Марш достоинства сегодня не состоится – «Тбилиси прайд»

Представители «Тбилиси прайда» заявили об отмене Марша достоинства, который должен был пройти сегодня в грузинской столице. ЛГБТК-активисты говорят, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность.

«Мы не можем выйти на улицы, заполненные насильственно настроенными лицами, которых поддерживают власти, Патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей», – говорится в заявлении «Тбилиси прайда».

Организаторы марша считают, что «объявлена война гражданскому обществу, демократическим ценностям и европейскому курсу страны». Сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили они назвали «позорным, насильственным, антигосударственным и антизападным». Глава Кабмина сегодня сказал, проведение Марша достоинства нецелесообразно.

В Тбилиси сегодня с утра начались уличные беспорядки с участием противников запланированного шествия. Радикалы напали на журналистов, разгромили палатки оппозиционеров, ворвались в офис «Тбилиси прайда». Среди пострадавших – журналисты грузинской службы Радио Свобода.