Элитные родственники. Итоги югоосетинской недели

Информационную неделю в Цхинвале сделали два заявления президента Анатолия Бибилова – о повышении зарплат бюджетникам и намерении покончить с совместителями должностей.

Россия поднимает зарплаты бюджетникам Южной Осетии до уровня окладов СКФО 2021 года. Сейчас они на уровне 2016-го. 747 миллионов рублей Москва выделит на повышение зарплат более чем восьми тысячам работникам сферы здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта, СМИ.

В понедельник на заседании правительства Анатолий Бибилов пообещал, что все они получат повышенную зарплату уже в июле, с перерасчетом с 1 января 2021 года. По словам президента, прибавка к жалованию ожидает и работников госслужбы – до уровня показателей СКФО 2017 года, сейчас они на уровне 2014-го. На эти цели Москва выделяет 430 млн рублей, соответствующее соглашение с российскими коллегами премьер Геннадий Бекоев подписал на прошлой неделе.

Как подчеркивает официальная пресса, все это стало возможным «благодаря обращению главы югоосетинского государства к российскому коллеге». На этом же совещании президент сообщил, что совмещать две и более должности в гражданской и государственной службе теперь станет невозможным.

«В переходе на государственную гражданскую службу особое внимание будет уделяться тем гражданам, которые совмещают две и более должности. Прошу глав ведомств и министерств обратить внимание на режим работы своих сотрудников и предложить определиться с основным местом работы», – сказал Бибилов.

По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, довольно странно слышать такие речи от президента, как будто он действительно не понимает истинных масштабов злоупотреблений, из-за которых одна часть населения жирует на нескольких ставках, а другая едва сводит концы с концами. Совместительство, говорит Тамара Меаракишвили, – это лишь малая часть технологии распила штатного расписания республики:

«Ни один отдел в районе не допускает совместительства без согласия министерств. Дочка министра Азы Хабаловой, например, оформлена у нас в финотделе с 2014 года. Несколько лет числилась у нас и ее подружка. Каждый министр имеет в каждом из районов свой список должностей, на которые оформляют его родственников, они поучают зарплату, даже не приезжая на работу. Районное начальство, которое обслуживает министерский интерес, тоже претендует на свою часть штатного расписания, устраивает своих людей. Весь район поделен, и я не верю, что кто-нибудь сможет их победить...

– Местные по той же схеме работают?

– Например, сын главбуха отдела образования оформлен педагогом в дом детского творчества на полторы ставки, получает 26 тысяч рублей без учета повышения. За детей можно не беспокоиться, их там нет. Еще он числится завхозом в отделе образования. Супруг главбуха был оформлен сторожем… В общем, кто каким отделом крутит, тот там свою родню и кормит».

Кроме того, есть еще и ниша для простых товарищей. Они могут купить должность и периодически отправлять деньги наверх, подтверждая свое служебное соответствие, говорит Тамара Меаракишвили:

«Когда я работала и мне говорили: чтобы сохранить работу, надо платить. И собирают потом на Новый год, на 8 марта, на день рождения министра, на это, на то… Технически этим занимаются бухгалтера, говорят, что должны отправить деньги в министерство.

– Такое только в вашем районе?

– Нет, в других просто Меаракишвили не живет. Когда я возмущаюсь, мне говорят: не только у вас, везде всегда было так».

По мнению депутата парламента от «Народной партии» Амирана Дьяконова, югоосетинское руководство было вынуждено объявить борьбу с совместительством по требованию российских партнеров:

«Россия готова содействовать увеличению зарплат государственным и гражданским служащим, но увязывает этот вопрос с необходимостью решить у нас проблему совместительства. Югоосетинское и российское законодательства запрещают совмещение должностей в системе государственной гражданской службы. Между тем российская проверка (федерального казначейства – прим. «Эха») выявила огромное количество случаев, когда наши служащие совмещают по три и даже более должностей».

Примечательно, что одним из первых обещаний Анатолия Бибилова на посту президента было навести порядок в сфере занятости – забрать ставки у совместителей и трудоустроить безработных, в первую очередь молодежь.

Была даже создана специальная комиссия по выявлению совместителей под председательством государственного советника президента Константина Пухаева. В феврале 2019 года комиссия отчиталась об обнаружении 1800 бюджетников, совмещающих две и более должности. Иными словами, речь шла об открытии примерно четырех-пяти тысяч вакансий для безработных – колоссальная для маленькой республики цифра. Теперь получается, что старых совместителей выгнали, чтобы поставить новых?

По мнению сопредседателя движения «Союз Алания-Россия» Роланда Келехсаева, в этом один из главных призов в борьбе за власть – уволить чужаков и поставить на кормление своих.

В дотационной республике у президента немного возможностей для поощрения своих сторонников. Распил штатного расписания – одно из таких поощрений, говорит Роланд Келехсаев:

«В условиях президентской монархии по-другому просто нельзя. Если не поощрять сторонников за счет бюджета, то у них не останется причин для преданности, и они пойдут искать себе другого, кто им пообещает достойное содержание. Поэтому борьба с совместительством – это, как правило, формальное мероприятие, чтобы Москве пыль в глаза пустить. Это проблема самой системы. Из-за того, что все в руках одного человека и все зависит от его решения, у нас это все не развивается. Нет экономики, нет интересной жизни, какой-то мотивации. Единственное, о чем может мечтать человек, – это госслужба, желательно, на трех ставках или даже больше. Получается такой замкнутый круг. Поэтому единственный способ избавиться от злоупотреблений, которые сопровождают президентскою монархию, – сначала избавиться от нее самой в пользу какой-то вменяемой модели, где власть была бы не столь централизованной. По мнению нашей организации, такой моделью могла бы стать парламентско-президентская форма правления».

Это уже послевоенное обретение республики – «дотационная элита», ориентированная исключительно на потребление безвозмездной помощи. Это такие аквариумные рыбки, которые воспринимают окружающий мир и строят планы на будущее исключительно в парадигме поедания бесплатного корма. Именно вокруг насыпанного в аквариум корма встраивается иерархия распределения – должностей, социального жилья, государственных заказов, господдержки, организации праздников…

Все остальное – политика, идеология, борьба с угрозами и патриотическая патетика – лишь для того, чтобы создать ощущение высоких смыслов, иллюзию преодоления, развития хотя бы в глазах самой невзыскательной части населения.

За десять лет после признания Россией эта, с позволения сказать, элита ничего не дала своему обществу. Она лишь с каждым годом все дороже ему обходится и с каждым годом сокращает ему гражданские свободы.

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К другим новостям.

Главный санитарный врач республики Марина Кочиева отмечает ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом можно судить по статистике за последние трое суток. По данным Югоосетпотребнадзора, за 29 июня выявлено 16 случаев заражения, 30 июня – уже 19, а за 1 июля – 27 новых случаев заболевания коронавирусом.

На утро 2 июля в «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорит вице-спикер парламента Южной Осетии врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев:

«У нас только один крайне тяжелый – по возрасту, по сопутствующим заболеваниям. При таком состоянии здоровья и обычный грипп перенести тяжело. Есть еще несколько больных средней тяжести, но 90% переносят заболевание легко».

По словам Александра Плиева, медицина уверенно справляются с притоком больных, но ситуация может измениться, если исполнительная власть в ближайшее время не примет комплекс профилактических ограничений.

По словам Александра Плиева, накануне эту ситуацию обсуждали депутаты, они обеспокоены беспечностью населения – люди посещают магазины и парикмахерские без масок, не соблюдают социальную дистанцию:

«Депутаты намерены потребовать от исполнительной власти введения ряда ограничений: запрет на массовые мероприятия, масочный режим, отпуск или дистанционная работа для работников в возрасте 65+, обеспечение социальной дистанции на объектах общепита. Мы будем требовать, чтобы и исполнительная власть не просто ввела ограничения, но и обеспечила их соблюдение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия