Абхазская неделя: нехватка врачей, давление на адвокатов, власть обвиняют в диверсии

На этой неделе число людей, которым диагностируют COVID-19, достигло полутора сотен человек в день. Из-за нехватки врачей, работающих в ковидных центрах, закрываются отделения в медицинских учреждениях. Обнаружено несколько случаев индийского штамма, в госпиталях наряду с местными жителями проходят лечение туристы, приехавшие на отдых в Абхазию. Растет и молодеет смертность.

В вопросе борьбы с пандемией руководство страны демонстрирует полное отсутствие логики – в то время как Координационный штаб призывает население соблюдать меры безопасности, столичная администрация объявляет о массовых гуляниях в честь Дня города 3 июля. А через два дня – 5 июля – указом президента будут введены ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

28 июня Коллегия адвокатов Абхазии провела собрание, на котором обсуждались факты нарушения прав защитников и оказания давления на них. Во вмешательстве в адвокатскую деятельность адвокаты обвиняют правоохранительные органы. Поводом коллективного обращения к президенту стало незаконное задержание адвоката Жанны Шенкао, допросы в СГБ и МВД и изъятие ее личного телефона. Шенкао пытались обвинить в распространении информации провокационного характера в социальных сетях.

Адвокаты считают, что «вмешательство в адвокатскую деятельность со стороны правоохранительных органов путем уголовного преследования с целью физического и морального воздействия создают угрозу независимой профессиональной деятельности адвокатов, ущемляют права не только адвоката, но и его доверителя».

Председатель коллегии адвокатов Константин Чагава отметил, что адвокатам систематически отказывают без объяснений во встречах с подзащитным, вынуждают подолгу ожидать свиданий, ведут прослушку их разговоров, нарушают конфиденциальность общения адвоката с подзащитным. Чагава отмечает, что есть случаи незаконного задержания адвокатов, содержания их под стражей, применения физической силы.

28 июня в селе Эшера собрались друзья и родственники убитого в Сухуме 18 мая племянника первого президента Кямала Ардзинба. Поводом для собрания стало недоверие следствию. Напомню, что вскоре после убийства Ардзинба в социальной сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых преступники покидают место преступления. Один из подозреваемых был задержан. Представители фамилии встретились с президентом, генпрокурором, председателем СГБ и министром внутренних дел и выразили им свое недовольство результатами расследования. На следующий день МВД громко задержало Гарри Авидзба, проходившего некоторое время назад по делу о покушении на сотрудников милиции, но через сутки тихо отпустило задержанного. Было ли связано это задержание с убийством Кямала Ардзинба, МВД не сообщает. Убийству Кямала Ардзинба предшествовал конфликт с родственниками «воров в законе» Шамба и Авидзба, расстрелянными на набережной Сухума в ноябре 2019 года.

29 июня парламент Абхазии в течение нескольких часов находился под контролем государственной службы охраны (ГСО). Дорога для автомобилей была перекрыта, и к зданию парламента не могли подъехать машины депутатов и спикера. Какую «оперативную информацию» на сей раз отрабатывали ГСОшники в парламенте, так и осталось тайной, но после разговора депутатов с главой СГБ шлагбаум был поднят. Без объяснений.

1 июля президент нашел замену своему помощнику по международным делам Ахре Авидзба, который был арестован в марте нынешнего года по обвинению в перевозке, хранении и ношении оружия. Обвинение намерено было выйти к статье о госперевороте, но 12 июня суд признал Авидзба виновным только в незаконном хранении оружия и осудил на три года условно. Авидзба считают первым политическим заключенным в Абхазии, так как его арест совпал с созданием оппозиционной организации и обвинениями в адрес президента. Его место помощника президента занял бывший министр иностранных дел Максим Гвинджия. Он был министром чуть больше года – с февраля 2010-го по октябрь 2011 года.

