«Смерть двух известных в республике людей от ковида насторожила общество»

В Южной Осетии выявили максимальные с начала года 43 новых случая заражения коронавирусом. Смерть от COVID-19 двух известных в республике людей – политолога Дины Алборовой и народного артиста Анисима Дзаттиаты – серьезно обеспокоила общественность. Растет число инфицированных и на Северном Кавказе. Там уже начали открывать резервные госпитали.

Карачаево-Черкесия разворачивает резервные госпитали. К главному госпиталю в черкесской горбольнице на триста коек, из которых занято уже приблизительно двести девяносто, добавили еще два – в Усть-Джегуте на 180 коек (130 уже занято) и в Хабезе на 150 пациентов. Он пока пустует, но, врачи убеждены, что к четвергу, максимум к пятнице его заполнят больные.

Для сравнения: максимальные мощности, которые были задействованы на пике прошлой волны пандемии, – это одна тысяча коек в шести госпиталях. Сейчас уже развернуто 630, и, по утверждению врачей «красной зоны», этот ресурс будет исчерпан к началу следующей недели.

Неформальным подтверждением этого прогноза можно считать тот факт, что к открытию готовится четвертый резервный госпиталь на южной окраине Черкесска.

В других северокавказских республиках картина примерно такая же. Врачи жалуются на новые штаммы – британский и особенно индийский. Говорят, что инфекция стала агрессивнее, тяжелее переносится. Власти сглаживают статистику, очевидно, для Москвы, так как население демонстрирует безразличие к эпидемиологической ситуации.

23 июня и.о. губернатора Северной Осетии Сергей Меняйло своим приказом ввел целый комплекс ограничений – от масочного режима до запрета массовых мероприятий. Впрочем, по наблюдениям владикавказского блогера Алана Цхурбаева, складывается впечатление, что этот приказ никто не услышал, и поэтому никто не будет соблюдать и не потребует его исполнения:

«Сколько по городу ни передвигаюсь, ничего похожего на ограничения я не наблюдаю. Может быть, в каких-то госучреждениях, где построже, указ и соблюдают, но в магазинах и общественном транспорте ничего подобного я и близко не вижу».

Зеркальная картина в Кабардино-Балкарии, с той лишь разницей, что здесь игнорируют указ губернатора Казбека Кокова, говорит независимый журналист из Нальчика Ибрагим Гукемух:

«За исключением единиц масочный режим в общественном транспорте и магазинах никто не соблюдает. Несмотря на запрет Казбека Кокова проводить мероприятия, на которых собирается более пятидесяти человек, люди проводят многолюдные свадьбы, похороны и официальные мероприятия, если в них заинтересованы провластные структуры.

– Третья волна пандемии уже пришла в Кабардино-Балкарию?

– Я не готов говорить о волне. По информации телеграмм-канала Минздрава КБР, в сутки от ковида умирает от одного до трех человек. Есть тенденция к росту заболеваемости. Об этом говорит тот факт, что к двум действующим госпиталям в Кабардино-Балкарии вновь открыт третий».

Отмечается рост заболеваемости и в Южной Осетии, в «красной зоне» республиканской больницы проходят лечение 48 пациентов с COVID-19, говорит вице-спикер парламента, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев:

«Накануне из ста пятидесяти исследованных было выявлено сорок три инфицированных человека. Из них в среднем болеет только половина в легкой и средней степени тяжести, остальные, можно сказать, переносят болезнь бессимптомно.

– Сколько из них заболело повторно?

– Такая статистика не велась, поэтому санэпидемстанция не смогла мне ответить.

– Оказалось, что из почти тысячи человек, пришедших на вакцинацию, почти семьсот уже переболели, даже не подозревая об этом. Очевидно, что статистика учла не всех. Сколько, по-вашему, уже переболело коронавирусом?

– Полагаю, около 80% населения. Можно сказать, что общий популяционный иммунитет у нас есть. Тем не менее, кто переболел, сейчас начнут болеть заново из-за новых штаммов вируса. По статистике, во второй раз переносят инфекцию легче, чем в первый, но это не повод не опасаться повторного заражения. Смерть от ковида двух известных в республике людей – политолога Дины Алборовой и народного артиста Анисима Дзаттиаты – насторожила общество. Сегодня я побывал во многих местах, их обеспокоенность заметна. Многие спрашивали меня, что будет дальше, как будет. Я буду настаивать на том, чтобы в республике ввели ограничения. Обязательно масочный режим и социальное дистанцирование, обязательно запрет на массовые мероприятия.

– А пока власти ждут, пока не клюнет жареный петух?

– Да, к сожалению, у нас власти любят радикальные решения. Или локдаун и закрытые границы, или, наоборот – отпустить ситуацию. Я не сторонник таких решений.

– По вашим ощущениям, в этот раз как далеко все зайдет? Будет нужда разворачивать в республике российские госпитали?

– Скорее всего, до этого не дойдет, но, может быть, придется открывать резервный госпиталь в детской больнице».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия