этом сообщили сегодня, 2 июля, в пресс-службе правительства Грузии.
«На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который планируется в сентябре, а также роль совместных учений Грузия–НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе», - говорится в сообщении.
В ходе встрече Аппатурай поблагодарил Тбилиси за посредничество в состоявшейся 12 июня передаче Азербайджаном 15 армянских военных в обмен на карты минных полей, а также за участие страны в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Кроме того, стороны обсудили вопрос безопасности Черного моря и итоги саммита НАТО, прошедшего в июне в Брюсселе.
«Мы обсудили сотрудничество Грузии и НАТО, безопасность Черного моря, а также значительные достижения Грузии на евроатлантическом пути и необходимость дальнейшего продвижения в политическом измерении процесса интеграции», - написал Гарибашвили в своем Twitter по итогам встречи.
- Военный Комитет НАТО – высший военный орган североатлантического Альянса, который состоит из начальников генеральных штабов стран НАТО и дает рекомендации по военным вопросам главному органу Альянса.
- В последний раз Военный комитет НАТО совершал визит в Тбилиси в марте 2019 года. Тогда члены комитета под руководством Стюарта Пича посетили командно-штабные учения Грузия-НАТО. Одновременно сам Пич приезжал в Тбилиси в конце апреля текущего года для участия в праздновании 30-летия Сил обороны Грузии.
- Джеймс Аппатурай прибыл в Тбилиси в среду. Ранее сегодня он также встретился с вице-премьером, главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахой Кучава и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила его орденом «Золотого руна» за особый вклад в дело углубления отношений Грузии с НАТО и процесс интеграции страны в Альянс, сообщают «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Компании Трампа и ее директору предъявлены уголовные обвинения
Уголовный суд Манхэттена обвинил Trump Organization и ее главного финансового директора Аллена Вайссельберга в уклонении от уплаты налогов на сумму почти два миллиона долларов, сообщает CNN.
По версии прокуроров, Trump Organization на протяжении 15 лет занижала налогооблагаемые доходы, оплачивая своим сотрудникам и членам их семей разные товары и услуги, такие как арендная плата, обучение детей и автомобили. Под подозрение попали и подарки, которые делала компания своим работникам.
В свою очередь 73-летний топ-менеджер Вайссельберг, по данным прокурора, в течение многих лет скрывал, что является резидентом Нью-Йорка. Это позволило ему, как утверждается, недоплатить более 900 тысяч долларов, а также незаконно получить налоговое возмещение на сумму свыше 130 тысяч долларов.
Вайссельберг не признал себя виновным. Судья отпустил его под подписку о невыезде, приказав сдать паспорт.
Самому бывшему президенту Дональду Трампу не было предъявлено обвинений. Экс-глава государства назвал происходящее «политической охотой на ведьм». Trump Organization объявила, что Вайссельберг используется властями как «пешка в попытке причинить вред бывшему президенту».
С этим не согласны представители стороны обвинения. Они заявили о наличии у них неопровержимых доказательств – показания Большого жюри, бухгалтерские записи, налоговые отчеты и заявления потенциальных свидетелей. Со следствием согласилась работать и бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа: именно она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами компании.
Расследование против Трампа было начато в 2018 году. Тогда он проверял информацию о тайных платежах, которые в 2016 году будущий президент совершил порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их сексуальных связях. Платеж, как считается, поступил из предвыборного фонда и потому считался незаконным. Позже расследование было расширено на другие области: следствие заподозрило финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.
На Гавайях потерпел крушение грузовой «Боинг». Оба пилота спаслись
Грузовой самолет «Боинг-737» в пятницу упал в океан вскоре после взлета с аэродрома в Гонолулу (американский штат Гавайи). СМИ называют причиной крушения отказ двигателей.
Как сообщает CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, оба пилота спаслись. Кроме них, по предварительным данным, людей на борту не было.
В сообщении авиационных властей США говорится, что пилоты пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены совершить аварийную посадку на воду. Пилоты были спасены береговой охраной.
Джеймс Аппатурай: Грузины упрямы, грузины не сдаются, пока не достигнут желаемого
«Вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит вас поддерживать, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его оценке, Грузия идет в направлении НАТО и членства в Альянсе. Как отметил Аппатурай, за эти годы он узнал о грузинах нечто несомненное, что они упрямы и продолжают идти вперед и бороться до тех пор, пока не достигнут желаемого, и в «данном случае желаемое – это членство в европейской семье».
«Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально. Я буду продолжать поддерживать эти усилия. Я верю, что дом грузин вместе с нами, и вы - часть нашей семьи, как и мы - часть вашей семьи. Вы можете быть уверены, что я вернусь, но также вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит поддерживать ваши усилия, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил Аппатурай.
- Сегодня, 2 июля, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Джеймса Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна. Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани в Тбилиси.
- Джеймс Аппатурай награжден за особый личный вклад, внесенный в углубление сотрудничества Грузии и НАТО и дело евроатлантической интеграции Грузии, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на международной арене.
- Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию 30 июня. Он занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
Войска США покинули крупнейшую авиабазу Афганистана
Войска США и их союзники по НАТО покинули пункт Баграм – последнюю авиабазу из тех, которые занимали иностранные военные, сообщает Би-би-си.
Баграм – крупная база в 40 километрах к северу от Кабула. Ее построили советские войска в ходе оккупации страны в 1980-х годах. Силы коалиции под руководством США вошли туда в декабре 2001 года, сделав ее главным оплотом сопротивления талибам и символом американской мощи в регионе.
База способна вместить до 10 тысяч военнослужащих. Там располагаются две взлетно-посадочные полосы, 110 парковочных мест для самолетов с бронированными стенами, а также крупный медицинский комплекс – больница на 50 коек с травматологическим отделением, три операционные и современная стоматологическая клиника.
На этой же территории ранее располагалась тюрьма для лиц, задержанных американскими войсками в разгар конфликта. В документах, представленных в Сенат США, Баграм фигурирует как место, где агенты ЦРУ допрашивали, в том числе с применением пыток, подозреваемых в связях с Аль-Каидой.
Американские войска покинули базу в тот момент, когда боевики группировки «Талибан» во многих районах Афганистана возвращаются на свои прежние позиции. Теперь Баграм переходит к афганским военным, однако они не слишком рады этому, учитывая, что теперь именно им придется защищать этот ценный актив от противников.
Пентагон планирует оставить в стране 650 военных для защиты дипломатов. Помогут они и в охране международного аэропорта Кабула – жизненно важного транспортного узла. Эту задачу американские солдаты будут выполнять совместно с турецкими коллегами. Союзники окажут афганским силам противоракетную, артиллерийскую, минометную и вертолетную поддержку.
В феврале талибы подписали с американцами соглашение о ненападении, однако продолжили сражаться с правительственными войсками. В июне случились особенно жестокие столкновения: тогда погибли сотни человек.
Всего в афганской войне за два десятилетия погибли свыше 47 тысяч мирных жителей, 70 тысяч афганских военнослужащих, почти 2,5 тысячи американских солдат, более тысячи солдат из других стран коалиции, а также почти четыре тысячи сотрудников частных охранных организаций США. Война обошлась Америке более чем в два триллиона долларов.
Нападения талибов участились на фоне вывода из Афганистана войск США. Он начался 1 мая и продлится до 11 сентября. Эксперты опасаются, что уход американских военнослужащих приведет к частичному восстановлению режима талибов.
Гарибашвили: в Грузию доставлен 1 миллион доз вакцины от коронавируса
В Грузию поступили новые дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил премьер-министр, в страну поступили новые дозы вакцины «Синофарм» и «Синовак», передает Общественный вещатель.
«Сегодня мы получили миллион доз вакцины. Это вакцины китайского производства «Синофарм» и «Синовак», разрешенные Всемирной организацией здравоохранения, которые хорошо известны нашему населению. Миллион доз уже на месте. Теперь мы готовы начать процесс массовой вакцинации с понедельника.
Хочу предоставить населению дополнительную информацию о поступлении дополнительных доз. Как вы знаете, последние несколько месяцев мы активно работаем напрямую с производителями. Как и в случае с китайскими вакцинами, мы активно провели переговоры и успешно их завершили», - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, власти страны готовы начать массовую вакцинацию уже в понедельник, 5 июля. Они рассчитывают делать от 20 до 30 тысяч прививок в день.