Между тем главной темой недели стала энергетика. Веерные отключения, введенные в целях экономии электроэнергии, не помогли – в понедельник от перегрузок сгорела подстанция в Очамчырском районе, а в Гудаутском ковидном госпитале из-за отключения электричества вышел из строя компьютерный томограф.

Правительство и парламент вернулись к теме кризиса в энергетике по-разному. Правительство огласило список бюджетных организаций, задолжавших за потребленную электроэнергию. Самым крупным должником оказался водоканал – почти 20 миллионов рублей, самым мелким правительство – 30 тысяч рублей. Среди крупных должников отнюдь не самые бедные организации – Таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам, ГСО, Генпрокуратура, Министерство обороны и даже Национальный банк. Общая сумма долга составляет около 100 миллионов рублей.

А вот парламент вернулся к теме энергетического кризиса, чтобы напомнить правительству, что сегодняшняя ситуация в энергетике – это результат некомпетентности чиновников, т.е. премьер-министра, министра экономики и руководителей компании «Черноморэнерго». 1 июля в парламенте прошли слушания, в которых приняли участие министр экономики, руководители «Черноморэнерго» и представители МВД и СГБ. Премьер-министр уклонился от приглашения в парламент, сославшись на ковид-ситуацию.

Между тем народные избранники обвинили правительство в развале системы энергоснабжения и в нежелании предпринимать меры по реанимации данной отрасли. Они отмечали, что причиной кризиса стало решение правительства о разрешении деятельности по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии и ремонта гидроэлектростанции, питающей всю страну электричеством. Они отмечали, что правительство полностью проигнорировало их предложения по выводу энергетической отрасли из кризиса – установки дистанционных счетчиков, ремонту ВЛ «Ачгуара» одновременно с ремонтом деривационного тоннеля ИнгурГЭС. Однако министр экономики Кристина Озган сообщила, что не видит смысла тратить на установку счетчиков деньги из бюджета и ведет переговоры об установке счетчиков с российскими партнерами. Не прозвучало и четкого ответа о начале ремонтных работ на высоковольтной линии электропередач.

Пожалуй, единственное, в чем уверено правительство, так это в веерных отключениях электроэнергии по шесть часов в сутки с осени нынешнего года и в том, что цену на электроэнергию надо повышать. Однако депутаты были категоричны: повышать цену на электричество можно только после того, как задолженность по электричеству будет погашена всеми потребителями электроэнергии и будет принято решение о мерах социальной защиты населения в условиях повышения тарифов – повышении зарплат и пенсий или дотаций в энергетическую отрасль. В условиях, когда пенсионер получают пенсию в размере 2500 рублей, повышать цену на свет нельзя, считает глава парламентского комитета по бюджету Натали Смыр. Вывод, который делают депутаты, – правительство целенаправленно пошло на банкротство энергетической отрасли, чтобы получить возможности для ее продажи.

Объединенная оппозиция на этой неделе обвинила правительство в «неприемлемом стиле руководства», в тотальной цензуре, энергетическом кризисе и нанесении колоссального ущерба государству, несоблюдении президентом конституционных обязанностей – в частности, игнорировании ежегодного обращения к парламенту. Авторы обращения предлагают президенту Аслану Бжания встретиться в прямом эфире с лидером оппозиции Адгуром Ардзынба. За президента ответил глава администрации – никакого прямого эфира не будет, так как это не входит в обязанности президента.

Пока оппозиция мечет заявления в адрес президента, сторонники Аслана Бжания готовятся к парламентским выборам. На этой неделе представители администрации президента, которые возглавляют различные партии и движения, создали предвыборный союз. Возглавил его депутат парламента Рауль Лолуа. Основанная цель этого нерушимого союза чиновников – «оказание взаимной поддержки на предстоящих в 2022 году выборах в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия».

Без сомнения, Аслану Бжания нужен свой парламент, депутаты которого будут покорно реализовывать волю президента. А там, глядишь, и решение о выборах президента парламентом подоспеет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия