Десятилетний рекорд десятипроцентной инфляции

Инфляция остается одной из главных проблем грузинской экономики. В соответствии с опубликованным сегодня отчетом, в июне она выросла почти до 10 процентов, обновив десятилетний рекорд.

По данным Грузстата, больше всего с июня прошлого года подорожали продовольствие, топливо и коммунальные услуги.

Наиболее подорожали масло и жиры – более чем на 47 процентов, овощи и фрукты – 16,6 процента, сахар, джем и другие сладости – 13,7 процента, рыба – 11 процентов, молоко, сыр и яйца – более 10 процентов. Подешевели лишь лимоны и виноград, но почти на 20 процентов.

Транспорт внес в темпы подорожания свои 22 процента, в основном из-за роста цен на топливо. Повысились цены на эксплуатацию личного автотранспорта – 33,4%, на автомобили – 1,8% и междугородние перевозки – 1,6%.

Подорожала коммуналка. Электричество и газ – на 14 процентов, техническое обслуживание и ремонт жилья – на 7,3 процента, водоснабжение и другие жилищные услуги на 4,5 процента.

В здравоохранении цены выросли на 11%.

Регулирование уровня инфляции входит в обязанности Национального банка Грузии. Для этого НБГ использует т.н. режим таргетирования инфляции, для чего он увеличивает или снижает ставку рефинансирования по кредитам по мере необходимости. В 2021 году целевая инфляция НБГ была определена на уровне 3%, то есть сегодняшняя инфляция ровно в 3,3 раза выше целевой. В конце апреля Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 9,5%, что является максимальным показателем с 2008 года.

По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, нынешний виток инфляции в основном определяется глобальными факторами, энергоносители и перевозки дорожают шестой месяц подряд. Однако при этом немалая часть ответственности за рост цен эксперт возложил на Нацбанк и правительство:

«Думаю, все ощутили рост цен и без этой статистки, и будет хорошо, если инфляция не пробьет и 10-процентную отметку. Все это тяжким бременем ложится на плечи самых незащищенных слоев населения – пенсионеров и безработных. Внешние факторы роста цен у всех на виду, однако обратимся к внутренним. Неправильное управление пандемией, когда, несмотря на несколько жестких локдаунов, Грузия входит в число мировых лидеров по количеству инфицированных на 100 тысяч населения. Прибавьте к этому драматическое обесценение лари, что привело к росту цен на импорт и энергоносители».

В целом, несмотря на очевидное оживление экономики, эксперт не надеется на улучшение ситуации в этом году:

«Как мы видели пару месяцев назад, регулятор ужесточил монетарную политику, но к ощутимым сдвигам это не привело. Лари значительно обесценен по сравнению с прошлым годом, а срыв темпов вакцинации увеличивает риски новых ограничений в стране. Думаю, возвращение к целевому показателю произойдет не ранее второй половины 2022 года».

По всей видимости, в ближайшие дни начнется рост цен на хлебопродукты, так как правительство приняло решение свернуть программу субсидирования муки. С учетом того, что цена мешка муки дороже прошлогодней на 15-20 процентов, нетрудно предположить, что и цена на хлеб вырастет в той же пропорции, с учетом роста тарифа на газ с июля. Все это окажет дополнительное инфляционное давление.