Как позже пояснил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, на первом этапе для граждан Грузии будет доступен препарат «Синофарм». Регистрация на прививку им откроется завтра, 3 июля, и будет продолжаться в течение двух недель. Сделать прививку смогут все лица старше 18 лет. В зависимости от темпов вакцинации и освоения партии полумиллиона доз вакцин «Синофарм», будут определены даты задействования «Синовак».
- Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия получит миллион доз вакцины от коронавируса.
Саломе Зурабишвили наградила Джеймса Аппатурая орденом Золотого руна
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила заместителя помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности и спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна.
Президент лично вручила Аппатураю эту награду, передает «ИнтерпрессНьюс». Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани в Тбилиси.
Джеймс Аппатурай награжден за особый личный вклад, внесенный в углубление сотрудничества Грузии и НАТО и дело евроатлантической интеграции Грузии, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на международной арене.
Джеймс Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию 30 июня. Он занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
В Кодорском ущелье обрушился мост, отрезаны несколько сел и две российские военные части
1 июля в районе села Генцвиши Кодорского ущелья обрушился мост через реку Кодори.
Как сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, причиной обрушения моста стал подмыв грунта во время паводка. В результате отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.
Прибывшие на место обрушения министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и российские специалисты провели осмотр района происшествия, определили его масштабы. Временную схему движения решено реализовать по старому мосту, его опоры находятся в нормальном состоянии, но нужно настелить новое покрытие, сообщает "Апсныпресс".
Начался прием заявок желающих занять должность главы ЦИК Грузии
Начался прием заявок желающих участвовать в открытом отборочном конкурсе кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Ника Симонишвили, желающие могут подать заявку в администрацию президента Грузии.
«Подача заявок завершится 6 июля, в 18:00. Когда закончится прием документов, эти заявки будут опубликованы и станут публичными… Нам пока неизвестно, примет ли (конкурсная) комиссия решение путем проведения собеседования или без собеседования. Комиссия еще не обсуждала это. Кроме того, неизвестно, в случае проведения собеседований, будут ли они транслироваться. Я бы приветствовал трансляцию собеседования, чтобы общество знало, кто будет будущим председатель ЦИК, или же кто будут будущие два профессиональных члена (комиссии)», - заявил Ника Симонишвили.
По его словам, конкурсная комиссия проведет первое заседание во вторник, после того, как завершится прием заявок.
Вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в председатели ЦИК и в члены ЦИК и о создании конкурсной комиссии. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания покинула свою должность 1 июля.
Уроженка Дагестана сбежала в Швецию, спасаясь от замужества
Шведские власти и российские правозащитники помогли покинуть Россию 18-летней девушке, которая сбежала от родственников в Дагестане. Об этом сообщила "Открытым медиа" адвокат Ольга Гнездилова из "Правовой инициативы" (организация внесена властями России в список "иностранных агентов").
По её словам, к юристам проекта обратились шведские власти. По их данным, уроженку Дагестана, которая с девятилетнего возраста жила в Швеции, имела российское и шведское гражданство и недавно приехала в Россию навестить своих родных, насильно удерживали в доме родственники, заставляя выйти замуж за неизвестного ей человека. Имя девушки не раскрывается из соображений безопасности. Когда она отказалась, её стали избивать и угрожать "убийством чести", так как отказ выйти замуж за человека, с которым договорились родственники, означает позор для семьи. На свадьбу, которая была назначена на 3 июля, были разосланы приглашения, собраны подарки с гостей в виде денег и золота. В распоряжении "Правовой инициативы" есть документы, в которых указано, кто сколько выделил на свадьбу.
Девушке удалось отправить сообщение своему другу в Швецию и попросить его о помощи. Молодой человек сразу же сообщил в полицию и посольство Швеции в России.
Со слов адвоката, девушке также удалось позвонить в МВД Дагестана, и 29 июня полицейские забрали ее в отделение для опроса. Она дала показания о том, что её насильно пытаются выдать замуж, избивают и угрожают убийством. Утром она ушла из полиции, после чего ей удалось скрыться от родственников и покинуть регион. В тот же день в полицию обратились её родственники, МВД возбудило дело о похищении человека по их заявлению. Девушка добралась до Москвы и вечером 1 июля вылетела в Швецию.
Десятки россиян с ВНЖ Чехии не смогли въехать в страну из-за новых противопандемийных мер
1 июля несколько десятков граждан России не смогли пройти пограничный контроль в пражском аэропорту. Это произошло из-за нового запрета на въезд гражданам третьих стран (не входящих в ЕС), если они посещали страну с экстремально высоким риском инфицирования коронавирусом в течение последних 14 дней.
На этой неделе Минздрав Чехии сообщил о включении России в число таких стран - в так называемую "черную зону". Соответствующее постановление было опубликовано за день до его вступления в силу – c 1 июля.
Как сообщает русскоязычное издание "Винегрет", чешские ограничники отказались впустить россиян с ВНЖ, посоветовав им либо вернуться в Москву и дождаться улучшения эпидемиологической обстановки в РФ, либо «пересидеть» 14 дней в другой стране и приехать в Чехию оттуда.
Отметим, что запрет на въезд не распространяется на граждан Евросоюза и членов их семей с видами на жительство в Чехии, а также обладателей постоянного вида на жительство (ПМЖ), но касается россиян с временными видами на жительство и долгосрочными визами, в том числе рабочими и учебными. Гражданам Чехии, в свою очередь, запрещено выезжать в Россию кроме исключительных случаев, только по разрешению МИДа страны.
Мера была введена из-за обострения ситуации с коронавирусом в России. Один из читателей другого русскоязычного портала The Česko показал изданию уведомление о запрете на пересечение границы, полученный в аэропорту. В нём сказано, что въезд ограничен из-за угрозы общественному здоровью.
По словам застрявшего блогера, часть недопущенных в страну россиян решили въехать в Чехию через другие страны. Пограничники предупредили, что это может привести к депортации и постоянному запрету на въезд.
- В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с января показатели заболеваемости COVID-19 и смертности пациентов. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса. Прямо сейчас в стране лечение от коронавируса нового типа проходят 389 277 человек, свидетельствует официальная статистика.
Госдепартамент США: Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, — об этом говорится в годовом отчете Госдепартамента США о мировой торговле людьми.
«В течение отчетного периода правительство Грузии продолжало демонстрировать серьезные и устойчивые усилия, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на возможности правительства по борьбе с торговлей людьми. Поэтому Грузия пока осталась на первой ступени. Усилия правительства Грузии включают предъявление обвинений большему количеству людей, вовлеченных в торговлю людьми, и оказание более всесторонней поддержки жертвам. В том числе активные усилия, направленные на смягчение последствий пандемий и государственных убежищ. Правительство разработало руководящие принципы для мобильных групп идентификации жертв и утвердило Национальный план действий на 2021-22 годы», — говорится в отчете.
В документе подчеркивается, что еще одним достижением является создание Службы инспекции труда и разработка официального процесса получения статуса жертвы. Вместе с тем, несмотря на то, что правительство Грузии соответствует минимальным стандартам, за последний год оно расследовало меньше дел, выявило меньше подозреваемых и идентифицировало меньше жертв.
«Инспекция труда по-прежнему страдает от нехватки сотрудников, ресурсов и тренингов, необходимых для выполнения надзорных функций. Правительство не создало систему выдачи разрешений трудящимся-мигрантам, не выдавало лицензий и не осуществляло мониторинг агентств по трудоустройству. Полиция провела несколько специальных рейдов по заведениям коммерческого секса без четкой стратегии и выявления жертв. Правительство предоставило неадекватные общественные оценки или информацию о своей деятельности при недостаточной гласности. В некоторых случаях есть нехватка прозрачности», — говорится в заявлении Госдепартамента, передает Общественный вещатель Грузии.
Югосетпотребнадзор сообщил о 27 новых случаях заражения коронавирусом за сутки
В Южной Осетии за сутки выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее 19). Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Естественно необходимо соблюдать меры безопасности - масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно", - , заявила агентству "Рес" в пятницу Кочиева.
По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 116 человек, 9 человек сняты накануне с учета медиков.
"Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...", - сказала Кочиева.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 3520 человек, 3404 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 24323 исследования на коронавирусную инфекцию.
В республике с начала мая проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским "Спутник V", 434 человека прошли вакцинацию, порядка 2 тыс человек прошли тестирование.
За сутки в Грузии выявлено 964 новых случая коронавируса, восемь человек умерли
В Грузии выявлено 964 новых случая COVID-19. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge. За сутки от коронавируса скончались еще 8 человек.
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 8 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 335 человек», - говорится в сообщении, распространенном администрацией правительства Грузии.
В стране за последние 24 часа проведено 28 190 тестов. Показатели положительности выявления инфекции в стране составляют: ежедневный — 3,42%, за последние 14 дней — 2,74%, за последние семь дней — 3,09%.
Всего в Грузии вакцинирован 266 161 человек. Ежедневно прививается более 1200 граждан.
В Грузии в ходе экзаменации у 50 абитуриентов подтвердился COVID-19
Глава Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софио Горгодзе объявила, что коронавирусная инфекция подтвердилась еще у до 30 абитуриентов. Об этом она сообщила журналистам в экзаменационном центре, отрытом в Руставской публичной школе №22.
Вчера коронавирус был выявлен у до 20-ти студентов. Соответственно, в общей сложности инфицированы до 50-ти студентов, сообщает "Интерпрессньюс".
По словам Горгодзе, для тех абитуриентов, у которых подтвердился COVID-19, будет назначена дополнительная экзаменационная сессия.
1 июля в Грузии с экзамена по грузинскому языку и литературе начались Единые национальные экзамены. В этом году в стране открыто 25 экзаменационных центров. Экзамены в общей сложности сдают 83 600 человек, 39 тысяч из которых - абитуриенты.
Россия заявила в ПАСЕ протест из-за украинского закона о коренных народах
Россия потребовала от ПАСЕ «рассмотреть проблему прав национальных меньшинств в Украине и дать свою оценку»
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 1 июля выразила протест в связи с принятием Верховной Радой Украины в четверг закона о коренных народах.
Заявление делегации России размещено на сайте ПАСЕ. Об этом также сообщил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация», – прокомментировал Толстой.
В своем заявлении российская делегация в ПАСЕ указывает на то, что принятый в Украине закон о коренных народах «нарушает права этнических русских, венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других этнических групп».
Россия потребовала от ПАСЕ «рассмотреть проблему прав национальных меньшинств в Украине и дать свою оценку».
1 июля Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах Украины за основу и в целом. «За» проголосовали 325 депутатов парламента. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что принятый закон «полностью разбивает кремлевские мифы о «русских скрепах» на крымской земле, приближая тем самым освобождение Крыма от российских захватчиков».
Президент Украины Владимир Зеленский еще 18 мая, в годовщину депортации крымскотатарского народа, указал на то, что Украина прилагает усилия для возвращения полуострова под свой контроль. Он также сообщал, что внес на рассмотрение в парламент законопроект о коренных народах.
16 июня сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом.
После этого в Госдуме приняли заявление, осуждающее этот украинский законопроект и заявили, что намерены обращаться в ПАСЕ и ОБСЕ.
Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о коренных народах Украины – «мощный удар по русским», а позже сравнил его с оружием массового поражения.
В США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, сообщило его ведомство.
"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами Соединенных Штатов, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно", – говорится в заявлении Гарланда.
Он добавил: "Это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью".
На слушаниях в Сенате при утверждении его кандидатуры на пост генерального прокурора Гарланд заявил, что у него есть опасения, касающиеся казней невинных людей.
Президент Джо Байден пообещал во время своей предвыборной кампании поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни.
Смертная казнь на федеральном уровне была отменена в США в 1972 году, после того как Верховный суд признал ее "дискреционным наказанием", пишет Голос Америки. Но в 1988 году она была частично восстановлена.
СМИ обращают внимание, что в последние месяцы пребывания у власти администрации предыдущего президента Дональда Трампа в стране были приведены в исполнение 13 смертных приговоров. Федеральные казни в США не проводились в течение 17 лет до июля 2020 года, когда Трамп отменил установленный мораторий.
США – единственная из западных стран, где до сих пор осуществляются смертные приговоры. Смертная казнь практически отменена во всех странах Европы, кроме Беларуси. Только за 2020 год к смертной казни в этой стране были приговорены три человека.
COVID-19 в Абхазии: 145 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 431 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 87 человек. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 30 июня скончался пациент 1952 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 31, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 488 человек. Зарегистрировано 249 летальных случаев. Выздоровели 15 490 человек.
По информации МВД, на акции противников «Тбилиси прайда» задержаны 20 лиц
По информации МВД Грузии, в целом на акции противников «Тбилиси прайда» полицией задержаны 20 человек. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в ведомстве, все они задержаны в административном порядке.
Сегодня вечером, 1 июля, прошло первое закрытое мероприятие в рамках недели «Тбилиси прайд». Гости покинули территорию через кордон полиции, на фоне выкриков.
Полиция не давала возможности противникам «Тбилиси прайд» приблизиться к участникам мероприятия.
В течение дня обстановка на территории становилась напряженной несколько раз. Участники акции бросали камни, бутылки и яйца.
- Неправительственная организация «Тбилиси прайд» с 1 по 5 июля проводит мероприятия, направленные на защиту прав ЛГБТК-сообщества. 5 июля активисты планируют провести «Марш достоинства» на проспекте Руставели в Тбилиси под девизом «Выходи за солидарность». В «Тбилиси прайд» подчеркивают, что «Марш достоинства» не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.
- Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
США и Великобритания обвинили ГРУ в двухлетней кибервойне
Хакеры, работающие на российскую военную разведку ГРУ, с середины 2009 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать их пароли методом перебора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении. Такое утверждение содержится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля.
Согласно документу, атаки «почти наверняка» продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях и медиа, политических партий, университетов.
В документе не говорится о конкретных целях таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка. Потенциальным целям хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности: в том числе, отказ от простых и повторяющихся паролей, введение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.
Полиция задержала 11 человек, пытавшихся помешать проведению «Тбилиси Прайд»
Драка с участием нескольких десятков человек произошла сегодня, 1 июля, близ Набережной в Тбилиси, во время открытия недели «Тбилиси Прайд», посвященной защите прав ЛГБТК-сообщества, сообщают «Новости-Грузия».
НПО собирается открыть неделю показом фильма, однако уже во время подготовки к мероприятию подверглась нападению гомофобов из ультраконсервативных и антизападных организаций. Сначала они попытались заблокировать дорогу организаторам мероприятие и забросали их транспорт камнями, яйцами и бутылками. Досталось и полицейским, которые пытались обеспечить безопасность представителям «Тбилиси прайд». После того, как агрессия нападавших распространилась и на полицию, были задержаны 11 человек. К этому времени на место прибыли дополнительные силы полиции.
Неправительственная организация «Tbilisi Pride» с 1 по 5 июля проводит мероприятия, направленные на защиту прав ЛГБТК-сообщества. 5 июля активисты планируют провести «Марш достоинства» на проспекте Руставели в Тбилиси под девизом «Выходи за солидарность». В «Tbilisi Pride» подчеркивают, что «Марш достоинства» не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.
Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
Между тем проведению «Марша достоинства» собираются помешать представители ультрарадикальных и анти-западных организаций. 4 июля они намерены установить на проспекте Руставели палатки. А основатель ультраконсервативной партии «Эри» («Нация») Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять в десятидневный срок закон «запрещающий пропаганду разврата».
Неправительственный сектор Грузии, группа европарламентариев, послы западных стран в Грузии и Народный защитник призвали МВД страны предотвратить насилие и беспорядки во время мероприятий «Tbilisi Pride». Открыто выступила против проведения мероприятий в поддержку ЛГБТК-сообщества и Патриархия Грузии.
Максим Гвинджия назначен помощником Аслана Бжания по международным делам
Максим Гвинджия назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера.
Гвинджия родился в Сухуми 13 марта 1976 года. В 1998 году окончил Горловский государственный педагогический институт иностранных языков.
С 1999 года работал в аппарате МИД Абхазии, с 1999 по 2002 год – в отделе переводов МИД. С 2001 по 2002 год являлся членом «Абхазского Комитета по Запрещению Мин».
С 2002 по 2004 года был начальником международного отдела МИД, с марта 2004 года по февраль 2010 года – заместителем министра иностранных дел Абхазии. В 2010-2011 годах Гвинджия был главой МИД Абхазии.
В 2001 году проходил обучение в области ведения переговоров Гарвардской Школы Права, в 2004 году – в области защиты прав человека в Институте Южного Уэльса.
В настоящее время Гвинджия является вице-президентом общественной организации «Международный фонд Апсны».
- В июне 2020 года помощником Аслана Бжания по международным связям был назначен герой «ДНР» Ахра Авидзба. 9 ноября он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Саломе Зурабишвили встретилась с Эммануэлем Макроном
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Париж встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщили в администрации президента Грузии, в Елисейском дворце лидеры обсудили вопросы активизации и развития двусторонних политических и экономических отношений, текущие процессы в регионе, роль Евросоюза в регионе и вопросы безопасности Черного моря.
«Президенты Грузии и Франции обсудили вопросы возобновления «французско-грузинского диалога имени Дмитрия Амилахвари», подписанного двумя президентами в Париже в феврале 2019 года, который в этом уникальном формате сотрудничества охватывает основные аспекты двусторонних отношений между Грузией и Францией и отражает качество и интенсивность этого сотрудничества.
Президент Грузии предоставила Эммануэлю Макрону информацию о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, нарушениях прав человека и похищениях людей оккупационным режимом», – отмечается в информации.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопрос празднования в этом году 100-летия грузинской эмиграции во Франции, – пишет «Интерпрессньюс».
В Абхазии рассказали об идее выпускать холодильники «Саратов» для экспорта в Сирию
В самопровозглашенной республике Абхазия может открыться производство холодильников «Саратов». Об этом СМИ сообщили после встречи главы сухумской администрации Беслана Эшба с делегацией «Саратовского электроагрегатного производственного объединения» (СЭПО) во главе с директором Артуром Темировым.
Темиров предложил рассмотреть вариант организации в Абхазии сборочного производства холодильников. Он также отметил, что предприятие заинтересовано и в импорте холодильников в страны ближнего зарубежья через Абхазию.
Беслан Эшба, в свою очередь, говорит, что у абхазской стороны есть возможности реэкспорта продукции СЭПО, например, в Сирийскую Арабскую Республику, с которой Абхазия сотрудничает в различных областях, в том числе и в сфере экономики.
Глава российской консалтинговой компании «Бриикс» Юрий Пужалин заявил порталу «Бизнес-вектор», что через сухумский порт продукцию можно будет отправлять в ряд ближневосточных регионов, включая Сирию и Иран. Эти страны отличаются большим рынком и находятся под санкциями, – отметил он.
Интерес саратовского завода к Абхазии, считает специалист, может быть вызван и её правовым статусом.
«Это непризнанная республика. Инвестировать туда может только Россия, которая ее признала. Больше никто», – заявил Юрий Пужалин.
В самой Абхазии к инициативе о производстве холодильников отнеслись скептически.
«Выпускать в Абхазии холодильники? Ребята, вы сперва кассовые аппараты в стране введите и почините несчастный гудаутский томограф, который работает через день. Будьте реалистами», – пишет Telegram-канал «Абхазия-центр».
Грузинского оппозиционера Гоги Цулая освободили под залог
Оппозиционный политик Гоги Цулая, обвиненный в насилии и сексуальных домогательствах, освобожден под залог в 6 тысяч лари (около 2000 долларов).
Как пишет «Новости-Грузия», судья удовлетворил ходатайство адвоката Цулая Валери Гелбахиани и изменил меру пресечения с предварительного заключения на залог.
Гоги Цулая был задержан 16 марта, а 19 марта Тбилисский городской суд отправил его в заключение в качестве меры пресечения. Изначально дело квалифицировалось по статье 126 УК Грузии – «насилие». Позже Цулая были предъявлены обвинения по статье 138 – «иные действия сексуального характера».
Обвинения против Цулая выдвинула его знакомая. По данным следствия, Цулая в грубой форме добивался интимной близости от своей 42-летней знакомой. Женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, после чего Цулая остановился. У пострадавшей остались следы насилия на руках, шее и спине.
В случае подтверждения вины 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Сам Цулая отрицает обвинения в домогательствах, а 22 оппозиционные партии распространили совместное заявление, в котором говорится, что в деле Цулая усматривается политический контекст.
В мае Цулая объявил, что создаст партию, чтобы принять участие в местных выборах осенью 2021 года. Незадолго до задержания в комментарии журналистам Цулая грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.